Большая пресс-конференция Путина: Кто из зарубежных СМИ переврал сказанное?

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина кончилась, а впечатления остались. Только так можно оценить публикации в зарубежных СМИ по следам сказанного Путиным. На что же обратили внимание журналисты в разных странах мира? Каждый выбирал своё.

Например, немецкая Die Welt сосредоточилась на высказываниях Путина об убийстве гражданина Грузии в Берлине. Позиция президента России была и так понятна: Москва сразу дала понять, что убит в Берлине бандит. И о его преступлениях российская сторона говорила давно. Тем не менее немцы решили всё ещё раз пересказать по следам пресс-конференции.

The Wall Steet Journal говорила об оценке Путиным событий в конгрессе США, где продолжают спор демократы и республиканцы. Кроме того, затронули тему Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений - СНВ-3.

The Washington Post заявила, что Путин хочет изменить Конституцию России. Хотя это не так. Напротив, Путин говорил, что острой необходимости в этом не видит, однако признавал, что главный документ страны - "живой инструмент".

Британская The Independent и вовсе написала в заголовке: "Путин говорит, что правило, ограничивающее его срок на посту президента, может быть отменено". А это совсем не то, что говорил президент России. На самом деле, тема нового президента или продолжения срока Путина вообще не муссировалась. Владимир Путин, отвечая на заданный вопрос подобной тематики, просто не стал говорить ни о преемнике, ни о собственной карьере.