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Больше 200 детей сгорели заживо: Разведчик разоблачил "горбачёвское враньё" о ЦРУ

20 декабря 2020, 04:50  •  21 • Политика
Директор АФБ Сергей Аксёнов рассказал, как в 80-х агенты ЦРУ США взорвали газопровод в Башкирии, убив более 200 детей и ещё больше взрослых.
В 80-х годах в ходе операции ЦРУ в СССР были убиты взрывом свыше 200 детей. Сенсационной информацией поделился директор АФБ Сергей Аксёнов в программе "Плацдарм Леонкова" на YouTube.
Речь идёт о крупнейшей железнодорожной катастрофе в истории СССР и России, которая произошла в начале июня 1989 года в Башкирии. Два пассажирских поезда накрыло взрывом газопровода Сибирь - Урал - Поволжье.
По словам Сергея Аксёнова, это была диверсия ЦРУ, приказ о проведении которой отдал лично президент США Рональд Рейган. При этом истинные масштабы той трагедии были скрыты. Всёму виной "горбачёвское враньё", отметил разведчик.
"Больше 200 детей сгорели заживо и около 700 взрослых", - назвал истинные цифры Сергей Аксёнов.
Он добавил, что данная операция ЦРУ была организована в рамках военной доктрины по организации на территории стран-противников атмосферы страха и беспокойства из-за техногенных и других катастроф. Аксёнов отметил, что рассказывает об этом сейчас, так как в США рассекретили соответствующие документы, а российские СМИ не обратили на это внимания.
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