Большая ошибка в легенде о "преемнике Путина": запятую в версиях поставит "чёрный лебедь"

В легенде о "преемнике Путина" есть большая ошибка. Политолог, политтехнолог, политический обозреватель, публицист Наталия Елисеева считает, что запятую в версиях поставит "чёрный лебедь".

Ранее глава Центра стратегического развития Игорь Шатров предположил, что Владимир Путин как на преемника сделает ставку на кого-то из молодых губернаторов. Например, на главу администрации Калининградской области Антона Алиханова.

"Я полагаю, что рассуждать о преемнике довольно рано в силу некоторого ряда обстоятельств. И говорить, что это кто-то из губернаторов, слишком опрометчиво", - произнесла Елисеева в беседе с Царьградом.

Политтехнолог считает, что через несколько лет Шатрову этот прогноз вспомнят, и если он ошибся, последуют соответствующие выводы. Президентский срок Путина завершается в 2024 году. Рассуждать о преемниках сейчас - значит уходить от повестки дня, полагает Наталья Елисеева.

"Сейчас даже говорить о том, что Алиханов - не Алиханов или кто-то из силовиков… Варианты вбрасываются абсолютно разные, и не один из них пока не подтвердил себя", - напомнила специалист.

По её словам, такие прогнозы могут вызвать хайп, хотя сосредоточиваться надо уже на другом - на едином дне голосования 2021 года.