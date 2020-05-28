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Больше 80 лет без еды и воды? В Индии скончался загадочный йог

28 мая 2020, 16:55  •  205 • В мире
В Индии скончался загадочный йог Прахлад Джани, разделивший учёных на два лагеря. Мужчина утверждал, что ничего не ел и не пил больше 80 лет. Неоднократные исследования специалистов подтверждали это, однако другие медики выступали с критикой по поводу данных проверок.
В Индии скончался йог Прахлад Джани, известный тем, что он, как он сам уверяет, ничего не ел и не пил больше 80 лет. Об этом сообщила организация Yugal Sarkar Foundation на своей странице в Twitter.
Мужчина умер в возрасте 90 лет. Семилетним он покинул родную деревню и начал жить в джунглях, где вскоре полностью отказался от пищи и воды.
В 12-летнем возрасте Джани, по его словам, открылось духовное откровение, и он стал служителем культа богини Кали. Тогда он облачился в красное женское сари, которое питало его энергией, заменившей еду и воду.
Как передавали ранее СМИ, медики и учёные неоднократно изучали йога, в частности, в 2003 году и в 2010-м. Мужчину изолировали на 10 дней и наблюдали за ним. Утверждалось, что он действительно ничего не ел и не ходил в туалет.
Некоторые специалисты, однако, замечали, что Джани иногда отлучался, встречаясь с посетителями, и как минимум полоскал водой горло. Они подчёркивали, что контроль за йогом со стороны персонала был недостаточным.

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