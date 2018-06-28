Большая игра среди айсбергов: новый уровень • 78 • Аналитика







Это заявление Мэттиса не является неожиданностью. В последнее время целый ряд как должностных лиц и известных политологов США говорят о необходимости противостояния с России в Арктике и создании в регионе мощной военной группировки, способной отстаивать интересы Вашингтона на этом направлении.





Напомним, что во времена холодной войны через Северный полюс американскими стратегами был проложен кратчайший маршрут для нанесения ядерных ударов по советской территории стратегической авиацией США, а затем и межконтинентальными баллистическими ракетами.



В ответ СССР начал создавать в северных широтах инфраструктуру для противодействия американским планам. Была создана сеть военных баз радиотехнических войск, ПВО, аэродромы. Основной задачей арктической группировки советских войск была военно-космическая оборона, а также обеспечение Северного и Тихоокеанского флотов.







После распада СССР арктическая группировка рухнула, части были расформированы, аэродромы заброшены, техника оставлена.



Сегодня военное присутствие нашей страны на северных границах восстановлено.







Россия создала здесь шесть военных баз, 13 аэродромов и 16 глубоководных портов. В 2017 году должно завершиться строительство инфраструктуры, а также комплектация баз техникой и личным составом. В Арктике Россия разместила комплексы ПВО С-400, а также ПКР «Бастион». Создается мощный ледокольный флот.



Причины этого очевидны. Помимо «старых» оборонительных задач, возникли и новые. Так, в последние годы противостояние в Арктике значительно усилилось. Причин для этого несколько, основной из них является неопределенный статус границ в этом регионе, его важность в стратегическом плане, а также богатство природных ресурсов. Большое значение имеет и Северный морской путь (СМП), являющийся перспективным альтернативным путем из Европы в Азию.







Некоторые специалисты даже говорят о неизбежности военного конфликта в Арктике.



Впрочем, к счастью, стабильность в регионе обеспечивается очевидным превосходством России в Арктике. Этот факт вынуждено признают и наши противники. В частности, главком силами НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапаротти признал, что блок пока что не в состоянии поддерживать баланс с Россией в Арктике.







На недавних слушания в Сенате США он признал, что альянс не успевает отвечать на вызовы России и что в ближайшее время Россия получит возможность контролировать Северный морской путь, в том числе и военными средствами.



Напомним, что требование, которое объединяет практически всех членов Арктического совета, кроме России, конечно (Исландию, Данию, Швецию, Канаду, Норвегию, США и Финляндию), – это международный контроль над Северным морским путем, проходящим по территориальным водам нашей страны.



А, как мы знаем, сегодня, после того как международная правовая система усилиями США и их союзников прибывает в коллапсе, стране принадлежит только то, что она в состоянии защитить.



И это фактически признал Скапаротти, констатировав, что в ближайшее время, после того как безопасность СМП будет надежно прикрыта ВС России, претензии на его международный статус будут уже неактуальны.



Мэттис заговорил об увеличении в регионе присутствия береговой охраны США неслучайно. Поскольку именно в рамках этой структуры планируется строительство ледоколов, с которыми сегодня в США дела обстоят не слишком хорошо.







Что противопоставить российскому ледокольному флоту, имеющему в своих рядах 40 кораблей (при этом идет активное строительство ледокольного флота нового поколения)? Штаты имеют в своем распоряжении всего лишь три ледокола. А командующий Береговой охраны США адмирал Цукунфт активно отстаивает «амбициозные» планы строительства трех тяжелых и трех средних ледоколов. Первый из которых американцы намерены заложить в конце 2019 года.







Примечательно, что тот же адмирал Пол Цукунфт, не так давно давший пресс-конференцию, заявил журналистам, что, хотя США считают, что Северный морской путь должен быть транспортным коридором, открытым для всего мирового сообщества, «в настоящее время нет плана, направленного на то, чтобы проводить учения по обеспечению свободы мореплавания в Арктике».



В данном заявлении есть не только не слишком скрываемая угроза (плана пока нет, но он может появиться), но и косвенное признание, что есть определенные проблемы с реализацией этой угрозы.



Впрочем, при всей дальновидности нашего руководства, начавшего заблаговременно развитие арктической программы, никаких оснований почивать на лаврах нет.



Тот факт, что в условиях собственно Арктики США уступают нашей стране, означает то, что американцы постараются сделать основным театром военных действий тот регион, где они обладают большим ресурсом.



Напомним, что в начале мая было объявлено о намерении восстановить расформированный в 2011 году Второй флот.



Позвольте пару слов без протокола



Причиной этого является усиливающееся противостояние с Россией и необходимость сдерживать наш Северный флот.



Об этом было официально объявлено 4 мая на военно-морской базе в Норфолке, которая и станет центром командования Второго флота.



«В нашей новой национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, по мере того как в нашем окружении растет число вызовов, оно становится более сложным. Поэтому мы выставляем сегодня Второй флот, чтобы ответить на эти вызовы, в особенности в Северной Атлантике», — заявил главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон.







Главком подтвердил, что новый Второй флот возьмет на себя прежний регион ответственности: северную Атлантику до Северного полюса и Восточное побережье США. Структуру и состав корабельной группировки флота адмирал не уточнил.



Таким образом, есть все основания полагать, что «битву за Арктику» следует рассматривать всего лишь как часть глобального противостояния. Причем благодаря своевременно принятым Москвой мерам далеко не самую основную. Маловероятно, что Пентагон в ближайшее время сумеет выполнить пожелание Мэттиса о выводе арктического соперничества на новый уровень. Основные события будут происходить южнее. Глава Пентагона Джеймс Мэттис объявил о том, что Вашингтон должен «вывести игру в Арктике на новый уровень». Достичь этого, по мнению главы американского военного ведомства, можно, в частности, за счет увеличения присутствия в регионе береговой охраны.Это заявление Мэттиса не является неожиданностью. В последнее время целый ряд как должностных лиц и известных политологов США говорят о необходимости противостояния с России в Арктике и создании в регионе мощной военной группировки, способной отстаивать интересы Вашингтона на этом направлении.Напомним, что во времена холодной войны через Северный полюс американскими стратегами был проложен кратчайший маршрут для нанесения ядерных ударов по советской территории стратегической авиацией США, а затем и межконтинентальными баллистическими ракетами.В ответ СССР начал создавать в северных широтах инфраструктуру для противодействия американским планам. Была создана сеть военных баз радиотехнических войск, ПВО, аэродромы. Основной задачей арктической группировки советских войск была военно-космическая оборона, а также обеспечение Северного и Тихоокеанского флотов.После распада СССР арктическая группировка рухнула, части были расформированы, аэродромы заброшены, техника оставлена.Сегодня военное присутствие нашей страны на северных границах восстановлено.Россия создала здесь шесть военных баз, 13 аэродромов и 16 глубоководных портов. В 2017 году должно завершиться строительство инфраструктуры, а также комплектация баз техникой и личным составом. В Арктике Россия разместила комплексы ПВО С-400, а также ПКР «Бастион». Создается мощный ледокольный флот.Причины этого очевидны. Помимо «старых» оборонительных задач, возникли и новые. Так, в последние годы противостояние в Арктике значительно усилилось. Причин для этого несколько, основной из них является неопределенный статус границ в этом регионе, его важность в стратегическом плане, а также богатство природных ресурсов. Большое значение имеет и Северный морской путь (СМП), являющийся перспективным альтернативным путем из Европы в Азию.Некоторые специалисты даже говорят о неизбежности военного конфликта в Арктике.Впрочем, к счастью, стабильность в регионе обеспечивается очевидным превосходством России в Арктике. Этот факт вынуждено признают и наши противники. В частности, главком силами НАТО в Европе американский генерал Кёртис Скапаротти признал, что блок пока что не в состоянии поддерживать баланс с Россией в Арктике.На недавних слушания в Сенате США он признал, что альянс не успевает отвечать на вызовы России и что в ближайшее время Россия получит возможность контролировать Северный морской путь, в том числе и военными средствами.Напомним, что требование, которое объединяет практически всех членов Арктического совета, кроме России, конечно (Исландию, Данию, Швецию, Канаду, Норвегию, США и Финляндию), – это международный контроль над Северным морским путем, проходящим по территориальным водам нашей страны.А, как мы знаем, сегодня, после того как международная правовая система усилиями США и их союзников прибывает в коллапсе, стране принадлежит только то, что она в состоянии защитить.И это фактически признал Скапаротти, констатировав, что в ближайшее время, после того как безопасность СМП будет надежно прикрыта ВС России, претензии на его международный статус будут уже неактуальны.Мэттис заговорил об увеличении в регионе присутствия береговой охраны США неслучайно. Поскольку именно в рамках этой структуры планируется строительство ледоколов, с которыми сегодня в США дела обстоят не слишком хорошо.Что противопоставить российскому ледокольному флоту, имеющему в своих рядах 40 кораблей (при этом идет активное строительство ледокольного флота нового поколения)? Штаты имеют в своем распоряжении всего лишь три ледокола. А командующий Береговой охраны США адмирал Цукунфт активно отстаивает «амбициозные» планы строительства трех тяжелых и трех средних ледоколов. Первый из которых американцы намерены заложить в конце 2019 года.Примечательно, что тот же адмирал Пол Цукунфт, не так давно давший пресс-конференцию, заявил журналистам, что, хотя США считают, что Северный морской путь должен быть транспортным коридором, открытым для всего мирового сообщества, «в настоящее время нет плана, направленного на то, чтобы проводить учения по обеспечению свободы мореплавания в Арктике».В данном заявлении есть не только не слишком скрываемая угроза (плана пока нет, но он может появиться), но и косвенное признание, что есть определенные проблемы с реализацией этой угрозы.Впрочем, при всей дальновидности нашего руководства, начавшего заблаговременно развитие арктической программы, никаких оснований почивать на лаврах нет.Тот факт, что в условиях собственно Арктики США уступают нашей стране, означает то, что американцы постараются сделать основным театром военных действий тот регион, где они обладают большим ресурсом.Напомним, что в начале мая было объявлено о намерении восстановить расформированный в 2011 году Второй флот.Причиной этого является усиливающееся противостояние с Россией и необходимость сдерживать наш Северный флот.Об этом было официально объявлено 4 мая на военно-морской базе в Норфолке, которая и станет центром командования Второго флота.«В нашей новой национальной военной стратегии ясно сказано, что мы вернулись в эру конкуренции великих держав, по мере того как в нашем окружении растет число вызовов, оно становится более сложным. Поэтому мы выставляем сегодня Второй флот, чтобы ответить на эти вызовы, в особенности в Северной Атлантике», — заявил главком ВМС США адмирал Джон Ричардсон.Главком подтвердил, что новый Второй флот возьмет на себя прежний регион ответственности: северную Атлантику до Северного полюса и Восточное побережье США. Структуру и состав корабельной группировки флота адмирал не уточнил.Таким образом, есть все основания полагать, что «битву за Арктику» следует рассматривать всего лишь как часть глобального противостояния. Причем благодаря своевременно принятым Москвой мерам далеко не самую основную. Маловероятно, что Пентагон в ближайшее время сумеет выполнить пожелание Мэттиса о выводе арктического соперничества на новый уровень. Основные события будут происходить южнее. Автор: Борис Джерелиевский Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 78 Источник Похожие новости Как вызвать у народа ненависть: правильный подход Работать с этой женщиной? Увольте! 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