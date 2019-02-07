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«Большая война»: шведы «разгадали» планы России

07 февраля 2019, 13:54  •  71 • Война
Вооруженные силы России все активнее готовятся воевать «в полном масштабе» на континенте. К такому выводу пришли эксперты Шведского института оборонных исследований (FOI), выполнявшие заказ министерства обороны Швеции.
«Если раньше больше внимания Россия уделяла урегулированию локальных войн, то сейчас стратегические маневры стали масштабнее, а военных учат воевать на всем континенте», — отмечается в докладе.
Кроме того, в тексте отмечается, что президент России Владимир Путин «контролирует боеготовность и мобилизационный ресурс» российской армии. Причем Москва готовится вести продолжительные войны против потенциальных противников «размером с НАТО или Китай».
В качестве примера полномасштабных военных учений шведские специалисты привели «Запад-2017» и «Восток-2018». Каждый год российские военные «учатся воевать на одном из четырех направлений по частям света», отмечает ФАН.
В сентябре 2018 года в России прошли самые масштабные за последние 40 лет военные маневры «Восток-2018». Войска Центрального и Восточного военных округов действовали на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах Военно-воздушных сил и Противовоздушной обороны, а также охватили акватории Берингова, Охотского и Японского морей с Авачинским и Кроноцким заливами.
Масштабы учений впечатляли — к ним привлекли до 300 тыс. солдат и офицеров, более 100 летательных аппаратов, порядка 80 боевых кораблей и судов обеспечения на разных концах земного шара, до 36 тыс. единиц бронетехники: танков, бронетранспортеров, МТЛБ и БМП.
Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что «Восток-2018» — крупнейшее мероприятие по подготовке отечественных Вооруженных сил, организованное со времен советских общевойсковых учений «Запад-81», происходивших с участием не только войск СССР, но и стран Варшавского договора.
«Восток-2018» не имеет аналогов по пространственному размаху — задействованы полигоны и базы от Северного Ледовитого до Тихого океана. Войска совершили переходы на 7 тыс. км, а корабли прошли около 4 тыс. км по морю. Кроме того, они отличаются от учений предыдущих лет именно тем, что являются маневрами.
«В чем отличие: стратегические учения проводятся, как правило, с одним военным округом на одном стратегическом направлении под руководством начальника Генштаба, маневры — на нескольких стратегических направлениях, принимают участие несколько военных округов <…>, и маневры проводятся под руководством министра обороны РФ», — заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Глава комитета Госдумы по обороне, экс-командующий ВДВ Владимир Шаманов убежден, что эти учения показали Западу возможности отечественных Вооруженных сил, передает НСН.
«Мы по существу возрождаем советский опыт проверки боеспособности тех или иных формирований войск и структур государственного значения <...>, одновременно это является демонстрацией военной силы для мирового сообщества. Возможности могут быть проявлены не в полной мере, но вместе с тем дают представление о том, что сделано государством в деле укрепления обороноспособности страны», — подчеркнул депутат.
Военные маневры российских Вооруженных сил такого солидного масштаба не могли не привлечь внимания на Западе. В НАТО заявили, что Россия готовится к глобальному военному противостоянию и агрессии.
В ответ на это официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что западные страны продолжают искать угрозу со стороны России в любом явлении и событии при отсутствии оснований для подобных выводов. Захарова подчеркнула, что учения «Восток-2018» не оказывают влияния на входящие в НАТО страны и проходят далеко от зоны ответственности альянса.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что военная стратегия НАТО носит наступательный и агрессивный характер. Он отметил, что США нарушают положения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), размещая свои ракетные установки в Румынии и Польше.

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