Больше 80 лет без еды и воды? В Индии скончался загадочный йог

В Индии скончался йог Прахлад Джани, известный тем, что он, как он сам уверяет, ничего не ел и не пил больше 80 лет. Об этом сообщила организация Yugal Sarkar Foundation на своей странице в Twitter.

Мужчина умер в возрасте 90 лет. Семилетним он покинул родную деревню и начал жить в джунглях, где вскоре полностью отказался от пищи и воды.

В 12-летнем возрасте Джани, по его словам, открылось духовное откровение, и он стал служителем культа богини Кали. Тогда он облачился в красное женское сари, которое питало его энергией, заменившей еду и воду.

Как передавали ранее СМИ, медики и учёные неоднократно изучали йога, в частности, в 2003 году и в 2010-м. Мужчину изолировали на 10 дней и наблюдали за ним. Утверждалось, что он действительно ничего не ел и не ходил в туалет.

Некоторые специалисты, однако, замечали, что Джани иногда отлучался, встречаясь с посетителями, и как минимум полоскал водой горло. Они подчёркивали, что контроль за йогом со стороны персонала был недостаточным.