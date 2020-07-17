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"Большая война": конфликт на Южном Кавказе может стать угрозой для России
17 июля 2020, 21:00 • 28 • Политика
Политолог указал на миротворческую инициативу российского МИД
Политический эксперт и аналитик Евгений Сатановский заявил, комментируя информацию о намерении президента РФ Владимира Путина провести проверку войск Южного и Западного военного округов, что решение российского лидера вызвано неспокойной обстановкой на азербайджанско-армянской границе, где началась "большая война".
Специалист указал, что между Арменией и Азербайджаном обстановка может накалиться до предела и дойти до катастрофы. И в Баку, и в Ереване администрации испытывают давление из-за "уличных настроений". Кроме того, не следует забывать о сторонних государствах, которые играют свою роль в эскалации конфликта. На территории Армении находится одно из крупнейших посольств Соединенных Штатов, а поддержку Баку оказывает Анкара.
Эксперт отметил, что для Вашингтона вооруженный конфликт на Закавказье представляется шансом доставить Кремлю новую головную боль. А у Турции, которая давно мечтает о народном "единстве", имеются свои геополитические амбиции
По словам Сатановского, единственная страна, которая стремится к деэскалации конфликта в регионе – Россия. МИД предпринимает все попытки для изменения ситуации в лучшую сторону, добавил он в эфире "Вести FM".
Ранее политэксперт Иван Коновалов заявлял, что причиной внезапной проверки российских войск стала не ситуация на Закавказье, а намерение командования оценить готовность вооруженных сил в обеспечении государственной безопасности в условиях текущей эпидситуации.
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