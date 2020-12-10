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Большая война ещё впереди: Президент Азербайджана сделал опасное заявление

10 декабря 2020, 18:25  •  212 • Политика
Президент Азербайджана Ильхам Алиев не только организовал военный парад в честь, как он считает, недавней победы в Нагорном Карабахе, но и сделал опасное заявление. По его словам, большая война за "новые земли" ещё впереди.
В Баку организовали военный парад в честь, как считает президент Азербайджана, победы в недавней войне в Нагорном Карабахе. Пока жители региона возвращаются к мирной жизни, в чём им активно помогают российские миротворцы, Ильхам Алиев делает новые провокационные заявления.
Так, во время выступления по местному телевидению Алиев заявил, что впереди "большая война" за новые земли.
Это весьма опасные заявления, учитывая то, что поддержку в провокациях Ильхаму Алиеву составляет союзник - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он, в частности, прилетел на парад "победы" в Баку.
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