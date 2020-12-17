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Большая пресс-конференция Владимира Путина

17 декабря 2020, 11:40  •  99 • В России
В четверг, 17 декабря, пройдёт большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. В 2020 году она включает в себя элементы прямой линии. В связи с эпидемией коронавируса глава государства отвечает на вопросы журналистов и граждан страны в режиме видеоконференции. RT ведёт прямую трансляцию.
 
РИА Новости © Григорий Сысоев
 

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