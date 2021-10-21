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Большая пресс-конференция Путина: В Кремле сделали оговорку по формату

21 октября 2021, 08:05  •  111 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что традиционная большая пресс-конференция Владимира Путина планируется. Но сделал оговорку по формату проведения мероприятия, пояснив, от чего он будет зависеть.
Этот год не станет исключением, и президент России Владимир Путин планирует провести свою традиционную большую пресс-конференцию. Информацию в беседе с ТАСС подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Однако пока неясно, в каком виде пройдёт эта традиционная встреча главы государства с журналистами. В Кремле сделали оговорку по формату пресс-конференции, указав на зависимость планируемого мероприятия от того, какой будет эпидобстановка в стране.

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