Большая шпионская война: Израиль наносит ответный удар

Если вам кажется, что вас окружают сплошные шпионы, не спешите к психиатру – возможно, так оно и есть. Особенно если вы живёте в Израиле или Иране, тратящих огромные ресурсы на слежку друг за другом. Любая почтенная домохозяйка, мирно фотографирующая памятники архитектуры, может оказаться потенциальным подрывником, а уж разговорчивые уборщики – вообще мечта спецслужб.

Фотографии – дело дамское

Начало 2022 года в Израиле ознаменовалось крупным шпионским скандалом. Спецслужбы страны задержали четырёх женщин и одного мужчину по обвинению в шпионаже в пользу Ирана. По словам представителей израильских спецслужб, все они были завербованы через социальные сети человеком, который называл себя "Рамбудом Намдаром". Со своими агентами представитель иранских спецслужб связывался через Facebook и WhatsApp.

40-летняя жительница Холона состояла в переписке с Намдаром четыре года. За это время она переслала своему корреспонденту фотографии посольства США и местного торгового центра, а также подробно рассказала о существующих в этих местах мерах безопасности. Несмотря на то что женщина подозревала Намдара в шпионаже, она не прекратила с ним переписку.

Другая шпионка, 57-летняя жительница Бейт-Шемеша, сфотографировала новое здание посольства США в Иерусалиме, а также уговорила своего сына вступить в секретное элитное воинское подразделение, после чего передала иранцам фотографии его военного билета и солдатского медальона. За эти услуги она получила 5 тысяч долларов.

Фото:John Theodor / Shutterstock

В агентурную сеть "Рамбуда Намдара" входило ещё две дамы – 47-летняя жительница Кфар Сабы и 50-летняя жительница Иерусалима. О масштабах их шпионской деятельности израильские СМИ пока хранят молчание.

Обозреватель израильской газеты "Ха-Арец" Йосси Мельман отмечает, что хотя большинство арестованных – это "мелкая рыбёшка", сам инцидент не может не вызывать беспокойство.

От уборщика до министра

Во-первых, история "Рамбуда Намдара" показала, что израильтяне легко идут на сотрудничество с иранскими спецслужбами даже за очень небольшое денежное вознаграждение. Во-вторых, иранская разведка готова планировать сложные многолетние операции, направленные на внедрение в израильское общество. В-третьих, не стоит иронизировать по поводу порученных агентам миссий. Получить фотографии посольства, супермаркета или здания института национального страхования можно и через Google, но выполнение подобных "холостых миссий" является проверкой готовности новых агентов выполнять задания. Через определённое время простые задания могут смениться более сложными поручениями. Израильская контрразведка "Шабак" утверждает, что иранцы планировали создание организации евреев – выходцев из Ирана, а также стремились выйти на депутата Кнессета Кэти Шитрит.

Последний скандал – это далеко не первая история, связанная с попытками иранских спецслужб получить доступ к секретам сионистского государства. В ноябре 2021 года израильская полиция и служба внутренней безопасности "Шабак" арестовали некоего Омри Горена, работавшего уборщиком в доме министра обороны Бени Ганца. Горен по собственной инициативе связался со спецслужбами Ирана через социальные сети и предложил им своё сотрудничество. В качестве доказательства серьёзности своих намерений уборщик-шпион переслал иранцам фотографии комнат дома министра и в том числе снимок компьютера Ганца, а также изъявил готовность установить на компьютер министра шпионское программное оборудование.

В 1995 году израильтянин иранского происхождения Герцель Радд пришёл в иранское консульство в Стамбуле и выразил готовность работать против Израиля. Радда переправили в Иран, где он подробно рассказал о своей жизни в Израиле и военной службе. После тренировок Радд поступил на службу в иранскую разведку и был отправлен в Израиль с заданием проникнуть на военные базы ЦАХАЛ. За это ему было обещано вознаграждение в 10 тысяч долларов США. В конечном итоге Герцель Радд был арестован израильтянами (возможно, не без помощи спецслужб Турции) и приговорён к трём годам тюрьмы.

Впрочем, у иранской разведки были и более серьёзные достижения. В 2012 году она завербовала бывшего израильского министра и депутата Кнессета Гонена Сегева. Этот достойный политик ещё в 2005 году получил тюремный срок за контрабанду наркотиков. В 2018 году он был похищен израильскими спецслужбами из Экваториальной Гвинеи. В ходе следствия было установлено, что Сегев проходил инструктаж в Тегеране, а затем поддерживал связь с иранским куратором через кодированный канал связи. Бывшему министру удалось передать иранцам информацию о военных базах, стратегических объектах и высокопоставленных лицах, работающих в правительстве и органах безопасности.

Сегев также помогал иранцам выходить на израильтян, занимающих ответственные посты. Иранских агентов он представлял как зарубежных деловых партнёров и бизнесменов. Сегодня Гонен Сегев отбывает 11-летнее тюремное заключение. В израильской тюрьме содержится и бизнесмен Нахум Манбар, продававший Исламской республике материалы и препараты, необходимые для производства химического оружия.

Шиитам интересно всё

Иран уже более 30 лет ведёт разведывательную работу против Израиля. Для этого спецслужбы Тегерана активно используют иранских евреев, эмигрировавших в Израиль. Многие из этих людей часто нелегально посещают свою родину для встречи с родными и друзьями. И иранцы, и израильтяне закрывают на эти визиты глаза, но стараются использовать иранских евреев в своих целях.

Одна из баз иранских спецслужб, работающих против Израиля, находится в Турции. Иранские разведчики работают и в Стамбуле, и в Анкаре. Также иранцы используют связи движения ХАМАС для вербовки израильских арабов. Ответственность за противодействие Тель-Авиву несёт подразделение иранского Министерства разведки и обороны (MOIS). К методам иранских спецслужб можно отнести кибернетическую войну, деятельность в социальных сетях, а также прямые человеческие контакты. Иранцы стремятся получить информацию о военных и стратегических объектах, которые могут стать целью атак, а также данные о израильских политиках и военных для вербовки, похищения или точечной ликвидации.

Основной целью иранских кибератак являются предприятия частного бизнеса, системы защиты которых серьёзно уступают механизмам безопасности государственных учреждений. Израильские эксперты определяют киберзащиту бизнеса как "мягкое подбрюшье" израильских систем безопасности. Задачей кибератак иранцев является нанесение материального ущерба, давление на общественное мнение и "удары возмездия" после актов израильского кибертерроризма.

По мнению бывшего израильского генерала Яакова Амидрора, Иран стремится окружить Израиль позициями для запуска ракет и дронов, способных поразить стратегические объекты внутри сионистского государства. В этом случае в задачу иранской разведки входит установление целей для этих вооружений.

Долг платежом красен

Впрочем, и израильские спецслужбы не остаются в долгу. В прошлом году бывший министр разведки Ирана Али Юнеси заявил, что израильские агенты проникли во многие структуры Исламской республики – и никто из госчиновников не может чувствовать себя в безопасности. Ответственность за успехи израильтян Юнеси возложил на иранские спецслужбы, которые создают "параллельные институты безопасности" и вместо ловли шпионов нарушают покой обычных граждан. В этом с ним согласен и бывший президент страны Махмуд Ахмадинежад:

Знак за качества: кого Путин назвал главными героями пандемийного времени Эта коррумпированная банда должна раскрыть свою роль в убийстве учёных-ядерщиков и взрывах на заводе по обогащению урана в Натанзе. Они украли важные документы из Торкузабада и Иранского космического агентства. Это – не шутки! Были украдены чрезвычайно важные документы, безопасность страны поставлена под угрозу!

Глубину израильского проникновения в Иран подтвердил и бывший руководитель "Моссад" Йосси Коэн в интервью израильским СМИ, опубликованном в 2021 году. Он утверждает, что в 2018 году агенты Тель-Авива проникли в иранские архивы и выкрали десятки тысяч документов, относящихся к ядерной программе Тегерана. По словам Коэна, в операции принимали участие 20 агентов "Моссад", не являвшихся израильскими гражданами. Было также косвенное указание, что Израиль имеет отношение к теракту в Натанзе, на предприятии, занимающемся обогащением урана, и к убийству физика-ядерщика Мохсена Фахризаде.

Физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, погибший в результате теракта в 2020 г. Фото: Iranian Supreme Leader's Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Если этот человек являет собой фигуру, которая представляет опасность для граждан Израиля, он должен прекратить своё существование,

– заявил Коэн.

Говоря о теракте в Натанзе, израильские представители утверждают, что им удалось завербовать десять иранских учёных, имевших доступ в хранилище. Им было сказано, что они будут работать на диссидентов. Как сказал израильский источник:

У всех у них были разные мотивы, "Моссад" узнал, чего они очень хотели в своей жизни, и предложил им это. Был внутренний круг учёных, который знал об операции больше, и внешний круг, который содействовал, но имел меньше информации.

Помимо указанных выше инцидентов, на протяжении 2020–2021 годов были отмечены десятки нападений на объекты инфраструктуры Ирана. Самыми крупными из них были взрывы на заводе "Сепахан Бореш" в городе Бакершар, пожар на предприятии нефтехимической промышленности "Шахид Тодгооян", взрыв судоверфи в Бушере и т. д. На в течение 2021 года атакам подверглись иранские танкеры, перевозящие нефть в Ливан и в Сирию.

Хотя значительная часть этих инцидентов, по всей видимости, стала результатом кибератак, эксперты отмечают, что их высокая результативность не могла быть достигнута без сети агентов, действующих на территории Ирана. В качестве агентов могут, опять же, выступать иранские евреи, переехавшие в Израиль, или представители иранской эмиграции.

Помимо сбора разведывательной информации, как видно из вышеприведённых фактов, значительная часть усилий израильских спецслужб на территории Ирана сводится к чисто террористической деятельности, направленной на подрыв военного, научного и экономического потенциала Исламской республики.

Что с того?

Одной из целей этой активности является срыв возможных договорённостей между Западом и Тегераном, так называемой "ядерной сделки". По сообщению сайта Мiddle East Monitor, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выступая на заседании Генштаба ЦАХАЛ, сказал, что основная миссия Тель-Авива заключается в нанесении серьёзного ущерба Исламской республике, а также её союзникам – "Хезболле" и ХАМАС. Также израильский лидер отметил, что если на переговорах в Вене между Западом и Ираном будут достигнуты договорённости, Израиль не намерен их соблюдать и сохраняет за собой свободу действий.

Шпионское противостояние между Израилем и Ираном является одной из самых драматических схваток разведок после окончания холодной войны. Неудивительно, что эта тема уже нашла отражение в кинематографе. Ещё в 2014 году иранские кинематографисты сняли фильм "Лиса" об израильском ядерном шпионаже в Иране. В 2020 году на экраны вышел первый сезон израильского сериала "Тегеран", посвящённый попыткам израильских хакеров и их местных агентов проникнуть на иранские секретные объекты.