Больше 70%: В Минтруде сообщили о феминизации госслужбы России

Больше 70% российских госслужащих - это женщины. Об этом в четверг, 17 октября, сообщил первый заместитель министра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко на семинаре "Действия по расширению участия женщин в процессах принятия общественных и политических решений".

Он подчеркнул, что российская госслужба в значительной степени феминизирована. На высших должностях работает 40% женщин, на главных - 56%, а на ведущих - 67%. При этом он отметил, что российские женщины в силу традиций более широко вовлечены в общественно-политические процессы через общественные движения и организации.

"Следует отметить, что государственная служба в Российской Федерации значительно феминизирована: 72% государственных служащих - женщины", - подчеркнул замминистра.

Алексей Вовченко добавил, что женщинам посвящён целый ряд различных тематических мероприятий, среди которых Международный дискуссионный клуб женщин-губернаторов, саммит женщин-дипломатов, а также презентация Делового женского альянса БРИКС. Замминистра считает, что данные мероприятия помогут лучше осветить роль женщин в процессах принятия общественных и политических решений в России.