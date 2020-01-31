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Больше, чем за всю эпидемию SARS в мире: Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек

31 января 2020, 22:09  •  74 • В мире
Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР озвучил последние данные по числу заболевших новым типом опасного коронавируса. По данным на 31 января, заболевание диагностировано у 9692 человек. Это больше, чем за всю эпидемию SARS в мире.
За 30 января эпидемиологи выявили еще 1982 случая поражения.
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 9692 подтверждённых случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1527 человек находятся в тяжёлом состоянии, 213 умерли, 171 человек выписан из больницы", — говорится в сообщении.
Данные по Гонконгу объявлены отдельно. Здесь зафиксировано 12 подтверждённых случаев заражения, в Макао заболели 7 человек, а на Тайване – 9, пишет РИА Новости.
На заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Об этом сообщает пресс-служба организации.
При этом ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи со вспышкой коронавируса. Также организация советует странам бороться со слухами и недостоверной информацией, связанной со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV.
Несмотря на всю опасность ситуации, в соцсетях начали распространять шутки и мемы о вирусе-убийце. Однако специалисты предупреждают: смеяться над этим не стоит. Причина не только в том, что это неэтично. Всё гораздо глубже.
Так, в беседе с Nation News психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявляет, что те, кто воспринимает эпидемию как свежий повод для юмора, может таким образом… продавать свой контент, чтобы стать популярнее в соцсетях и зарабатывать этим в своём блоге. И если человек задался такой целью, он готов сознательно нарушить любые этические нормы.
Впрочем, могут быть и другие причины. Например, все эти мемы - это лишь отчаянная попытка прикрыть свой страх. Или же человек пытается выразить своё полное безразличие к тому, что происходит "где-то там".

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