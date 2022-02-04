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Большая игра: От чего зависит выбор преемника Путина
04 февраля 2022, 20:10 • 86 • Политика
Политолог Константин Камкин размышлял на тему, от чего зависит выбор преемника Владимира Путина на посту президента России. Эксперт считает, что идёт большая игра.
В беседе с Царьградом Константин Камкин отметил, что сейчас ставки максимально повышаются.
- произнёс политолог.
Он предположил, что решение будет приниматься под воздействием внешних факторов.
"Будь я на месте президента, я бы держал, естественно, эту информацию в строжайшей тайне. Безусловно, много говорят уже не один год о Сергее Шойгу. Возможно, будет кто-то из ФСБ", - не исключил Камкин и согласился, что сейчас кандидатуру назвать сложно, лучше сохранить интригу.
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