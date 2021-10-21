|
Большая пресс-конференция Путина: В Кремле сделали оговорку по формату
21 октября 2021, 08:05 • 111 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина планируется. Но сделал оговорку по формату проведения мероприятия, пояснив, от чего он будет зависеть.
Этот год не станет исключением, и президент России Владимир Путин планирует провести свою традиционную большую пресс-конференцию. Информацию в беседе с ТАСС подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Однако пока неясно, в каком виде пройдёт эта традиционная встреча главы государства с журналистами. В Кремле сделали оговорку по формату пресс-конференции, указав на зависимость планируемого мероприятия от того, какой будет эпидобстановка в стране.
Подпишитесь на нас
111
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
17 октября 2021, 01:25
|
15 октября 2021, 03:55
|
17 октября 2021, 01:25
|
18 октября 2021, 07:45
|
17 октября 2021, 18:55
|
18 октября 2021, 06:00
|
16 октября 2021, 12:35