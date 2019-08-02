Большая "югославская" стратегия Китая • 78 • Аналитика До Китая была Югославия. И не только она

Всё непрерывное восхищение Поднебесной, которое демонстрируют российские и не только журналисты, можно, однако, сравнить с достаточно известными примерами. Например, с той самой злосчастной Югославией.









И то есть как бы товарищи югославы вроде бы от идей социализма не отказывались, но политически и экономически ориентировались с 1949 только на Запад. Напомним: вроде бы социалистическая, славянская и православная Югославия имела с той же ФРГ гораздо лучшие отношения, чем с СССР. С СССР отношения были весьма и весьма сложные. Но, как уже было сказано, югославы активно торговали именно с Западом и там же брали кредиты. И работать жители Югославии выезжали тоже во многом в Западную Германию. Как-то так дела обстояли.



Югославы жили гораздо лучше, чем жители СССР, и в общем и целом богаче, чем значительная часть Восточной Европы. И технологии у них были зачастую более современные, и внешнюю политику они проводили весьма самостоятельную, и армия у них была весьма неплохой (и по вооружениям, и по уровню подготовки). Просто сегодня это как-то шустро забывается (то, что имело место до 90-х годов). А ведь в 60-е — 70-е Югославия выглядела весьма и весьма достойно. Во многом благодаря западным кредитам и доступу её товаров на западные рынки. Тито таки «пришёл к успеху». Но ненадолго.



Уже в 80-е годы у югославов начались серьёзные проблемы как с уровнем жизни, так и с выплатой тех самых кредитов… То есть никто на Западе не собирался просто так откармливать жителей Югославии и устраивать им экономический «парадиз». Всё это делалось с умыслом и действовало недолго. И одним из требований иностранных кредиторов в 80-е годы было прекращение субсидирования экономически отсталых территорий и областей. Что вело к нарастанию социальной и межэтнической напряжённости.



Кстати, успешный югославский пример продвигался в Польше и Румынии (сделайте, как там, и будете жить, как там, — богато и независимо). Варшава и Бухарест на это купились… и стали приобретать на западные кредиты современное западное оборудование, в расчёте продавать продукцию на западные рынки за валюту… Их ждал облом — Запад одновременно отказался от её приобретения и ужесточил условия выплаты кредитов, что привело к социально-экономическому кризису как в Польше, так и в Румынии.



То есть та самая «помощь» югославам оказывалась отнюдь не просто так. Это была «многоходовочка». И эту самую «помощь» предстояло вернуть с большими процентами, просто югославам об этом не говорили. То есть всё это уже было неоднократно. Ничего нового мы не наблюдаем. Китай растёт не за счёт каких-то «внутренних» решений. «Стремительный рывок» Китая объясняется как раз в основном внешними причинами. Ему был предоставлен кредит и открыты рынки, и тут у него «попёрло». Как-то так.



Примерно по этому же принципу было организовано «японское экономическое чудо» после ВМВ, без внешней подпитки оно бы было невозможно. И во всём мире газеты восхищались тем, «какие молодцы эти японцы». Так вот какими бы молодцами они бы ни были, без создания внешних условий чуда в Стране восходящего солнца никогда бы не произошло. Причинами его прежде всего послужили не некие мифические японские добродетели, а вполне конкретные преференции для ускоренного развития «непотопляемого авианосца». Как только «японское экономическое чудо» перестало быть нужным (а это конец 80-х), оно немедленно сдулось. И 25 лет рецессии… М-да, и где они, самурайские добродетели?



В начале же 80-х перестало быть уже нужным «югославское экономическое чудо». По каким-то причинам. И у сербов, хорватов и прочих босняков немедленно нарисовались большие проблемы. Если твоё благополучие зависит от «доброго иностранного дяди», то надо учитывать, что «добрый дядя» в любой момент может перекрыть краник, как японцам в 1941-м перекрыли поставки нефти. И выдвинули ультиматум.



Как Гитлеру выдали много-много денег на восстановление Германии, позволили не платить репарации (именно Гитлеру!), а потом толкнули на Восток… И Сталин мог бесконечно вести с ним «переговоры» и предлагать самые разнообразные уступки, у наших англосаксонских партнёров имелись куда более мощные рычаги воздействия на внешнюю политику Рейха.



То есть экономический и политический кризис Югославии 80-х совсем не случаен. Так было задумано изначально. Многоходовочка. И Югославия так и не смогла стать по-настоящему независимым государством — лёгким движением руки западные партнёры опрокинули югославскую экономику. Всё внезапно стало очень плохо. И у населения, привыкшего к сытной, безбедной жизни, сразу возникла масса вопросов к руководству страны, после чего была разыграна националистическая карта…



Но ещё раз: разрыв с СССР в 1949-м, последующая тесная «дружба» с Западом и последующий полный разгром — всё это звенья одной цепи. Югославское руководство во главе с «гениальным» Тито развели как детей. И если кто не в курсе, то основным противником ЮНА (Югославская народная армия) предполагался именно ОВД, но не НАТО, как-то так. Так что те, кто рыдает по «растерзанной Сербии», смахните с глаз слезу.



И вот, судя по всему, даже в 90-е годы сербское руководство так ничего и не могло понять, им всё время казалось, что это «ошибка» и с Западом можно договориться. Примерно так же в конце ВМВ немцы изо всех сил пытались «договориться» с союзниками. И не случайно — подъём немецкой военной машины в 30-е был невозможен без помощи англосаксов: и финансовой, и технической, и политической. И у немцев наблюдалось полное непонимание ситуации: мы же «свои», мы же воюем с русскими, как вы и просили… в чём же дело? Почему вы уничтожаете систему, в которую сами вложили миллиарды?



Китай и США. Странная парочка



То есть то, что мы сегодня наблюдаем в Китае, отличается только масштабами происходящего. Не более. Китай активно использует ту самую «выигрышную стратегию», которую до него пытались использовать немцы, японцы и югославы. И до определённого момента она работала. А потом работать переставала.



Просто потому, что, действуя вполне разумно, англосаксы никогда не занимались «политической благотворительностью». И за их «помощь» всегда приходится достаточно дорого платить. Признаком разумности и самостоятельности китайского руководства мог бы послужить внезапный «соскок» с этой самой темы и разворот к неким самостоятельным действиям. Но как мы все видим, этого не происходит.



Даже по отношению к Германии и Японии (не говоря о Югославии) Китай сегодня слишком большой, и Америка сегодня не имеет ни желания, ни возможности продолжать прежние экономические взаимоотношения с ним. И это не каприз Дональда Трампа, как многие могли бы подумать, это суровая необходимость спасения остатков американской экономики. Это не «экономическая война», это попытка полного пересмотра/разрыва прежних отношений.



«Остатков американской экономики» — это вообще не для красного словца сказано. Если где-то прибыло, где-то должно убыть. Стремительный взлёт Китая объясняется очень просто: туда перетащили производство из США, ЕС и даже Японии. Именно «перетащили». А соответственно, в Европе, Штатах и Японии производства закрылись. Что привело к потере налогов и рабочих мест. В определённый момент ситуация стала критичной, и Трамп — это не один человек. За Трампом стоит очень мощное американское лобби, и «убирать» его бессмысленно, нынешняя политика — это не задумка одного-единственного человека. Вообще, это национальная «стратегия спасения».



Можно долго и нудно спорить, удастся ли это американцам или не удастся, но суть не в этом. Суть в том, что Трамп (как ни странно!) не одинок. Он, извините за прямоту, ни черта не одинок! За его политикой стоят очень серьёзные (денежные!) люди. А у нас всё Трамп да Трамп… Не в Трампе всё дело, вернее, не в нём одном. Такова сегодня американская политика (внешняя и внутренняя), хотя она и встречает бешеное сопротивление даже внутри самой Америки. О пожарах политических, мифических и экономических



И у Китая нет вообще никаких шансов «продолжить то, что было». Невозможно это по определению. Всё — ушла «та эпоха». Как говорят сами китайцы, «сменился цвет неба». Конечно, было здорово получать те самые инвестиции, открывать новые производства и наращивать экспорт. Но всё когда-нибудь кончается. Китай уже слишком большой для этой маленькой планеты. И надо быть очень наивным человеком, чтобы этого не понимать. Развитые страны начинают яростно защищать остатки производств и закрывать рынки. Эпоха фритредерства закончилась.



А вот к такому развороту событий Китай оказался категорически не готов. В принципе не просматривается никаких «решений» по новой эпохе. Не просматривается «перехода к новой модели» (без стремительного роста экспорта). У нас почему-то в торговой войне США и Китая все автоматически поддерживают Китай (многие). Абсолютно непонятно почему: Китай в эпоху санкций для нас особо ничего хорошего не сделал — поначалу вроде бы он не принял против РФ «международных» санкций, потом выяснилось — таки принял! И что теперь? Во-вторых, США как бы не обязаны обеспечивать гигантское положительное сальдо торгового баланса для КНР. Ну не обязаны они, и всё, как бы мы к ним ни относились.



И тут надо ещё сказать, что Китай ведёт «глупую войну» — войну, в которой выиграть невозможно по определению. Сегодняшний мегаэкспорт китайских товаров в США давным-давно уже оплачивается самими китайцами… через механизм кредитования. Ну не может это продолжаться по определению. Не может, ибо это полный экономический абсурд. В своё время США смогли «запустить» японскую экономику и «раскочегарить» её, потому что: а) американская экономика была гораздо больше, б) это была здоровая экономика. То есть в 50-е — 60-е годы 20-го века ситуация была принципиально иной.



Сегодня реальная экономика Китая уже больше американской, а последнюю весьма сложно назвать здоровой. То есть чисто теоретически сегодня американская экономика не может выполнять роль «локомотива» и «донора». Вообще не может, хотя очень многие этого понять не в состоянии. А Китай, в свою очередь, категорически не готов брать на себя роль того же «локомотива», принципиально не готов. Китайцы для этого чрезмерно эгоистичны.



Что бы кто ни говорил, но после ВМВ США достаточно долго так или иначе выполняли роль локомотива. Что было, то было. Очень долго американский рынок был самым большим и платёжеспособным! И США «пускали» на него корейские, немецкие, японские и прочие товары. Товар мало произвести — его надо продать. Куда-то. В действиях США было очень мало благотворительности, и тем не менее!



А есть ли у Китая реальная стратегия?

Китай к чему-то подобному категорически не готов, наоборот — он хочет продавать всё больше, а закупать всё меньше. Для того чтобы играть роль «локомотива», Китаю пришлось бы (как все уже поняли) открыть свой рынок и начать закупать японские, российские, корейские, европейские товары. Тогда да. Тогда Китай мог бы заменить США, а юань мог бы заменить доллар. Но делать этого китайцы не хотят принципиально. А США при их сегодняшнем состоянии экономики роль донора уже не потянут никак.



Многие были удивлены, когда Трамп потребовал от европейцев/саудитов платы «за защиту». Как-то это странно выглядело для супердержавы и лидера свободного мира. Так вот, США уже давно не супердержава, и содержание прежней армии для них крайне накладно. То есть Трамп не анонсировал некие новые реалии, нет, реалии уже имеют место быть, Трамп просто указал на них. Но ни европейцы, ни японцы, ни китайцы к этому оказались не готовы (а вот В.В. Путин даже немного забежал вперёд).



А вот у китайцев как раз наблюдается некая «жёсткая ломка», они, видимо, предполагали ещё лет 20 двигаться по той же траектории. И у нас тоже отдельные аналитики повторяли, как попугаи, что к 2030-му (35-му?) году Китай обойдёт США… Всё, кино закончилось. Трамп (и те, кто за ним стоит) чётко дали понять, что прежней торговли уже не будет. И то не каприз и не выверт отдельно взятого шоумена. Это как раз новые объективные реалии. Американская экономика уже меньше китайской, и она тяжело больна. Цивилизация Россия. Вызовы и ответы



А вот способность китайского руководства перестроить экономику в новый режим вызывает большие сомнения. Вызывает сомнения сам факт серьёзной смены экономического курса (да и политического тоже). Китай очень многого достиг и очень сильно поднялся за прошедшие три десятилетия, но инерция этого движения будет длиться недолго, а внешний источник уже фактически отключён.



Однако складывается такое впечатление, что китайское руководство (элиты) столь наивно, что продолжает мыслить в рамках парадигмы «большой Югославии». И кстати, да, Китай, как ни странно, тоже весьма многонационален (хотя и не в такой пропорции). И между регионами там тоже гигантские (растущие) противоречия. А заливать проблемы деньгами возможности уже практически нет. Всё непрерывное восхищение Поднебесной, которое демонстрируют российские и не только журналисты, можно, однако, сравнить с достаточно известными примерами. Например, с той самой злосчастной Югославией.И то есть как бы товарищи югославы вроде бы от идей социализма не отказывались, но политически и экономически ориентировались с 1949 только на Запад. Напомним: вроде бы социалистическая, славянская и православная Югославия имела с той же ФРГ гораздо лучшие отношения, чем с СССР. С СССР отношения были весьма и весьма сложные. Но, как уже было сказано, югославы активно торговали именно с Западом и там же брали кредиты. И работать жители Югославии выезжали тоже во многом в Западную Германию. Как-то так дела обстояли.Югославы жили гораздо лучше, чем жители СССР, и в общем и целом богаче, чем значительная часть Восточной Европы. И технологии у них были зачастую более современные, и внешнюю политику они проводили весьма самостоятельную, и армия у них была весьма неплохой (и по вооружениям, и по уровню подготовки). Просто сегодня это как-то шустро забывается (то, что имело место до 90-х годов). А ведь в 60-е — 70-е Югославия выглядела весьма и весьма достойно. Во многом благодаря западным кредитам и доступу её товаров на западные рынки. Тито таки «пришёл к успеху». Но ненадолго.Уже в 80-е годы у югославов начались серьёзные проблемы как с уровнем жизни, так и с выплатой тех самых кредитов… То есть никто на Западе не собирался просто так откармливать жителей Югославии и устраивать им экономический «парадиз». Всё это делалось с умыслом и действовало недолго. И одним из требований иностранных кредиторов в 80-е годы было прекращение субсидирования экономически отсталых территорий и областей. Что вело к нарастанию социальной и межэтнической напряжённости.Кстати, успешный югославский пример продвигался в Польше и Румынии (сделайте, как там, и будете жить, как там, — богато и независимо). Варшава и Бухарест на это купились… и стали приобретать на западные кредиты современное западное оборудование, в расчёте продавать продукцию на западные рынки за валюту… Их ждал облом — Запад одновременно отказался от её приобретения и ужесточил условия выплаты кредитов, что привело к социально-экономическому кризису как в Польше, так и в Румынии.То есть та самая «помощь» югославам оказывалась отнюдь не просто так. Это была «многоходовочка». И эту самую «помощь» предстояло вернуть с большими процентами, просто югославам об этом не говорили. То есть всё это уже было неоднократно. Ничего нового мы не наблюдаем. Китай растёт не за счёт каких-то «внутренних» решений. «Стремительный рывок» Китая объясняется как раз в основном внешними причинами. Ему был предоставлен кредит и открыты рынки, и тут у него «попёрло». Как-то так.Примерно по этому же принципу было организовано «японское экономическое чудо» после ВМВ, без внешней подпитки оно бы было невозможно. И во всём мире газеты восхищались тем, «какие молодцы эти японцы». Так вот какими бы молодцами они бы ни были, без создания внешних условий чуда в Стране восходящего солнца никогда бы не произошло. Причинами его прежде всего послужили не некие мифические японские добродетели, а вполне конкретные преференции для ускоренного развития «непотопляемого авианосца». Как только «японское экономическое чудо» перестало быть нужным (а это конец 80-х), оно немедленно сдулось. И 25 лет рецессии… М-да, и где они, самурайские добродетели?В начале же 80-х перестало быть уже нужным «югославское экономическое чудо». По каким-то причинам. И у сербов, хорватов и прочих босняков немедленно нарисовались большие проблемы. Если твоё благополучие зависит от «доброго иностранного дяди», то надо учитывать, что «добрый дядя» в любой момент может перекрыть краник, как японцам в 1941-м перекрыли поставки нефти. И выдвинули ультиматум.Как Гитлеру выдали много-много денег на восстановление Германии, позволили не платить репарации (именно Гитлеру!), а потом толкнули на Восток… И Сталин мог бесконечно вести с ним «переговоры» и предлагать самые разнообразные уступки, у наших англосаксонских партнёров имелись куда более мощные рычаги воздействия на внешнюю политику Рейха.То есть экономический и политический кризис Югославии 80-х совсем не случаен. Так было задумано изначально. Многоходовочка. И Югославия так и не смогла стать по-настоящему независимым государством — лёгким движением руки западные партнёры опрокинули югославскую экономику. Всё внезапно стало очень плохо. И у населения, привыкшего к сытной, безбедной жизни, сразу возникла масса вопросов к руководству страны, после чего была разыграна националистическая карта…Но ещё раз: разрыв с СССР в 1949-м, последующая тесная «дружба» с Западом и последующий полный разгром — всё это звеньяцепи. Югославское руководство во главе с «гениальным» Тито развели как детей. И если кто не в курсе, то основным противником ЮНА (Югославская народная армия) предполагался именно ОВД, но не НАТО, как-то так. Так что те, кто рыдает по «растерзанной Сербии», смахните с глаз слезу.И вот, судя по всему, даже в 90-е годы сербское руководство так ничего и не могло понять, им всё время казалось, что это «ошибка» и с Западом можно договориться. Примерно так же в конце ВМВ немцы изо всех сил пытались «договориться» с союзниками. И не случайно — подъём немецкой военной машины в 30-е был невозможен без помощи англосаксов: и финансовой, и технической, и политической. И у немцев наблюдалось полное непонимание ситуации: мы же «свои», мы же воюем с русскими, как вы и просили… в чём же дело? Почему вы уничтожаете систему, в которую сами вложили миллиарды?То есть то, что мы сегодня наблюдаем в Китае, отличается только масштабами происходящего. Не более. Китай активно использует ту самую «выигрышную стратегию», которую до него пытались использовать немцы, японцы и югославы. И до определённого момента она работала. А потом работать переставала.Просто потому, что, действуя вполне разумно, англосаксы никогда не занимались «политической благотворительностью». И за их «помощь» всегда приходится достаточно дорого платить. Признаком разумности и самостоятельности китайского руководства мог бы послужить внезапный «соскок» с этой самой темы и разворот к неким самостоятельным действиям. Но как мы все видим, этого не происходит.Даже по отношению к Германии и Японии (не говоря о Югославии)сегодня слишком большой, и Америка сегодня не имеет ни желания, ни возможности продолжать прежние экономические взаимоотношения с ним. И это не каприз Дональда Трампа, как многие могли бы подумать, это суровая необходимость спасения остатков американской экономики. Это не «экономическая война», это попытка полного пересмотра/разрыва прежних отношений.«Остатков американской экономики» — это вообще не для красного словца сказано. Если где-то прибыло, где-то должно убыть. Стремительный взлёт Китая объясняется очень просто: туда перетащили производство из США, ЕС и даже Японии. Именно «перетащили». А соответственно, в Европе, Штатах и Японии производства. Что привело к потере налогов и рабочих мест. В определённый момент ситуация стала критичной, и Трамп — это не один человек. За Трампом стоит очень мощное американское лобби, и «убирать» его бессмысленно, нынешняя политика — это не задумка одного-единственного человека. Вообще, это национальная «стратегия спасения».Можно долго и нудно спорить, удастся ли это американцам или не удастся, но суть не в этом. Суть в том, что Трамп (как ни странно!) не одинок. Он, извините за прямоту, ни черта не одинок! За его политикой стоят очень серьёзные (денежные!) люди. А у нас всё Трамп да Трамп… Не в Трампе всё дело, вернее, не в нём одном. Такова сегодня американская политика (внешняя и внутренняя), хотя она и встречает бешеное сопротивление даже внутри самой Америки.И у Китая нет вообще никаких шансов «продолжить то, что было». Невозможно это по определению. Всё — ушла «та эпоха». Как говорят сами китайцы, «сменился цвет неба». Конечно, было здорово получать те самые инвестиции, открывать новые производства и наращивать экспорт. Но всё когда-нибудь кончается. Китайслишком большой для этой маленькой планеты. И надо быть очень наивным человеком, чтобы этого не понимать. Развитые страны начинают яростно защищать остатки производств и закрывать рынки. Эпоха фритредерства закончилась.А вот к такому развороту событий Китай оказался категорически не готов. В принципе не просматривается никаких «решений» по новой эпохе. Не просматривается «перехода к новой модели» (без стремительного роста экспорта). У нас почему-то в торговой войне США и Китая все автоматически поддерживают Китай (многие). Абсолютно непонятно почему: Китай в эпоху санкций для нас особо ничего хорошего не сделал — поначалу вроде бы он не принял против РФ «международных» санкций, потом выяснилось — таки принял! И что теперь? Во-вторых, США как бы не обязаны обеспечивать гигантское положительное сальдо торгового баланса для КНР. Ну не обязаны они, и всё, как бы мы к ним ни относились.И тут надо ещё сказать, что Китай ведёт «глупую войну» — войну, в которой выиграть невозможно по определению. Сегодняшний мегаэкспорт китайских товаров в США давным-давно уже оплачивается самими китайцами… через механизм кредитования. Ну не может это продолжаться по определению. Не может, ибо это полный экономический абсурд. В своё время США смогли «запустить» японскую экономику и «раскочегарить» её, потому что: а) американская экономика былабольше, б) это былаэкономика. То есть в 50-е — 60-е годы 20-го века ситуация была принципиально иной.Сегодня реальная экономика Китая ужеамериканской, а последнюю весьма сложно назвать здоровой. То есть чисто теоретически сегодня американская экономика не может выполнять роль «локомотива» и «донора». Вообще не может, хотя очень многие этого понять не в состоянии. А Китай, в свою очередь, категорически не готов брать на себя роль того же «локомотива», принципиально не готов. Китайцы для этого чрезмерно эгоистичны.Что бы кто ни говорил, но после ВМВ США достаточно долго так или иначе выполняли роль локомотива. Что было, то было. Очень долго американский рынок был самым большим и платёжеспособным! И США «пускали» на него корейские, немецкие, японские и прочие товары. Товар мало произвести — его надо продать. Куда-то. В действиях США было очень мало благотворительности, и тем не менее!Китай к чему-то подобному категорически не готов, наоборот — он хочет продавать всё больше, а закупать всё меньше. Для того чтобы играть роль «локомотива», Китаю пришлось бы (как все уже поняли) открыть свой рынок и начать закупать японские, российские, корейские, европейские товары. Тогда да. Тогда Китай мог бы заменить США, а юань мог бы заменить доллар. Но делать этого китайцы не хотят принципиально. А США при их сегодняшнем состоянии экономики роль донора уже не потянут никак.Многие были удивлены, когда Трамп потребовал от европейцев/саудитов платы «за защиту». Как-то это странно выглядело для супердержавы и лидера свободного мира. Так вот, США уже давно не супердержава, и содержание прежней армии для них крайне накладно. То есть Трамп не анонсировал некие новые реалии, нет, реалии уже имеют место быть, Трамп просто указал на них. Но ни европейцы, ни японцы, ни китайцы к этому оказались не готовы (а вот В.В. Путин даже немного забежал вперёд).А вот у китайцев как раз наблюдается некая «жёсткая ломка», они, видимо, предполагали ещё лет 20 двигаться по той же траектории. И у нас тоже отдельные аналитики повторяли, как попугаи, что к 2030-му (35-му?) году Китай обойдёт США… Всё, кино закончилось. Трамп (и те, кто за ним стоит) чётко дали понять, что прежней торговли уже не будет. И тои не выверт отдельно взятого шоумена. Это как раз новые объективные реалии. Американская экономикаменьше китайской, и она тяжело больна.А вот способность китайского руководства перестроить экономику в новый режим вызывает большие сомнения. Вызывает сомнения сам факт серьёзной смены экономического курса (да и политического тоже). Китай очень многого достиг и очень сильно поднялся за прошедшие три десятилетия, но инерция этого движения будет длиться недолго, а внешний источник уже фактически отключён.Однако складывается такое впечатление, что китайское руководство (элиты) столь наивно, что продолжает мыслить в рамках парадигмы «большой Югославии». И кстати, да, Китай, как ни странно, тоже весьма многонационален (хотя и не в такой пропорции). И между регионами там тоже гигантские (растущие) противоречия. А заливать проблемы деньгами возможности уже практически нет. Олег Егоров Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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