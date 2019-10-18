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Больше 70%: В Минтруде сообщили о феминизации госслужбы России
18 октября 2019, 10:39 • 61 • Политика
В Минтруде сообщили, сколько женщин работает на госслужбе. "Государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72% государственных служащих - женщины", - сообщил замминистра.
Больше 70% российских госслужащих - это женщины. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко на семинаре "Действия по расширению участия женщин в процессах принятия общественных и политических решений".
Он подчеркнул, что российская госслужба в значительной степени феминизирована. На высших должностях работает 40% женщин, на главных - 56%, а на ведущих - 67%. При этом он отметил, что российские женщины в силу традиций более широко вовлечены в общественно-политические процессы через общественные движения и организации.
Алексей Вовченко добавил, что женщинам посвящён целый ряд различных тематических мероприятий, среди которых Международный дискуссионный клуб женщин-губернаторов, саммит женщин-дипломатов, а также презентация Делового женского альянса БРИКС. Замминистра считает, что данные мероприятия помогут лучше осветить роль женщин в процессах принятия общественных и политических решений в России.
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