Больше его никто не видел: Личность ценного "крота" США в России раскрыта - СМИ

В СМИ назвали предполагаемую личность американского шпиона, который был срочно эвакуирован из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Утверждается, что этим шпионом был сотрудник управления делами президента России Олег Смоленков, передает "Лента.ру".

Речь идет о сообщении американской прессы о том, что США пришлось срочно эвакуировать своего шпиона из России после встречи Лаврова и Трампа из-за опасений, что новый американский президент мог сдать всю агентуру. В качестве доказательства того, что тем шпионом был Смоленков, приводится тот факт, что чиновник исчез вскоре после переговоров политиков.

Отмечается, 14 июня 2017 года Смоленков с женой и тремя детьми отбыл в отпуск в Черногорию, после чего больше его никто не видел. А 6 сентября 2017-го было возбуждено уголовное дело об убийстве чиновника. Репортаж CNN об эвакуации из России американского информатора вышел 9 сентября 2017 года.

"Суперагента" по факту слил не Трамп, а Си-эн-эн, опубличив историю, факты в которой оказались легко проверяемы и сопоставляемы. Пять баллов за журналистскую работу. Пулитцера ребятам!" - пишет tg-канал "Беспощадный пиарщик".

Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в МИД России, информация CNN о вывозе из России ценного информатора в 2017 году - "бред" и "чистой воды паранойя".

"Сложно комментировать часть, связанную с "очень ценным агентом". Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя",— приводит издание слова собеседника.