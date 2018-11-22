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Большая пресс-конференция Путина может состояться 20 декабря, не исключили в Кремле
22 ноября 2018, 18:09 • 55 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что глава государства Владимир Путин может дать большую итоговую пресс-конференцию меньше чем через месяц - 20 декабря.
Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Он не исключил, что итоговая пресс-конференция главы государства пройдет именно в этот день.
Однако точных дат пока называть не стал, отметив, что все будет сообщено своевременно.
«Когда придет время, мы сообщим дату», - резюмировал представитель Кремля.
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