Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на...
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
Финских туристов изумили дороги Сибири: Не то, что в Канаде
Главная / Политика

Большая зачистка в Карабахе: Атака Азербайджана захлебнулась - началась спецоперация

04 ноября 2020, 23:20  •  14 • Политика
В Нагорном Карабахе военные закрыли участок дороги Шуши - Бердзор. Армия Карабаха проводит спецоперацию после провала Азербайджана.
После провальной атаки войск Азербайджана на город Шуша, имеющий стратегическое значение в войне, армия Карабаха перекрыла несколько ключевых трасс и проводит спецоперацию по зачистке местности от диверсантов. Подробности сообщает Минобороны Армении.
Речь идёт о перекрытии трасс Горис - Степанакерт и Шуши - Бердзор для гражданского населения. В ночь на 4 ноября диверсионная группа азербайджанских войск смогла приблизиться к первой трассе, однако укрепиться ей не удалось, теперь там проводится зачистка. Кроме того, армии Карабаха удалось отбить атаку на город Шуша, в его окрестностях также проходят зачистки от диверсантов.
В окрестностях также проходят зачистки от диверсантов, после того как атака азербайджанцев на город захлебнулась и была отражена, - сообщает "Русская весна".
Напомним, что город Шуша имеет ключевое значение в войне за Карабах, так как расположен между столицей региона и дорогой к Армении. Если город будет взят, это позволит Азербайджану полностью окружить главный город региона - Степанакерт.
Тот, кто контролирует Шуши, контролирует Карабах, - заявил президент НКР Араик Арутюнян, подчеркнув, что противник уже находится в 6 км от данного поселения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



14
Источник
Похожие новости
04 ноября 2020, 00:25
"Думайте, господа...": Никита Михалков показал ценник госпереворота на Украине. В долларах
04 ноября 2020, 08:40
Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"
04 ноября 2020, 05:00
Американцы ждали военную тайну о Трампе, а получили разоблачение Клинтон
04 ноября 2020, 06:50
"Представьте… забивать витрины на Тверской": Бутина возмутилась молчанием России по поводу США
04 ноября 2020, 10:30
Обстановка накаляется: Трамп и Байден заявили о победе
04 ноября 2020, 16:00
Воспринимали материал хорошо: Казахов убеждали в "оккупации Крыма" Россией на лекции
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
02 ноября 2020, 19:05
"Украина погибает": всплыло секретное аудиосообщение Зеленского
29 октября 2020, 16:05
"Греф начал орать чуть ли не благим матом": Схема двойного заработка на людях раскрыта
01 ноября 2020, 23:50
Пророссийской партии в Грузии поставили негласный ультиматум: "Такой чёткий месседж"
02 ноября 2020, 01:40
Оскандалившийся с элитной квартирой за 230 млн министр может лишиться должности - источник
04 ноября 2020, 05:00
Американцы ждали военную тайну о Трампе, а получили разоблачение Клинтон
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
31 октября 2020, 02:00
Закрыть Босфор и за неделю вернуть Крым? Журналист заявил о секретной стратегии Турции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.