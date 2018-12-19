Больше 200 ″предателей Родины″: СБУ подсчитала тех, кого упрятали в застенки после Майдана

В СБУ подсчитали, что с 2014 года, то есть с момента проведения Майдана и госпереворота, в застенки ведомства были упрятаны по статье о ″государственной измене″, а значит, считаются киевской хунтой ″предателями Родины″ больше 200 человек.

Только за этот год ″урожай″ из так называемых ″госизменников″, по подсчетам Службы безопасности Украины, составил 46 человек. А всего же по статье ″государственная измена″ в 2018-м было открыто 165 производств.

Всего же с 2014 года, то есть с момента проведения Майдана и госпереворота в стране, в застенки СБУ попало больше 200 человек - тех, кого нынешняя киевская хунта считает ″предателями Родины″. А дел по ним - ровно вдвое больше людей (443 производства).

И можно себе представить тот контингент так называемых ″предателей″, если за решетку в СИЗО Киев готов бросить любого недовольного украинской властью, да еще и пророссийски настроенного. Так, например, в число ″госизменников″ попал и глава портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский, арестованный еще 15 мая по сфабрикованному против него делу.

К слову, отдельная ″картотека″ у СБУ есть и по ″шпионам″. В ответе на запрос ″Радио Свобода″ ведомство указало, что за этот год у них 10 уголовных производств по этой статье и четыре подозреваемых, а всего с 2014-го 35 производств по ″шпионажу″ и 13 человек под подозрением.