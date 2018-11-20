Больше 100 стаканов, 4 бутылки и шлепанцы: Содержание желудка кита удивило экологов

В желудке кита нашли 25 пакетов и пару шлепанцев. Также были найдены 4 бутылки и больше 100 стаканов из пластика.

В Индонезии на берег выбросило тушу мертвого кашалота. В желудке морского гиганта обнаружилось свыше 100 стаканов из пластика, 4 бутылки, шлепанцы, а также другие интересные вещи. Подробности сообщает BBC News.

Общий вес находок составил 6 килограммов. Среди них - 115 пластиковых стаканов, 4 пластиковые бутылки, 25 пакетов, 3,26 килограмма веревок, а также пара шлепанцев. Из-за сильного разложения морского животного невозможно определить, явился ли пластик в желудке причиной смерти или кашалот умер от чего-то еще. Тем не менее представители Всемирного фонда дикой природы (WWF) считают, что подобная ситуация не нормальна.

«Хотя мы не смогли установить причину смерти, то, что мы видим, совершенно ужасно», - сказала координатор охраны морских видов WWF.

В ЮНЕСКО отмечают, что пластиковый мусор ежегодно становится причиной смерти для более миллиона птиц и около 100 тысяч морских млекопитающих.