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Больше бюрократии, а во главе - "Верховный правитель": В Госдуме рассказали о самых странных идеях по Конституции

27 января 2020, 10:54  •  245 • Политика
В Госдуме рассказали о самых странных идеях по изменению Конституцию. Так, депутатам предложили заменить президента на "Верховного правителя", а также создать бюрократические проблемы путем увеличения числа субъектов права законодательной инициативы.
Группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию России поступает очень много инициатив, некоторые из которых звучат очень странно. Об этом рассказал председатель комитета Государственной Думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Так, парламентариям предложили изменить название должности президента России на "Верховного правителя". Другие хотят увеличить число субъектов права законодательной инициативы, которых и так уже более 700, что только усугубит бюрократические проблемы.
Кроме того, члены комитета получили более 20 поправок к законопроекту об изменении Основного Закона, одобренного в первом чтении 23 января, передает "Российская газета".

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