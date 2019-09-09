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Больше его никто не видел: Личность ценного "крота" США в России раскрыта - СМИ

09 сентября 2019, 23:39  •  69 • Политика
Раскрыта возможная личность эвакуированного из России шпиона США - это сотрудник управления делами президента России Олег Смоленков. В июне 2017 года он с семьей уехал на отдых, и больше его никто не видел.
В СМИ назвали предполагаемую личность американского шпиона, который был срочно эвакуирован из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Утверждается, что этим шпионом был сотрудник управления делами президента России Олег Смоленков, передает "Лента.ру".
Речь идет о сообщении американской прессы о том, что США пришлось срочно эвакуировать своего шпиона из России после встречи Лаврова и Трампа из-за опасений, что новый американский президент мог сдать всю агентуру. В качестве доказательства того, что тем шпионом был Смоленков, приводится тот факт, что чиновник исчез вскоре после переговоров политиков.
Отмечается, 14 июня 2017 года Смоленков с женой и тремя детьми отбыл в отпуск в Черногорию, после чего больше его никто не видел. А 6 сентября 2017-го было возбуждено уголовное дело об убийстве чиновника. Репортаж CNN об эвакуации из России американского информатора вышел 9 сентября 2017 года.
"Суперагента" по факту слил не Трамп, а Си-эн-эн, опубличив историю, факты в которой оказались легко проверяемы и сопоставляемы. Пять баллов за журналистскую работу. Пулитцера ребятам!" - пишет tg-канал "Беспощадный пиарщик".
Как сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источник в МИД России, информация CNN о вывозе из России ценного информатора в 2017 году - "бред" и "чистой воды паранойя".
"Сложно комментировать часть, связанную с "очень ценным агентом". Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя",— приводит издание слова собеседника.

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