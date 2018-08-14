«Большая трагедия для города»: что известно об обрушении моста в итальянской Генуе

Порядка 30 человек погибли в результате обрушение моста в Генуе. Об этом заявил глава МВД Италии Маттео Сальвини. Около 12:00 по местному времени (13:00 мск) в городе обвалилась часть моста через реку Польчевера. В этот момент на нём находилось несколько десятков автомобилей. Официальной информации о причинах трагедии нет, однако очевидцы утверждают, что за полтора часа до трагедии в одну из опор моста ударила молния.

Во вторник, 14 августа, на севере Италии, в Генуе произошло частичное обрушение моста, построенного в 1960-х годах. По нему проходила автомобильная трасса А10, соединяющая город с Савоной. Под мостом располагались жилые здания, пути железнодорожной станции и река Польчевера.

«Около 12:00 (13:00 мск) обрушилась часть моста Моранди на автостраде A10. Команды пожарных развёрнуты на месте происшествия, на место прибыли поисково-спасательные отряды и группа кинологов с собаками», — говорится в сообщении пожарной и спасательной службы.

#14ago#Genova 12:00, crolla parte del ponte Morandi sulla #A10. Le squadre #vigilidelfuoco stanno operando in massa, attivatinteam usar e cinofili pic.twitter.com/gjSJLvjw1K — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 августа 2018 г.

Первоначально к разбору завалов приступили порядка 200 человек, которым уже через некоторое время удалось вытащить из обломков двух человек, а затем ещё пятерых. Добавим, что, согласно данным экстренных служб, в момент крушения по магистрали передвигалось порядка 30 транспортных средств.

«Из-за летних каникул и плохой погоды машин на мосту было немного. Однако обломки моста упали на жилые дома под ним, там могут быть пострадавшие», — приводит РИА Новости сообщение дорожной полиции Генуи.

Железобетонный виадук Польчевера, также известный как «Бруклинский мост» за свою схожесть с конструкцией из США, был построен по проекту архитектора Риккардо Моранди в 1967 году. Его длина составляет 1 тыс. 182 метра, а дорожное полотно находится на высоте 45 метров. Отметим, что два года назад была проведена реконструкция транспортного объекта, но и в дальнейшем на нём неоднократно велись ремонтные работы.

#Genova#14ago 15.30, più di 200 #vigilidelfuoco al lavoro per il crollo del viadotto Morandi sulla #A10pic.twitter.com/0fqa5YXyIE — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 августа 2018 г.

Сведения о жертвах

Сразу после инцидента появлялись различные данные о жертвах. При этом цифры о числе погибших и пострадавших неизменно росли.

«Масштабное разрушение. Десятки погибших могут быть среди тех, кто упал с моста и застрял под обломками», — заявил глава городской службы скорой помощи Франческо Бермано.

Он также добавил, что представители близлежащих регионов Ломбардии и Пьемонта готовы оказать помощь экстренным службам Генуи. Однако, по его словам, пока нет полного понимания ситуации.

Позднее заместитель министра инфраструктуры и транспорта Эдоардо Рикси сообщил о 22 погибших, среди которых ребёнок. Также стало известно о восьми пострадавших. Позднее в МВД Италии уточнили данные о числе жертв.

«К сожалению, около тридцати подтверждённых смертей и множество раненых, которые находятся в тяжёлом состоянии», — сказал глава ведомства Маттео Сальвини.

#Genova#14ago 14:30, prosegue l’intervento di soccorso, 200 #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni pic.twitter.com/cOKLlRAnSK — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 14 августа 2018 г.

По данным РИА Новости, к настоящему моменту нет данных о том, что в результате ЧП могли пострадать россияне. Об этом, в частности, заявили в генконсульстве РФ в Генуе.

«Сведений о том, что среди пострадавших во время обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя есть российские туристы, к нам не поступало. Ростуризм находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД РФ и следит за ситуацией в Италии», — добавили в Ростуризме.

Версии ЧП

Природное явление могло послужить причиной трагедии на севере Италии. Об этом заявляют очевидцы обрушения. По их словам, примерно за полтора часа до инцидента в одну из опор моста ударила молния.

«Примерно в 10:35 (11:35 мск) в основание одной из опор моста ударила молния. Сразу после этого конструкция начала разрушаться, а затем и вовсе рухнула», — сообщил очевидец изданию La Repubblica.

Также СМИ сообщали, что возможной причиной обрушения могло стать ослабление и просадка несущих конструкций.

Отметим, что официальных комментариев на этот счёт пока не поступало.

Реакция властей

Министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли заявил, что произошла «страшная трагедия». Он также сообщил, что направляется в Геную вместе со своим заместителем Эдоардо Рикси. Отметим, что вечером на место ЧП также прибудет премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

«Первые данные говорят о том, что техническое обслуживание было проведено не надлежащим образом. Ответственные должны понести наказание. Такие трагедии не должны происходить в цивилизованных странах, таких, как Италия», — сказал Тонинелли.

Между тем глава агентства, занимающегося управлением и содержанием автодорог, Джованни Кастеллуччи отрицает эти претензии. По его словам, мост не находился в аварийном состоянии.

«На данной конструкции, созданной в 1960-е годы, проводились работы по укреплению перекрытия виадука. Причины обрушения станут предметом углублённого анализа, как только станет возможным безопасный доступ к месту», — говорится в сообщении агентства Autostrade per l'Italia.

В свою очередь, министр внутренних дел Маттео Сальвини поблагодарил пожарных и «других героев», спасающих людей. Он добавил, что находящийся в Риме оперативный штаб следит за ситуацией.

«Обрушение моста Моранди — огромная трагедия для нашего города», — подчеркнул мэр Генуи Марко Букки.

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Между тем представители мирового сообщества высказали слова поддержки народу и властям Италии. Свои соболезнования уже выразили глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, а также лидеры ряда стран, в том числе президенты Франции и Турции Эммануэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган соответственно, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Как сообщили в Кремле, президент РФ Владимир Путин направил итальянскому коллеге Серджо Маттарелле телеграмму в связи с трагическими последствиями обрушения моста вблизи города Генуи.

«Глава Российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в сообщении.