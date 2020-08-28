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Большая ошибка США в Сирии: Баранец ткнул американцев носом в подписанный договор

28 августа 2020, 02:30  •  20 • В мире
Сегодня стало известно об очередном инциденте в Сирии между американскими и российскими военными. Военный обозреватель газеты "Комсомольская правда" Виктор Баранец в разговоре с Царьградом прокомментировал ситуацию, ткнув американцев носом в подписанный договор. По его мнению, США совершают большую ошибку.
Об инциденте на северо-востоке Сирии в четверг сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне газета Politico. Согласно этим утверждениям, четыре военнослужащих США пострадали. Соединённые Штаты утверждают, что российская сторона нарушила протоколы деконфликтинга в ходе инцидента на северо-востоке Сирии.
В разговоре с Царьградом военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец напомнил, что есть подписанный договор, но американцы позволяют себе его нарушать.
"Они всегда обвиняют нас в неоправданных действиях, в чрезмерных действиях, в непрофессиональных действиях. Но давайте докапываться до сути и смотреть на самое главное. В 2019-м году, в декабре, между Россией и Соединёнными Штатами Америки была достигнута договорённость об избежании конфликтов в Сирии. Есть такой документ. В этом документе нет ни слова, разрешающего американцам, равно как и россиянам, в зонах уже договорённой ответственности блокировать дороги бронетехникой или другими средствами друг друга. Нет таких договорённостей", - обратил внимание Баранец.
Он ещё раз акцентировал внимание на том, что у американцев не было права на утверждённом ещё в 2019-м году маршруте блокировать российский патруль. Таким образом, можно считать американскую сторону провокатором этого инцидента, пояснил Баранец.
"Количество конфликтов между русскими и американцами нарастает. Вы наверняка знаете, были и шоу, которые устраивали американцы, гоняясь за нашим патрулём. Даже устраивали погоню, с нарушением правил движения, из-за чего российские военные были вынуждены вызвать вертолёт, который засел над американской автомобильной группой и чуть ли не разметал их по дороге. Тогда американцы тоже ныли. То есть мы сегодня являемся свидетелями чрезвычайно опасной тенденции", - предупредил Баранец.
Подобного рода дорожные конфликты, считает он, легко могут перейти сначала в небольшую перепалку с использованием огнестрельного оружия, а потом и в крупное противостояние американской и российской группировки в Сирии.
"Американцы играют с огнём. Сейчас состоялся телефонный разговор между начальником Генштаба российских Вооружённых сил Герасимовым и председателем Объединённого комитета начальников штабов США Марком Мили, в котором обсуждался этот инцидент. Герасимов выдвинул железобетонный, даже стальной аргумент: российская сторона заранее оповестила американскую о маршруте движения российского патруля. И маршрут пролегал в зоне ответственности России. Но американские провокаторы решили поизгаляться, в результате получили в бочину", - прокомментировал Баранец.
Несмотря на всю опасность стычек, он предполагает, что инциденты и дальше будут продолжаться, поэтому необходимо в ближайшее время внести дополнения в договорённости с американцами и расширить, конкретизировать существующие положения.
"Нужно заставить американцев подписать этот документ, чтобы в следующий раз тыкать им в рыло этими договорённостями, под которыми стоит их подпись. Иначе они будут выискивать и другие щели в этих договорённостях, выдвигать какие-то липовые претензии, какие-то аргументы. Так с ними разговаривать нельзя", - резюмировал эксперт.

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