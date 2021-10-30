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Большая ошибка: Болтон предостерег Россию от союза с Китаем

30 октября 2021, 16:40  •  152 • Политика
Джон Болтон. Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
РФ - больше европейская страна. чем азиатская, полагает политик
Уважительные и тесные отношения России и Китая всерьез вызывают озабоченность у США. Американцы едва сдерживают себя, чтобы не устраивать истерику. В западных СМИ то и дело появляются статьи о том, что Вашингтону нужно упорнее бороться с Пекином, но не забывать о том, что Москва дружит с последним. Так и экс-советник главы США по нацбезопасности Джон Болтон не сдержался и высказался на эту тему.
Политик уверен, что Россия должна воздержаться от укрепления отношений с Китаем в экономической и политической областях. Болтон в эфире "России 1" отметил, что Москве, конечно же, выгодно продавать Пекину голубое топливо и черное золото. Однако слишком тесные контакты станут ошибкой россиян, утверждает он. 
Болтон указал на то, что российская цивилизация и экономика все же по большей части связана с Европой. Так Болтон предупредил Россию об ошибке в отношениях с Китаем. Однако чем дружба с Китаем грозит России, политик уточнять не стал. 
Ранее в США обвинили Россию и Китай в сговоре против всего мира.

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