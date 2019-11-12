Большая игра. Эксперты "Валдая" обсудили в Самарканде будущее Центральной Азии

САМАРКАНД /Узбекистан/, 11 ноября. /ТАСС/. X Азиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" завершилась в понедельник в Самарканде. В ходе двухдневных дискуссий эксперты пытались очертить контуры будущего Центральной Азии, неразрывно связанного с судьбой Большой Евразии в целом.

Узбекистан впервые принял выездное заседание клуба "Валдай". Как отмечали и узбекские, и зарубежные участники, это знак растущей открытости страны. Многочасовые дискуссии экспертов из разных стран, подписание меморандума о сотрудничестве между клубом и Институтом стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана еще раз продемонстрировали, что республика меняется и открывается зарубежным партнерам.

Конференция проходила в комплексе "Форумлар мажмуаси" - бывшей резиденции экс-президента страны Ислама Каримова. Форум собрал более 70 экспертов - в их честь на территории комплекса были подняты национальные флаги 11 стран - Узбекистана, России, Германии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Таджикистана, Филиппин, Швеции, Японии.

Приветственные послания участникам конференции направили президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев. По традиции клуба "Валдай" большая часть сессий проходила в закрытом режиме, а журналисты активно работали в кулуарах конференции.

Новые Шелковые пути

Одно из центральных мест в обсуждении заняли вопросы экономической интеграции в регионе и развития транспортно-логистических коридоров. Как подчеркнул председатель комитета Сената Олий Мажлиса по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма Алишер Курманов, республика крайне заинтересована в проектах межрегионального коридора Россия - Казахстан - Узбекистан - Туркмения - Иран - Оман - Индия и строительстве железной дороги Узбекистан - Киргизия - Китай.

В кулуарах конференции источник в дипломатических кругах рассказал корреспонденту ТАСС, что республика серьезно прорабатывает вопрос вступления в Евразийский экономический союз. Экспертные консультации по этой теме ведутся в том числе между внешнеполитическими ведомствами России и Узбекистана. "Мы по линии наших дипломатических ведомств транслируем нашим узбекистанским коллегам информацию об опыте новых членов ЕАЭС, прежде всего Киргизии, которая соседствует с Узбекистаном. И этот опыт в основном положительный, который узбекистанские власти будут учитывать, - указал собеседник агентства. - Узбекистан обладает внушительными ресурсами в области текстильной промышленности, автомобилестроения, и, разумеется, аналогичные производительные структуры государств Евразийского экономического союза должны понимать, как отразится присоединение Узбекистана на их экономическом и финансовом самочувствии".

Афганский Дамоклов меч

Между тем одним из главных вызовов развитию региона остается проблема безопасности. Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС источник в дипломатических кругах, власти стран Центральной Азии фиксируют возвращение боевиков из Сирии. Москва делится информацией об их перемещениях и уже пригласила партнеров присоединиться к банку данных ФСБ России по иностранным террористам-боевикам.

Большое внимание эксперты уделили Афганистану, непосредственно затрагивающему безопасность центральноазиатских государств. Недавнее нападение боевиков на таджикскую погранзаставу на границе с Афганистаном, по словам собеседника агентства, стало очередным тревожным сигналом и "всколыхнуло ситуацию в регионе".

Однако, как отмечали эксперты, единого "рецепта" урегулирования в Афганистане не существует. Страны региона не готовы брать на себя ответственность за решение проблем этого государства, к чему призывали некоторые участники конференции.

Новый этап

Отдельная сессия форума была посвящена двусторонним российско-узбекским отношениям. Как отметил посол России в Узбекистане Владимир Тюрденев, оценки сторон по всем вопросам их развития в основном совпали.

По его словам, за последние годы российско-узбекские отношения стратегического союзничества и партнерства приобрели качественно новый характер, в частности в сфере энергетики. Так, в Узбекистане будет сооружена АЭС российского дизайна, в республике активно работают российские нефтегазовые компании. Россия, подчеркнул дипломат, также рассчитывает вернуть себе первое место среди торговых партнеров страны, которое сейчас занимает Китай.

Меняющаяся Центральная Азия

Подводя итоги форума, программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев отметил, что Центральная Азия больше не выступает в качестве объекта приложения сил глобальных игроков, а сама в полной мере является актором. "Самое важное, что Узбекистан и весь регион уже живут новой повесткой. Легендарная "Большая игра" (соперничество великих держав в Центральной Азии - прим. ТАСС) осталась на уровне легкой дискуссии, не имеющей серьезного продолжения", - указал эксперт. По его оценке, "новая открытость" Узбекистана придаст импульс развитию всей Центральной Азии.

В свою очередь председатель совета Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий обратил внимание на усиление тенденций к интеграции в регионе. "На мой взгляд, главным является то, что отношения РФ с Узбекистаном изменились. Такая конференция десять лет назад была бы невозможна. Стремление к интеграции обрело новые черты, и это, наверное, главный вывод и главная идея конференции", - заключил он.