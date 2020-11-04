Большая зачистка в Карабахе: Атака Азербайджана захлебнулась - началась спецоперация

После провальной атаки войск Азербайджана на город Шуша, имеющий стратегическое значение в войне, армия Карабаха перекрыла несколько ключевых трасс и проводит спецоперацию по зачистке местности от диверсантов. Подробности сообщает Минобороны Армении.

Речь идёт о перекрытии трасс Горис - Степанакерт и Шуши - Бердзор для гражданского населения. В ночь на 4 ноября диверсионная группа азербайджанских войск смогла приблизиться к первой трассе, однако укрепиться ей не удалось, теперь там проводится зачистка. Кроме того, армии Карабаха удалось отбить атаку на город Шуша, в его окрестностях также проходят зачистки от диверсантов.

В окрестностях также проходят зачистки от диверсантов, после того как атака азербайджанцев на город захлебнулась и была отражена, - сообщает "Русская весна".

Напомним, что город Шуша имеет ключевое значение в войне за Карабах, так как расположен между столицей региона и дорогой к Армении. Если город будет взят, это позволит Азербайджану полностью окружить главный город региона - Степанакерт.