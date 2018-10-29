«Больше, чем наркобароны»: Украинский экс-чиновник о 800% росте доходов Порошенко

За 2018 год глава украинского государства заработал уже более 4 миллионов долларов, получив в октябре 35 миллионов гривен, или 1,23 миллиона долларов.

Бывший заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Портнов прокомментировал налоговую декларацию Петра Порошенко, который внес в нее новые цифры. В этом году, следует из декларации, доход президента Украины увеличился в восемь раз – по сравнению с прошлым годом на восемьсот процентов, отмечает Портнов.

«То есть больше, чем получают картели от торговли наркотиками и оружием. Назначьте меня следователем, и я докажу, что это примитивное воровство, взятки и незаконная легализация отмытых средств», - подчеркнул Портнов. По его словам, он обещает в этом случае «простую комбинацию» — быстрое следствие, публичный суд и немедленную конфискацию имущества.

Ранее президент Украины Петр Порошенко задекларировал в своей декларации 35 миллионов гривен, или $1,2 миллиона. В целом общий доход украинского лидера в 2018 году составил 125 миллионов гривен, или $4,4 миллиона.

Порошенко указал, что получил 28,8 миллиона гривен ($1 миллион) в качестве дохода от продажи ценных бумаг и корпоративных прав. Кроме того, еще 6 миллионов гривен ($211 тысяча) он получил в качестве дивидендов инвестиционного фонда Prime Assets Capital.