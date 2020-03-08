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Большая тишина большого спорта или пустые трибуны в эпоху коронавируса

08 марта 2020, 13:35  •  12 • Аналитика
© REUTERS / POOL
Из-за эпидемии вируса COVID-19 во всем мире отменяются или переносятся спортивные состязания. Однако в некоторых случаях мероприятия все же проходят, но без зрителей. Чемпионат Италии по футболу, чемпионат Швейцарии по хоккею и этап Кубка мира по биатлону – лишь некоторые примеры такого подхода. Денис Косинов рассуждает о том, что эта мера не спасает большой спорт, а, наоборот, губит его.

Матерящийся Суарес

В интернете можно найти забавнейший ролик, озаглавленный "Вау! Я могу слышать разговоры игроков Барсы на пустом Камп Ноу". Человек, выложивший ролик в сеть, был одним из немногих, кто попал на игру "Барселона" - "Лас-Пальмас" в октябре 2017 года. Матч проходил в тот же день, когда в Каталонии проводился референдум, признанный испанским правительством незаконным. Встречу сначала хотели отменить. Потом решили всё же сыграть, но нарочито демонстративно, то есть выйти на поле, поприветствовать болельщиков и усесться на газон. В конце концов матч провели по-настоящему, но зрителей не пустили во избежание беспорядков.
И вот в окружении 98 тысяч пустых кресел соперники принялись играть. Немногочисленным присутствующим было отчетливо слышно всё, включая мат футболистов. А вы думали все эти Пике и Бускетсы изъясняются иначе, чем наши игроки? Ну-ну. "Он меня, ..., толкнул на...!", - кричал возмущенный Суарес. "Извини, Луис, не было ничего", - отвечал судья, предъявляя Суаресу желтую за симуляцию. И так далее. Диковинное шоу, что и говорить. Громадный пустой стадион, звуки ударов по мячу, крики и тяжелое дыхание игроков, возгласы тренеров. Но при этом – полноценная телевизионная трансляция и вообще официальный статус мероприятия. Это была, наверное, единственная бесшумная победа в истории "Барселоны".
Теперь из-за эпидемии коронавируса такое зрелище становится нормой. Несложный запрос в поисковике – и перед вами широкий ассортимент тихого большого спорта. Матч "Интер" - "Лудогорец", как анонс широкомасштабного итальянского разлучения футбола и публики. (Радостные крики запасных "Лудогорца" после первого гола. Отчетливо слышится "Yes!", хотя это, вроде бы, не по-болгарски). Матч чемпионата Швейцарии по хоккею при пустых трибунах. (Странно, что комментатор так орёт. Его должно быть слышно даже через толстое стекло комментаторской кабины). Этап Кубка мира по биатлону в Чехии без болельщиков. (На экране трансляции биатлонистка на огневом рубеже, слышны выстрелы, это нормально. Но в дополнение – звон закрывающейся мишени и где-то неподалеку "пип-пип-пип". Это кто-то стартует). Ну, чисто тренировка.
Скажете, это не большой спорт, а большая профанация? Пустой "Камп Ноу", пустые трибуны в Цюрихе и Нове-Место. Чушь какая-то? Согласен. Полная чушь. И даже трансляция этой чуши не радует. Ну, бегают какие-то люди: Месси, Фуркад, далее по списку. Ну, пинают мяч, стреляют, даже клюшки ломают. И тишина. Даром, что мертвые с косами не стоят. И кому, спрашивается, нужен тренировочный процесс в прямом эфире?
На Олимпиаде в Афинах в 2004 году видел такую картину. За два часа до начала соревнований по спортивной гимнастике волонтеров согнали в кучу, чтобы дать ценное указание: ВСЕХ зрителей направлять на нижний ярус трибун. А всё потому что дорогущие олимпийские билеты остались не распроданы. И если на верхний ярус люди еще покупали более дешевые билеты, то нижний ярус пустовал. Но именно он и попадал в кадр! И у телезрителей складывалось ощущение, что трибуны пусты. И что это за олимпийская трансляция – без зрителей?
Так что я полностью согласен с Рене Фазелем, категорически заявляющим, что чемпионата мира по хоккею при пустых трибунах не будет. Не будет! Либо нормальный чемпионат, либо никакого чемпионата. Спорт – для болельщиков! Это ведь очевидно, не правда ли?
Очевидно. Но не всем. Особенно в России.

Без болельщиков проще, особенно, если их и так нет

Между прочим, у нас нет ничего уникального в крупном турнире без зрителей. Да, матчи РПЛ и КХЛ худо-бедно собирают аудиторию на трибунах. И то – аншлаги редки. Но в других видах спорта нет и такого. Возьмем ту же спортивную гимнастику. Дважды в год сильнейшие гимнасты России собираются в Пензе на чемпионат или Кубок страны. Эти трансляции тоже легко найти в интернете. На трибунах пусто! И зал прекрасный, и спортсмены превосходные, и турнир статусный. Но болельщиков нет. Совсем.
Московский марафон едва ли не единственный в мире, на котором нет болельщиков. Посмотрите, как проходят забеги в других местах. Даже не обязательно смотреть так называемые "мэйджоры" - Бостонский, Токийский, Лондонский марафоны. Найдите съемки забегов помельче, их очень много. Везде вдоль трассы стоят люди. И это не только родственники участников. Это просто зрители. У нас таких нет. "Болельщики марафона" - немыслимое для России понятие.
Да и болельщиков всей легкой атлетики у нас днем с огнем не найдешь. На эту тему была одна характерная история. Накануне Игр в Рио в 2016 году в Сочи проходил командный чемпионат России. В прежние времена наши звезды на такие мероприятия не ездили и, возможно, даже не слышали о них. Но тут деваться некуда. За границей выступать не дают, и в Сочи съехалась вся наша элита. Мария Ласицкене (тогда еще Кучина), Сергей Шубенков, Екатерина Конева, Анжелика Сидорова, Сергей Литвинов и далее по списку.
И вот американский журналист, оглядев трибуны, на которых поодаль друг от друга сидели несколько десятков человек, спросил: "А почему так мало зрителей?" "Их не мало, - ответил я, - их нет". "А это кто?" - последовал вопрос. "А это не зрители. Это спортсмены и тренеры, которые сегодня не выступают". Чарли, кажется, так и не понял, шутил его собеседник или говорил всерьез. Между прочим, на тех соревнованиях Ласицкене запросто взяла 2 метра. В тишине, разумеется.
А чемпионат России по биатлону в Увате? А "Большая московская регата" на гребном канале в Крылатском? А четвертьфиналы чемпионата мира по боксу в Екатеринбурге? А матчи по хоккею с мячом на новеньком крытом стадионе "Енисей"? И так далее. На всех этих мероприятиях зрителей либо очень мало, либо совсем нет. Да у нас пустые трибуны – это нормально. Более того, даже желательно.

Спорт не для болельщиков

После матча "Спартак" - ЦСКА соцсети взрывались многотысячными проклятьями по поводу полуторачасового ожидания выхода со стадиона. И всегда так. Вы думаете, кто-то пытается это исправить? Ха-ха. А самое интересное, что еще вопрос, кто злится больше – фанаты или те, кто причастен к организации матчей. Знакомый полицейский капитан рассказывал, что для них нет ничего хуже, чем стоять в оцеплении на футболе. Слова, которыми капитан описывал свои чувства к футболистам и болельщикам, в печати не употребляются. И если вдруг футбол в России будет проходить без зрителей, то личный состав полиции возликует. Примерно теми же словами, но с совершенно другой интонацией. Такой вот большой спорт.
Впрочем, не буду утверждать, что это только у нас так. Чемпионат мира по легкой атлетике в Катаре, чемпионат мира по волейболу в Болгарии, чемпионат мира по академической гребле в Америке тоже проходили при пустых или полупустых трибунах. Даже странно было, зачем эти страны взялись за эти турниры. Вот зачем? Ведь никому из местных болельщиков (да и заезжих тоже) это не было нужно. Что за междусобойчик?
Эстония – давно не мирная страна. И этому есть доказательства
Да, без зрителей существенно проще (читай выше про полицейского капитана). Да, организации телетрансляций это не мешает (читай выше про Доху, Уват и прочее). Но это не большой спорт. Это может быть любительским турниром, корпоративной лигой, но не большим спортом. Он для зрителей. И если уж эпидемия коронавируса не позволяет большому спорту оставаться большим, то лучше уж отменять крупные соревнования, а не вычитать из них болельщиков (читай выше про Фазеля).
Большой спорт – это большая радость. По крайней мере, он должен быть таким. И не стоит эту радость уменьшать, отрезая понемногу, как в известной притче про гуманного хозяина, рубившего хвост собаке по кусочку. В мире и без того мало радостного. Большой спорт должен быть большим. Или никаким.

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