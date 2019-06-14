Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Британия направляет свой спецназ вместо террористов на Россию
«Тот же почерк, одна методичка»: в Госдуме обвинили США в демонизации Ирана
«Шито белыми нитками»: США предъявили «доказательства» причастности Ирана к пожа...
"Вышел за пределы": Конституционный суд Украины вменил Порошенко превы...
Главная / В России

Больше двух вагонов не рубить: «лесную мафию» подводят под «уголовку»

14 июня 2019, 20:09  •  67 • В России

Минпромторг разработал проект постановления правительства об ужесточении ответственности за незаконный оборот древесины.

Сейчас за контрабанду лесоматериалов можно привлекать по уголовной статье, только если их стоимость превышает 1 миллион рублей (за незаконное перемещение через границу до 2 вагонов лесоматериалов наступает лишь «административка»). В правительстве считают, что ценовой порог надо снизить в 10 раз. Лесоматериалы предлагается отнести к стратегически важным товарам и ресурсам, для которых крупным размером признается стоимость начиная со 100 тысяч рублей. Уголовная ответственность будет наступать в случае пересечения границы России или Таможенного союза партии «левого» леса.

- Это усилит ответственность за контрабанду лесоматериалов и будет способствовать борьбе с незаконной заготовкой и оборотом древесины, - говорится в пояснительной записке к постановлению правительства, которая есть в распоряжении редакции «КП».

Одни эксперты считают, что новая мера слишком жесткая, а другие полагают, что она может не принести желаемых результатов.

- У нас в Красноярском крае незаконная вырубка - как минимум 10-15% от общей вырубки леса. В небольших поселках зарабатывать-то больше не на чем. Взяли, фирмочку сколотили, нашли канал для продажи леса. Конечно, это нужно пресекать! - сказал «КП» Александр Онучин, директор института леса сибирского отделения Российской Академии Наук. - Но, на мой взгляд, при небольших объемах незаконного вывоза леса, вводить уголовную ответственность все же не стоит. Или устанавливать ее хотя бы, начиная с 500 тысяч рублей, а не со 100 тысяч. И, конечно, нужно устранять причины, которые заставляют людей заниматься контрабандой — многие это делают не от хорошей жизни. А то, как говорил Михалков, у нас гвоздя невозможно вбить, чтобы не нарушить закон.

- Это решение правительства — прежде всего, экономическое, с целью контроля за экспортом. Но на незаконную вырубку леса оно никак не повлияет. Проблема в том, что у нас очень низкое качество контроля за оборотом древесины. Легализовать можно практически любые объемы незаконно вырубленного леса. Чтобы изменить ситуацию, нужно возвращать нормальную лесную охрану. До 2004 года в лесной охране работали 90-100 тысяч человек, а с введением нового Лесного кодекса там осталось 22 тысячи человек, которые большую часть времени заняты бумагописанием, а на реальный контроль сил уже не остается. Вот и получается, что леса у нас охраняются только в густонаселенных районах. А если смотреть в масштабах всей страны, то охраны фактически нет. И пока это сохраняется, никакие меры по ужесточению контроля над экспортом, большого эффекта иметь не будут, - дал свой комментарий «КП» эколог, руководитель лесной программы «Гринпис» Алексей Ярошенко.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
14 июня 2019, 16:54
Председатель НАК: Новый закон позволит изымать деньги коррупционеров в пользу государства
14 июня 2019, 20:09
Больше двух вагонов не рубить: «лесную мафию» подводят под «уголовку»
13 июня 2019, 18:09
Дмитрий Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов
14 июня 2019, 16:54
«Пусть теперь ВСУ попробует к нам сунуться»: Жители Донбасса начали получать российские паспорта
14 июня 2019, 13:39
Путин позвал ШОС в Челябинск
13 июня 2019, 22:54
«Нам помогал Роман»: активисты утверждают, что кандидат в депутаты Московской городской думы присвоил заслуги соперника
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 июня 2019, 06:39
Турист спас музей от закрытия, взломав не открывавшийся десятки лет сейф
09 июня 2019, 08:39
Почему от истории рейса МН17 пахнет долларами и ложью одновременно?
08 июня 2019, 09:39
«Уничтожить сферу сотрудничества»: что известно об аресте в Киеве пяти самолётов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании
10 июня 2019, 00:54
«Если бы здесь воевала Россия, то Украины уже бы не было»: Защитники Горловки готовы стоять до победы
11 июня 2019, 09:24
Американский адмирал пожаловался на русских моряков и лётчиков: "Не соответствуют тому, что мир ожидает"
12 июня 2019, 04:54
Советский пулемет оказался смертельным оружием для современного американского броневика
09 июня 2019, 20:12
Россия впервые идёт наперекор МВФ. Лёд тронулся
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.