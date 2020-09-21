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Большая война неизбежна: Запад спланировал будущее без России

21 сентября 2020, 14:05  •  305 • В мире
Очередное предсказание перспектив мировой экономики получилось весьма занятным. Из него мы узнали, например, что молодёжь постепенно вытесняет стариков, а Китай и США являются крупнейшими мировыми экономиками. Но это не значит, что к таким документам можно относиться несерьёзно.
Автор:
Михаил Мельников
Широкое распространение информации по нашей многострадальной планете помогает скрывать важные новости легче, чем когда-либо ранее. Пока новостные потоки заняты здоровьем Алексея Навального и вытекающими из него санкциями, пока Кипр шантажирует Евросоюз несогласием с антибелорусскими санкциями, чтобы ударить ещё и по Турции, пока Михаил Ефремов сходится и расходится с Эльманом Пашаевым, серьёзные люди спокойно обсуждают свои планы на наше с вами будущее.

Три четверти войны

Deutsche Bank опубликовал масштабный труд под звонким названием The Age of Disorder – the new era for economics, politics and our way of life, то есть "Эпоха беспорядка – новая эра для экономики, политики и нашего образа жизни". Звучит всеобъемлюще, в старом добром стиле человеческого эгоцентризма: практически каждое поколение считает, что именно оно-то живёт в судьбоносное время.
Судьбоносность нынешних дней, по мнению авторов доклада, состоит в том, что Китай догоняет по объёму ВВП Соединённые Штаты. Мы понимаем, что по промышленному производству Китай не только догнал, но и перегнал США довольно давно, но Deutsche Bank не может не действовать в русле математики Всемирного банка и Международного валютного фонда. А в рамках этой колдовской науки экономику услуг почему-то считают равноценной экономике вещей, а адвокатов и инвестиционных консультантов – не просто полноправными членами общества, но и куда более ценными, чем сварщики и комбайнёры.
Китай догоняет по объёму ВВП Соединённые Штаты. Фото: Jenson/Shutterstock.com
Показывая график того, как неуклонно Китай даже на этих условиях обгоняет США, авторы напоминают, что мир попадает в "ловушку Фукидида", что по опыту пятисот последних лет означает семидесятипроцентную вероятность войны. Они насчитали 16 случаев, когда доминирующую в мире страну догонял амбициозный конкурент, и 12 раз это приводило к войне между ними. Сейчас, правда, в эпоху атомных ракет, война будет, скорее всего, только экономической.

Ловушка логического беспорядка

"Ловушка Фукидида" – модный термин 2015 года выпуска, подхваченный молодыми прогрессивными любителями красного словца – вслед за "чёрным лебедем", "идеальным штормом" и другими яркими ярлыками. Автор мема экономист Грэм Аллисон говорит о том, что проложил "мостик между проблемами, занимавшими участников Пелопонесской войны (был ли неизбежен этот судьбоносный конфликт Афин и Спарты?), и современностью (неизбежен ли вооружённый конфликт между Америкой и Китаем?)"
То есть "ловушку" изначально ввели для алармистских предсказаний американо-китайской войны, и это само по себе является ловушкой для специалистов: употребив термин, ты уже присоединяешься к разжигателям предвоенных настроений.
Звонкий термин "эпоха беспорядка" также не нов – экономист Рэндалл Швеллер использовал его ещё в 2011 году в том же значении: "Упадок Соединенных Штатов, вероятно, необратим, и его однополярное доминирование скоро уступит место чему-то новому". И далее:
грядущий многополярный мир – как тот, что господствовал в международной политике с 1648 (видимо, имеется в виду окончание Тридцатилетней войны и Вестфальский мир. – прим. авт.) по 1945 год – будет пронизан проблемами незащищённости, соперничества, гонки вооружений, национализмом и жёсткой конкуренцией за ограниченные ресурсы.
Так излагается пессимистический взгляд, а оптимистический выглядит иначе: "Великие державы, старые и новые, строят новую глобальную архитектуру и совместно управляют ею, сохраняя основные функции существующего либерального порядка. Принимая принципы и практики сдержанности, примирения, взаимности и сотрудничества, великие державы будут работать сообща, чтобы установить взаимные признанные роли и обязанности в новом стабильном международном порядке, который выгоден им всем".

Гегемон из-под палки

Соединяя взгляды оптимистов и пессимистов, Швеллер приходит к выводу о том, что "международный порядок – особенно законный, эффективный и динамичный – требует периодических глобальных войн примерно каждые 100 лет или около того. В противном случае наступает инерция и распад. Гегель указал на это в 1821 году: "Войну не следует рассматривать как абсолютное зло. Подобно тому, как дуновение ветров предохраняет море от скверны, которая могла бы быть результатом длительного затишья, так и разгул коррупции стал бы результатом длительного, не говоря уже о вечном, мира".
Экономист Рэндалл Швеллер считает, что "упадок Соединённых Штатов, вероятно, необратим, и его однополярное доминирование скоро уступит место чему-то новому". Фото: Eliyahu Yosef Parypa/Shutterstock.com
У Швеллера там ещё много забавного, но одна цитата выделяется. Читать её надо с выражением:
В послевоенный период Соединённые Штаты неохотно взяли на себя лидерство, потому что они были единственным победителем, способным построить новый мировой порядок. Уже тогда США мечтали создать третий полюс в Европе. Провал этого плана и появление могущественного нелиберального врага, а вовсе не стремление к власти наконец заставили Соединённые Штаты управлять своей половиной международного порядка.
Профессор из Огайо пытается вызвать в читателе сочувствие к несчастным США, положившим свою судьбу на управление этим неблагодарным миром. Прямо слеза прошибает от такого безграничного альтруизма целой нации.

Восемь пунктов, наших нет

Вот мы и возвращаемся к свежему докладу Deutsche Bank. О том, как Штаты создают "третий полюс" в Европе, хорошо говорит даже выбор основного автора – это британский стратег банка с простым немецким именем Джим Рейд.
В открытой версии доклада, этой склейки взглядов Аллисона и Швеллера, херр Рейд задаёт восемь главных тенденций нового "беспорядочного мира":
  1. Нарастание враждебности между США и Китаем.
  2. Десятилетие невозврата для Европы: к 2030 году надо решить, что впереди – интеграция или дезинтеграция. Почему-то авторы считают, что "пандемия COVID-19 придала новый импульс интеграционным процессам" – в действительности было ровно наоборот, просто херр Рейд всё-таки в первую очередь мистер Рейд и следит за событиями из европейской колонии США, с Туманного Альбиона.
  3. Рост мировой задолженности и распространение практики раздачи "вертолётных денег" (в форме долговременных пособий и/или безусловного дохода).
  4. Рост инфляции.
  5. Рост разрыва между богатыми и бедными в начале эпохи и сужение его в последующем за счёт ужесточения прогрессивной налоговой системы.
  6. Смена поколений: уроженцы XXI века с 2030 года будут определять результаты выборов, прежний опыт окажется ненужным. Миллениалы в странах G7 (да и не только в них, навальнята не дадут соврать) настроены либеральнее своих отцов: так, они голосовали против Трампа и брексита.
  7. Рост внимания к климатическим и экологическим проблемам: ждём новых налогов на выбросы, и таким образом это – единственный пункт, подразумевающий Россию.
  8. Ещё одна развилка – новый виток технологической революции или второй "кризис доткомов", то есть крах так называемых технологичных компаний.

Программирование нужного будущего

Уговорила-таки: Меган Маркл ведёт принца Гарри на американское ток-шоу
Квантовая теория предполагает, что наличие наблюдателя влияет на состояние корпускулярно-волнового континуума. То же можно сказать и про экономику: описание и тем более прогнозирование её состояния может сильно повлиять на это самое состояние. Конечно, к кухонной критике это не относится (хотя... смотря чья кухня), но к опубликованным докладам крупнейших финансовых организаций – в полной мере.
Этого не могут не знать в Deutsche Bank, а стало быть, там стремятся не столько описать дивный новый мир, сколько спланировать и навязать его. При этом половина "определяющих факторов" этого мира – такая же пустышка, как адвокат Пашаев: так, выбор между сотрудничеством и противостоянием происходит постоянно, за дефляцией всегда следует инфляция, производительность растёт быстрее, чем население, а значит, безусловный доход всё равно является вопросом времени. Но на фоне этих очевидных вещей нам пытаются представить столь же очевидным неизбежное противостояние именно между США и Китаем. Старательно умалчивая про другие центры силы, одним из которых вроде бы должна стать страна, фигурирующая в названии "Дойче Банк".
Биполярность мира – миф, инерция давно закончившейся Первой холодной войны. Мир многополярен. Очевидными центрами силы, помимо США и Китая, являются также Россия, Индия и Саудовская Аравия при всей её внешней покорности Вашингтону. Культурные и языковые барьеры вот-вот перестанут мешать Бразилии повести за собой Латинскую Америку. Не за горами (нужны десятилетия, а не столетия) подъём чёрной Африки под предводительством ЮАР. А если бы у Европы нашёлся харизматичный лидер, то пришлось бы брать в расчёт даже её.
Да, участники этой большой игры постоянно вступают в союзы между собой, ибо история знает сражение трёх императоров, но не знает сражений трёх армий. Но практически весь мир объединён сейчас острой нелюбовью к США, поэтому Штаты в не такой уж далёкой исторической перспективе обречены сражаться не против Китая, а против всего мира за исключением тех, кого удастся удержать на военно-экономическом поводке (Канада, Мексика, Европа) или использовать втёмную (Индия, в которой разжигаются антикитайские настроения).
Но об этом в "Эпохе беспорядка" не говорится.
А ещё не говорится о том, что все эти экономически-политические страсти, выбор союзников, надуманные альтернативы – не более чем игра в самолётики под кроватью. В жизни есть ровно один выбор – между добром и злом. Языческий материализм Китая – точно такое же зло, как и милитаристское фарисейство Штатов. Попытка навязать миру вообще и России в частности выбор между ними похожа на демонстрацию кукольного спектакля о во́роне, во́рону глаз выклевавшем.
Для аналитиков "Дойче Банка" мир будущего – противостояние двух обществ потребления, ненавидящих друг друга близнецов. Россия в их планах не значится вообще.
Сейчас, в 2020 году, открыто противостоять США, Китаю или тем более им вкупе мы не можем – нас слишком мало. А значит, наша задача – родить новое поколение и воспитать его так, чтобы через тридцать лет дети херра Рейда и его помощников с улыбкой рассказывали на Первом канале про заблуждения и прозрение своих родителей.
Потому что эпоха беспорядка неизбежно сменится эрой милосердия.

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