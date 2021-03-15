Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стра...
Блинкена поставили на место после критики задержаний в Москве: "Хватит сова...
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо ...
Главная / Политика

Большая ошибка в легенде о "преемнике Путина": запятую в версиях поставит "чёрный лебедь"

15 марта 2021, 19:50  •  219 • Политика
В легенде о "преемнике Путина" есть большая ошибка. Политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева считает, что запятую в версиях поставит "чёрный лебедь".
Ранее глава Центра стратегического развития Игорь Шатров предположил, что Владимир Путин как на преемника сделает ставку на кого-то из молодых губернаторов. Например, на главу администрации Калининградской области Антона Алиханова.
"Я полагаю, что рассуждать о преемнике довольно рано в силу некоторого ряда обстоятельств. И говорить, что это кто-то из губернаторов, слишком опрометчиво", - произнесла Елисеева в беседе с Царьградом.
Политтехнолог считает, что через несколько лет Шатрову этот прогноз вспомнят, и если он ошибся, последуют соответствующие выводы. Президентский срок Путина завершается в 2024 году. Рассуждать о преемниках сейчас - значит уходить от повестки дня, полагает Наталья Елисеева.
"Сейчас даже говорить о том, что Алиханов - не Алиханов или кто-то из силовиков… Варианты вбрасываются абсолютно разные, и не один из них пока не подтвердил себя", - напомнила специалист.
По её словам, такие прогнозы могут вызвать хайп, хотя сосредоточиваться надо уже на другом - на едином дне голосования 2021 года.
"Сейчас все живут в рамках именно данного события. А что будет через несколько лет… Есть "чёрные лебеди", такие как пандемия, которая вообще перечеркнула все прогнозы и все планы. Нет никакой гарантии, что у нас ничего не случится ещё через полгода-год. Поэтому любой прогноз заранее ошибочен", - обозначила собеседница Царьграда большую ошибку в легенде о "преемнике Путина".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



219
Источник
Похожие новости
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курилами
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского грозят стать сенсацией
15 марта 2021, 14:20
Журналист сдал спецоперацию Украины и НАТО против России: "Весь шок в том"
15 марта 2021, 12:30
Сигналом для нападения Киева на Донбасс станет поездка Путина в Крым
15 марта 2021, 14:20
Юго-запад Донецка гремит: В "день икс" ВСУ открыли огонь по мирным жителям Донбасса
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 марта 2021, 02:25
В России готовят переворот: Сергей Михеев о бунте "внутри нашей власти"
15 марта 2021, 07:00
«Отравление» Ющенко. Как циничный обман стал миной замедленного действия для Украины
15 марта 2021, 00:35
Япония занервничала: Русские пилоты сделали прозрачный намёк после провокации с Курил...
15 марта 2021, 00:35
Британская разведка контролирует "войну в Донбассе"? Переговоры Зеленского ...
15 марта 2021, 05:10
"Глупенькие...": США уже проиграли войну - комик не стал жалеть чувства аме...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 марта 2021, 16:30
Жириновский назвал дату блицкрига ВСУ в Донбассе. И это не 15 марта: План давно готов
13 марта 2021, 20:10
Смять русские танки за несколько часов: победоносную стратегию Пентагона разрушила одна деталь
09 марта 2021, 09:50
Экс-депутат Рады вынес "последнее предупреждение" Зеленскому: Возвращаться будут гробы и инвалиды
14 марта 2021, 02:35
Донбассу готовят свою "Бурю в пустыне"? К границам России стянули стратегические "щупальца" США
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
09 марта 2021, 15:20
Даже ОБСЕ прозрела: Киев поймали на подготовке к большой войне. Ждать у Крыма?
09 марта 2021, 02:30
Угроза нападения не только на Крым: Политолог указал на ещё один уязвимый регион с русскими
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.