Большая пресс-конференция Владимира Путина

• 99 • В России

В четверг, 17 декабря, пройдёт большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В 2020 году она включает в себя элементы прямой линии. В связи с эпидемией коронавируса глава государства отвечает на вопросы журналистов и граждан страны в режиме видеоконференции. RT ведёт прямую трансляцию.

РИА Новости © Григорий Сысоев

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники