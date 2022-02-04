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Большая игра: От чего зависит выбор преемника Путина

04 февраля 2022, 20:10  •  86 • Политика
Политолог Константин Камкин размышлял на тему, от чего зависит выбор преемника Владимира Путина на посту президента России. Эксперт считает, что идёт большая игра.
В беседе с Царьградом Константин Камкин отметил, что сейчас ставки максимально повышаются.
Всё будет зависеть от того, как будет складываться вот эта большая игра, которая наблюдается на геополитическом уровне. Перед нынешним нашим лидером встаёт всё более непростой вопрос. Или однозначно идти в сторону консерватизма и изоляционизма, или всё-таки довести, как в покере, до определённо максимальной ставки и пойти на большой договорняк. При первом варианте преемник - однозначно силовик. При втором варианте я не удивлюсь, если даже будет транзит власти какому-нибудь Навальному. Естественно, с гарантиями пожизненными президенту и членам его семьи, как было, собственно говоря, с Ельциным. Конечно, нельзя исключать попытки цветной революции, раскачки ситуации изнутри,
- произнёс политолог.
Он предположил, что решение будет приниматься под воздействием внешних факторов.
"Будь я на месте президента, я бы держал, естественно, эту информацию в строжайшей тайне. Безусловно, много говорят уже не один год о Сергее Шойгу. Возможно, будет кто-то из ФСБ", - не исключил Камкин и согласился, что сейчас кандидатуру назвать сложно, лучше сохранить интригу.

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