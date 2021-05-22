Больше 30 не собираться: Съезд мундепов в Новгороде закончился задержаниями

Экс-мундепа Галямину задержали на съезде народных избранников в Новгороде за нарушение коронавирусных ограничений.

В Великом Новгороде полиция задержала ряд муниципальных депутатов, устроивших съезд в нарушение действующих в городе коронавирусных ограничений. Среди задержанных оказалась бывший московский мундеп Юлия Галямина, известная своим сотрудничеством с нежелательными в России организациями.

Согласно указу губернатора Новгородской области от 18 мая, в регионе запрещены массовые мероприятия, где число участников превышает 30 человек. По словам организаторов съезда, указ вступает в силу только 29 мая. Однако указы губернатора Новгородской области вступают в силу со дня их подписания, если в тексте не указано иное.

Задержаны Юлия Галямина и делегат от Санкт-Петербурга Виталий Боварь,

- сообщила о действиях правоохранителей пресс-секретарь Галяминой в беседе с РБК.