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Большая ошибка Байдена и НАТО: Экс-советник президента США назвал, в чём главный просчёт с Украиной

20 марта 2022, 00:35  •  36 • Политика
Джо Байден и НАТО допустили стратегическую ошибку перед операцией России на Украине, заявил экс-советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон.
Президент США Джо Байден и военный блок НАТО допустили стратегическую ошибку перед обострением ситуации на Украине. С таким заявлением выступил бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
Он уверен, что Джо Байдену и представителям НАТО не следовало говорить о том, что американские военные и военные альянса не будут вмешиваться в ситуацию на Украине. Болтон считает, что вместо этого им следовало хранить молчание.
Если бы президент Джо Байден в последние месяцы вообще бы ничего не отвечал на вопрос о возможном участии западных сил, было бы лучше для безопасности Украины и мира на планете,
- утверждает экс-советник президента США.
Он обвинил Джо Байдена и НАТО в том, что они сами раскрыли свои карты перед Россией. Болтон назвал это "большой ошибкой". Также он посоветовал воспользоваться стратегией холодной войны и вести информационную войну с Россией, сделав главной целью русскую молодёжь.

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