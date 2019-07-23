Большая победа или плохая сделка: Как Трамп с конгрессом по госдолгу договаривался

Автор:

Курганов Дмитрий

Подняли потолок

Президент США Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter, что ему удалось достичь договорённости с конгрессом как по потолку госдолга, так и по бюджету на ближайшие два года. Подробностей американский лидер не привёл, но отметил, что принятое решение стало настоящим компромиссом, который позволит подарить ещё одну «большую победу военным и ветеранам».

Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер демократов в сенате Чак Шумер подтвердили достижение соглашения. Также в принятии решения, которое позволит США избежать дефолта в ближайшее время, участвовали лидер большинства в сенате Митч Макконнелл и лидер республиканцев в палате представителей Кевин Маккарти. В совместном заявлении Шумера и Пелоси отмечается, что с голосованием за эту меру в палате представителей, возглавляемой демократами, проблем не возникнет. Прежде чем документ будет подписан Трампом, он должен пройти согласование и в Сенате, в котором большинство уже за республиканцами.

Предполагаемые детали

По данным агентства Reuters, которое ссылается на источник в конгрессе, согласованная сделка по бюджету содержит увеличение дискреционных расходов до 1,37 триллиона долларов в 2020 фискальному году, что на 50 миллиардов больше, чем в текущем году. При этом в 2021 фискальном году предполагается рост не более 5 миллиардов долларов. В соответствии с соглашением, которое было результатом недельных переговоров за закрытыми дверями, полномочия Министерства финансов по заимствованиям будут продлены до 31 июля 2021 года.

Ранее источник, близкий к переговорам, сообщил, что сделка может включить в себя рост расходов на 75 миллиардов долларов, но, судя по всему это число было снижено в ходе финальных обсуждений. Вопрос был настолько срочный, что Пелоси обсуждала конечные детали по телефону, поскольку не смогла вовремя вылететь из Детройта в Вашингтон по причине задержки коммерческого рейса.

Н. Пелоси. Фото: www.globallookpress.com

Митч Макконнелл отметил, что в случае окончательного принятия закона внутренние расходы, не связанные с военной сферой, вырастут по сравнению с 2017 годом, когда Трамп стал президентом, на 100 миллиардов долларов. По мнению республиканца, этот факт встретит критику со стороны консерваторов.

«Худшее соглашение по бюджету»

Ещё до того, как была достигнута договорённость, глава комитета по федеральному бюджету Майя Макгинес раскритиковала её. Она отметила, что это «может стать худшим бюджетным соглашением в истории США». По словам Макгинес, принятие такого закона будет означать, что за четыре года при Трампе дискреционные расходы вырастут на 22%, а дефицит бюджета достигнет триллиона долларов. В свою очередь, такие показатели неизбежно приведут к ускорению роста госдолга США, который частично уже увеличивался (с 22,03 до 22,4 триллиона долларов) из-за снижения налогов и повышения расходов на соцобеспечение американцев.

На данный момент госдолг США составляет 76% от ВВП, однако в управлении конгресса по бюджету (CBO) предсказывают рост этого соотношения до 92% к 2029 году. Расчёты также показывают, что к 2049 году госдолг превысит ВВП страны в 1,44 раза, что является «беспрецедентным уровнем» и несёт существенную опасность для экономики США. Вообще, CBO публикует такой прогноз ежегодно. Так вот в 2018 году он был ещё более пугающим – 96 и 152% соответственно.

Обещаний Трампа хватило ненадолго

В 2016 году Дональд Трамп пообещал в течение восьми лет «покончить с госдолгом». Пока его экономическая политика, получившая название «трампономика», давала лишь краткосрочные результаты. В первые месяцы его президентства госдолг действительно начал снижаться, но ровно до тех пор, пока Трамп не объявил о налоговой реформе, которая предусматривала снижение корпоративного налога до 20%.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

Торговые войны с Китаем и другими странами тоже дали лишь кратковременный эффект – за девять месяцев текущего финансового года рост поступлений в казну составил 50 миллиардов долларов. Суммарно же, по данным министерства финансов, доходы выросли на 2,7% до 2,61 триллиона. Однако эта прибавка не покрывает увеличения расходов. За тот же период – 6,6% до 3,36 триллиона. Причём причина не только в нуждах социальной сферы. Расходы Пентагона, например, выросли на 8,5%.

Отказ Трампа выискивать необходимые средства через налоги приводит к тому, что у федерального правительства периодически заканчиваются деньги, и снова начинаются дебаты о поднятии потолка госдолга. Однако администрации президента США к такой ситуации не привыкать – зимой из-за нежелания конгресса принять бюджет на 2019 год около 800 тысяч госслужащих более месяца сидели без зарплаты. Это был самый продолжительный шатдаун за всю историю страны. А всё из-за намерения Трампа построить стену на границе с Мексикой, чтобы бороться с нелегальной миграцией.

Великая депрессия и даже хуже

Эксперты считают ситуацию по-настоящему опасной. Наибольшее беспокойство экономистов вызывает закредитованность мировой экономики, совокупный глобальный долг которой достиг уже 250 триллионов долларов. Именно такое положение дел может ввергнуть экономику планеты в рецессию похуже периода Великой депрессии. По словам руководителя отдела глобальных исследований финансово-аналитической компании Elliott Wave International Мюррэя Ганна, для ведущих экономик мира сложилась наихудшая за последнее десятилетие ситуация, печальнее обстояли дела в период 2008-2009 годах, но повторение того кризиса может стать в нынешних условиях гораздо более серьёзной проблемой. А сокращение экономики США сыграет в этом немалую роль.

Не исключено, что достигнутый с конгрессом «компромисс», о котором написал Трамп, ещё аукнется США в будущем. Но сейчас для него очень важно сохранить за собой пост президента. Именно поэтому американский лидер не собирается урезать расходы на социальную сферу – такая мера сильно ударила бы по его рейтингу. Судя по всему, демократы согласились на увеличение госдолга, но не в том размере, в котором изначально планировал глава государства. По данным Bloomberg, госдолг может увеличиться примерно на 350 миллиардов, из которых на финансирование нужд администрации Трампа и Республиканской партии будут направлены 75 миллиардов вместо требуемых 150 миллиардов. Судя по всему, демократы «сбили» это число до 50. Извини, Дональд, больше не заработал.