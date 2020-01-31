Больше, чем за всю эпидемию SARS в мире: Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 9 тыс. человек

За 30 января эпидемиологи выявили еще 1982 случая поражения.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 9692 подтверждённых случаях заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 1527 человек находятся в тяжёлом состоянии, 213 умерли, 171 человек выписан из больницы", — говорится в сообщении.

Данные по Гонконгу объявлены отдельно. Здесь зафиксировано 12 подтверждённых случаев заражения, в Макао заболели 7 человек, а на Тайване – 9, пишет РИА Новости.

На заседании чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации международного масштаба в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Об этом сообщает пресс-служба организации.

При этом ВОЗ не рекомендует вводить какие-либо ограничения на передвижение товаров и людей в связи со вспышкой коронавируса. Также организация советует странам бороться со слухами и недостоверной информацией, связанной со вспышкой нового коронавируса 2019-nCoV.

Несмотря на всю опасность ситуации, в соцсетях начали распространять шутки и мемы о вирусе-убийце. Однако специалисты предупреждают: смеяться над этим не стоит. Причина не только в том, что это неэтично. Всё гораздо глубже.

Так, в беседе с Nation News психолог по тревожным расстройствам Павел Жавнеров заявляет, что те, кто воспринимает эпидемию как свежий повод для юмора, может таким образом… продавать свой контент, чтобы стать популярнее в соцсетях и зарабатывать этим в своём блоге. И если человек задался такой целью, он готов сознательно нарушить любые этические нормы.

Впрочем, могут быть и другие причины. Например, все эти мемы - это лишь отчаянная попытка прикрыть свой страх. Или же человек пытается выразить своё полное безразличие к тому, что происходит "где-то там".