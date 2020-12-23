Большая игра: "Навальный уже убит" • 78 • Политика Тема "расследования" покушения на блогера-диссидента уже несколько дней активно муссируется в СМИ и Telegram-каналах: Навальный утверждает, что за ним пристально следили целых три года, несколько раз пытаясь отравить, а за покушением стоит целое спецподразделение Института криминалистики ФСБ. В доказательство приводятся фотографии агентов (ну, якобы), биллинги их телефонных разговоров и пересечения путей с самим блогером. Автор:

Александр Степанов Ну, вот как хотите, но Навальный, на самом деле, – молодец. Только представьте себе, что не было бы никакого "отравления" (в кавычках, потому что убедить в этом он пока не сумел – несмотря на массированную поддержку от "заграница нам поможет"), и что? Времена, когда по его кличу на улицы выходили протестовать, сбежав с уроков и лекций, свободолюбивые юнцы, прошли. Разоблачения сдулись. Политических каких-то успехов нет. Команда регулярно вляпывается в неприятные и дурно пахнущие скандалы – то с фейками про ковид, то с осквернением Бессмертного полка (и сам Алексей, надо сказать, не отстаёт – если кто позабыл, так уголовное дело в отношении него за оскорбление ветерана Великой Отечественной не закрыто). Скучно! Мотался, бедолага, по регионам, пытаясь скрепить сторонников, строчил посты в Твиттере, и только. Не случись в августе этих событий, сейчас бы вспоминали, например, как ровно восемь лет назад по заявлению российского филиала французской косметической компании "Ив Роше" в отношении братьев Навальных, Алексея и Олега, было возбуждено другое уголовное дело – за мошенничество и легализацию денежных средств, полученных преступным путём. Младший брат блогера был тогда руководителем департамента внутренних почтовых отправлений филиала "Почты России", занимался автоматизированной сортировкой. И убедил французов, что почтовое госпредприятие не сможет выполнить требуемые объёмы транспортировки, поэтому надо работать с другой конторой, частной. А старший братец, по версии следствия, был теневым руководителем "операции". Похищено было 26 млн рублей. Но теперь, конечно, не до того. "Секретная группа убийц из ФСБ" После того как постепенно стал затухать интерес к теме самого происшествия, благодаря которому Навальный стал, при участии канцлера Меркель, сначала вип-пациентом берлинской клиники, а затем – несостоявшейся сакральной жертвой режима, надо было предлагать публике что-то посвежее. Тему "Северного потока – 2" отработали, санкции – тоже, "кровавую гэбню" в очередной раз заклеймили – чего не хватает в списке? А дальше – классика пиар-жанра: если нельзя представить что-то новое, надо докручивать старое – просто под другим ракурсом. Что, собственно, и случилось. На свет появилось "расследование отравления Алексея Навального", в производстве которого принимали участие ни разу не ангажированные против России стороны: The Insider (издание с латвийской "пропиской" и странными источниками финансирования), Bellingcat (канал для сливов западных спецслужб), CNN и Der Spiegel (тут пояснять ничего не надо). Ну и, конечно, сам оппозиционный бьюти-блогер. Это история о секретной группе убийц из ФСБ, куда входят врачи и химики, о том, что они меня пытались убить несколько раз, а однажды – чуть не убили мою жену. По телевизору об этом точно не расскажут. Особенно учитывая то, что приказы этой группе даёт президент России Владимир Путин. И, кстати, я вам расскажу, почему он решил меня убить, – объявил Навальный. Отравление ради рейтинга Чтиво под названием "расследование", впрочем, только звучит громко. Скорее – отчёт, более-менее адаптированный под текст, читать который, однако, утомительно – да и не стоит он, признаться, того. Посылов несколько. Первый – за "клиентом" не просто следили постоянно, для этого была отряжена целая группа чекистов, в состав которой входило около десятка человек, включая высокопоставленных сотрудников, а ключевую роль играло некое спецподразделение НИИ криминалистики ФСБ. Второй – чтобы вычислить всю цепочку, как признают сами "расследователи", они изучили всех пассажиров, летавших за последние несколько лет теми же авиарейсами, что и оппозиционер. То есть: среди сотен, даже десятков тысяч людей отобрали повторяющиеся фамилии, сопоставили маршруты и – выбрали несколько особо подозрительных. Третий – ловкие ребята не просто добыли мобильные телефоны "фигурантов", но и пробили их по системе биллинга, проще говоря – выяснили, где (с точностью до полуметра это можно делать), когда и с кем общался каждый абонент. Более того – узнали их список контактов. Четвёртый – это, пожалуй, главное – фотографии "сотрудников" с их биографиями и адресами проживания. Пятый – отравить будущего "берлинского пациента" пытались несколько раз, но всё время как-то не получалось довести дело до конца. Что в этом не так? Если коротко – всё. Никакой журналистики, конечно, там и в принципе нет. Массив информации, структурированный из набора фейков (например, про то, что "Новичок" производится исключительно в нашей стране) и логических цепочек, гнущих линию о "враге Путина номер один". В принципе, в этой роли мог бы выступать кто угодно, но вся проблема в том, что у сегодняшней оппозиции в России – как системной, так и внесистемной – нет явного лидера. Вот просто нет, и всё. Выступают с различными нападками и откровенными наездами многие, а фигуры, способной хотя бы примерно соответствовать уровню тех, против кого они "воюют", не существует. И Алексей Навальный в этом смысле показался западным кураторам (представить его самостоятельным политическим персонажем невозможно) наиболее удобным вариантом. Вот только и у него с рейтингом был полный швах – год назад, согласно данным соцопросов – и то, на фоне обысков в ФБК, узнаваемость у него была на уровне сорока процентов, из которых подавляющее большинство (35%) его деятельность не одобряли, а остальные просто вообще не знали, кто это такой. К сентябрю нынешнего года – уже после включения режима "Новичок", когда о происшествии можно было услышать чуть ли не из любого утюга, число тех, кого даже это по-прежнему не смогло заставить обратить внимание на приключения бьюти-блогера, сократилось, тем не менее, до 18 процентов, зато резко выросло число явных противников его линии – уже половина респондентов высказалась против. Путин: "Берлинский пациент" пользуется поддержкой спецслужб США Набор участников "группы расследователей", к слову, объясняется просто: два известных мировых СМИ, представляющих разные страны, призваны "утяжелить" фактор присутствия "сливных бачков". Это – к тому, что без них вброс выглядел бы совсем убого. О Bellingcat, например, известно из материалов WikiLeaks – о том, что проект финансировался, с одной стороны, из британского Минобороны, а с другой – получал спонсорские транши из Фонда Сороса и Агентства США по международному развитию. Темой "отравления Навального", тоже известно, занимался болгарский журналист Христо Грозев, знакомый аудитории по фейкам с "русским спецназом" на Донбассе, сливе по крушению малайзийского "Боинга" и по "влиянию России на попытку переворота в Черногории". А Insider отличился, напомним, фейками по отравлению Скрипалей. Путин наделил экс-президентов особым правом Ну и, разумеется, в сыщика поиграл сам Алексей Навальный – мало того, что откомментировал и "перепроверил", по его заверению, весь материал, выложенный другими. А затем – типа, позвонил одному из фигурантов "списка подозреваемых чекистов", представился помощником Патрушева, потребовал "признательных показаний", а тот, словно старушка, которую разводит мерзавец-зэк на пин-код от банковской карты, послушно всё рассказывает. Шикарный сюжет: пранкер Навальный разводит испуганного агента-отравителя. Единственно, чего не хватало в детективе – пожалуй, погони по крышам и стрельбы из снайперской винтовки, с непременной фотографией попавшей в стену в сантиметре от цели пули, поскольку в момент выстрела либо палец стрелка дрогнул, либо мишень неожиданно позвала супруга – и случилось чудесное спасение. Словом, довольно плохо состряпанная сказка для зарубежного читателя – повод припугнуть опять Россией и отработать тему очередных санкций. Слушайте, мы прекрасно понимаем, что это такое. Это не какое-то расследование, а легализация материалов американских спецслужб. А что, мы не знаем, что они локацию отслеживают, что ли? Да наши спецслужбы хорошо это понимают, знают это. Они знают, сотрудники ФСБ и других специальных органов и пользуются телефонами там, где считают нужным, не скрывают своё место пребывания и так далее. Если это так, а это так, я вас уверяю, это значит, что вот этот пациент берлинской клиники пользуется поддержкой спецслужб США в данном случае. А если и это правильно, ну тогда это любопытно, тогда спецслужбы, конечно, должны за ним присматривать. Но это совсем не значит, что его травить нужно, кому он нужен-то? Если б хотели, довели бы до конца, – так отреагировал на "расследование" сам Путин. "Слишком много он о себе возомнил" Такого же мнения придерживается, к слову, генерал запаса и бывший оперативник госбезопасности, возглавлявший в своё время Центр общественных связей ФСБ и Управление информации МВД Александр Михайлов. Навальный просто слил всех и раскрыл карты – кто его "ведёт". Может, он сам не знает этого. Та информация, которую он слил, её могут добыть только спецслужбы, никакие CNN, BBC и все прочие к российским базам доступа не имеют. Следовательно, за ними стоят спецслужбы. А легализация – это и есть оглашение той информации, которую нужно прикрыть другим источником, – пояснил Михайлов. Экс-сотрудник 7-го управления, отвечавшего в системе безопасности за наружное наблюдение, вообще назвал всё изложенное в "расследовании" ахинеей. "Поверить в такую чушь может только тот, кто совсем не дружит с логикой, – считает Сергей К. (по понятным причинам имя собеседника мы не называем). – Что хотел сказать этот «пациент»? То, что его «вели»? Ну так этого никто и не скрывает: контролировать перемещения неблагонадёжных, потенциальных иноагентов и политических реакционеров – это нормальная практика во всём мире". Так делается, объясняет эксперт, по целому ряду причин. Во-первых, нельзя исключать различных провокаций. Схема с отравлением, кстати, один из таких вариантов – и вполне возможно, у наших контрразведчиков есть чем ответить на эти выпады, просто ещё не время обнародовать информацию: пока что с процессом собственного закапывания справляется и сам Навальный. Госдума одобрила в I чтении уголовную ответственность для физлиц-иноагентов Во-вторых, и сам "клиент" должен быть в тонусе, понимая, что слишком уж откровенно безобразничать ему никто не даст. В-третьих, иногда контакты подобных деятелей действительно представляют угрозу государственной безопасности, и надо быть в курсе событий. Другой вопрос, как это всё делается. Существует открытое наблюдение – например, на публичных мероприятиях, когда сотрудники в штатском, не скрываясь, но и не афишируя себя, спокойно контролируют обстановку. Но если ведётся скрытое наблюдение – то это, уж извините, никакой блогер и все прочие, не имеющие спецподготовки и опыта, никогда не смогут "срисовать" его, – отмечает бывший опер. Но они не идут "по следу" круглосуточно и повсеместно! Только в период определённой активности. И тогда за объектами присматривают обычно несколько мобильных групп – на автомобилях, которые сменяют друг друга. Необходимости же постоянно куда-то летать, прицепившись за такой персоной, как утверждают горе-расследователи, нет: в каждом регионе есть свои силы, способные справиться с такой работой. Слишком много он о себе возомнил – ради какого-то оппозиционера собирать целую бригаду, бред. Хотя в некоторых случаях, чисто теоретически, могли сопровождать, почему нет. Это ведь только Навальный и Ко пытаются убедить нас, что чекисты – дилетанты, только и могут, что "топать", наступая на пятки, вскрывать "секретными ключами" комнаты в отелях и подсыпать им в трусы яд, который, правда, никак не может подействовать. Но на самом деле, органы госбезопасности знают о них гораздо больше, чем им кажется, и есть моменты с реализацией оперативной информации. Бывает, имеется смысл что-то координировать на месте, – отмечает наш собеседник. Другой вопрос, отчего авторы расследования вообразили, что это должны были быть одни и те же люди? А, скажем, не разные, но пользовавшиеся одним-двумя оперативными псевдонимами – вот, к слову, ещё одна почва для новой конспирологической версии "берлинского пациента". Сдали себя с потрохами Бывший оперативник полагает, что изначально те, кто стоит за режиссурой спектакля с расследованием, разработали модель, под которую, соответственно, стали притягивать детали и факты. Думаю, когда даже на Западе люди стали, наконец, анализировать события с "отравлением", появилось много вопросов. Главный – как и кто вообще это сделал. Соответственно, пришлось делать "зарисовку" с Институтом ФСБ. Выяснили несколько фамилий, а дальше стали стряпать легенду, – считает он. Проблем с поиском "подозрительных чекистов" с совпадением по фамилии, по всей видимости, не было. Билеты и впрямь спокойно отслеживаются по базам той же транспортной полиции – авиаперелёты, ж/д поездки, то есть такие, где требуется паспорт. И добыть их, имея связи и контакты, можно в какой-нибудь дежурке (тут вопрос к собственной безопасности ведомств). Законопроект о развитии территорий приняли во втором чтении А вот с биллингами намного сложнее – и это как раз один из тех моментов, которые сдают всю компанию Шерлоков Холмсов с потрохами в их работе на чужие спецслужбы. У наших сотовых операторов, на их серверах, такая информация хранится год. Иначе говоря, дать детализацию за последние три года и больше могут только соответствующие структуры: у них есть серверы, накопители, они покупают эти сведения, что известно, – продолжает эксперт. Между тем, он обращает внимание на то, что никакой конкретики-то и нет – только лишь утверждения о совершении звонков, переговорах, переписке. Для достоверности – с указанием дат и времени, подтянутых к неким событиям с участием "берлинского пациента". Что ещё? Набор фамилий, фотографии людей с должностями, их биографии (не факт, что реальные, но для подобного жанра вполне годится) – в открытом доступе этого нет. Значит, на них собиралось досье, структурировалось, а потом сведения передали в обработку, как раз для "легализации". А для убедительности одному из фигурантов присвоили домашний адрес не абы где, а на Лубянке. Странно, что нет совместной фотографии всей команды на штаб-квартире в тайге – за столом с водкой, балалайкой и пляшущим медведем, – резюмирует Сергей К. По его мнению, в ближайшее время должны, по законам жанра, появится очередные вбросы в качестве подтверждения версии Навального. А потом наступит час икс уже для "откровений ФСБ", и это будет интересно. Обсудить Читать комментарии Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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