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Большая Тюменская область. Депутат объяснился за слова о "слиянии" трёх регионов

14 мая 2020, 12:55  •  77 • Политика
Депутат Госдумы Павел Дорохин допустил сценарий объединения ХМАО, ЯНАО и Тюменской области. По его словам, дискуссии по этому поводу идут, пусть и не публично. "Мы же до сих пор называем её Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это", - заявил он. Однако позже политик отметил, что о планах такого территориального "слияния" ему ничего неизвестно.
Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО) и Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) могут объединить в 2021 году. С таким прогнозом выступил депутат Госдумы Павел Дорохин.
По его словам, такое объединение было бы логичным и выгодным всем трём субъектами и с финансово-экономической, и с управленческой точки зрения. В комментарии РИА "Новости" политик указал, что вопрос такого рода обсуждается несколько лет, правда, не в публичной плоскости.
"Мы же до сих пор называем её Большой Тюменской областью, и все прекрасно понимают, что это", - заявил он и предложил вернуть опять обсуждение Большой Тюменской области.
Впрочем, в комментарии изданию "Наш город" Дорохин объяснил свой территориальный прогноз. Он указал, что у него нет информации о планах по объединению регионов, хотя саму идею он одобряет.
"Меня они (РИА "Новости") спросили не о том, что готовится, а о том, как вы думаете в случае, если оно будет готовиться. У меня нет информации о том, что оно готовится. Но я знаю, что это дело [объединение] обсуждалось. Сейчас на повестке дня стоит обсуждение Архангельской области и Ненецкого округа. Видимо, на фоне этого РИА "Новости" спросили меня, как будет проходить объединение [Тюменской области с ХМАО и ЯНАО], и возможно ли это", - указал депутат.

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