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Большая пресс-конференция Владимира Путина 20 декабря 2018 года: прямая онлайн-трансляция

20 декабря 2018, 01:09  •  76 • В России

Владимир Путин в четверг, 20 декабря, проведет ежегодную большую пресс-конференцию, в ходе которой ответит на вопросы 1702 журналистов, собравшихся со всего мира. Это будет уже четырнадцатая пресс-конференция, которая вряд ли станет самой продолжительной (дольше всех длилось общение со СМИ в 2008 году - 4 часа 40 минут). Скорее всего она не отойдет далеко от привычного хронометража в три часа.

Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что Путин "взял на подготовку три дня, но это не отменяет других его рабочих мероприятий".

- Все равно идут мероприятия, совещания, которые невозможно отложить, - сказал Песков. - Но в промежутках и уже до глубокой ночи президент обязательно знакомится с огромным массивом информации, который готовят ему и министры, и руководители ведомств, и экспертные подразделения администрации президента.

Главной задачей подобных форматов сам Путин считает возможность напрямую пообщаться со средствами массовой информации, чтобы объяснить свою позицию по самым разным проблемам. При этом темы вопросов никак не ограничены и какая-либо режиссура отсутствует полностью. Более того, сами организаторы могут только предполагать - какие вопросы будут заданы президенту, хотя некоторые из них и очевидны.

- Экономика внутри страны и наша экономика на фоне достаточно неблагоприятной международной конъюнктуры, - перечислил таковые Песков. - Международная конъюнктура стала агрессивной и враждебной. Это касается не только России — вся система международной экономики и торгово-экономических отношений меняется. Она находится в режиме в режиме такой трансформации, но куда идет эта трансформация, ни один эксперт сказать не может.

Ну и совершенно невозможно предугадать вопросы, с которыми приедут журналисты из российских регионов. Чтобы ответить на них, нужно знать ситуацию в стране целиком.

- Повестка дня в регионах, даже в соседних иногда, абсолютно разная и не пересекается, - заметил Дмитрий Песков. - Грубо говоря, люди во Владивостоке, они живут темами, отличными от тех, чем живут, например, люди в Красноярске.

Пресс-конференция Владимира Путина начнется в 12:00 по московскому времени, послушать прямую трансляцию можно будет на "Радио "Комсомольская правда" (97,2FM), а посмотреть видео- и текстовую трансляцию на сайте kp.ru.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина.

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