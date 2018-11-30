«Большая семерка» выступила с новыми требованиями к России по украинским кораблям

Главы МИД стран «Большой семерки» приняли заявление по инциденту в Керченском проливе. Они призвали российскую сторону вернуть Украине задержанные корабли и их экипажи, а также не препятствовать проходу через пролив.

В документе министры отметили, что происшествие опасно усилило напряженность, и призвали к сдержанности, уважению к нормам международного права и предотвращению дальнейшей эскалации ситуации. При этом главы МИД возложили всю вину на Россию и заявили, что применение военной силы против кораблей Украины не может быть оправдано.

Украина и страны Запада расценивают инцидент в Керченском проливе как агрессию России. РФ, в свою очередь, называет произошедшее провокацией Киева, с помощью которой президент Петр Порошенко пытается добиться ввода новых антироссийских санкций и поднять свой рейтинг перед выборами.

Ранее о возврате Украине задержанных российскими пограничниками кораблей и экипажей высказался президент США Дональд Трамп. В своем Twitter он написал, что решил отложить встречу с российским лидером Владимиром Путиным до тех пор, пока это не будет сделано.