Большая гибридная война против Китая? Глазьев указал на создателей биооружия, поражающего мир

В эфире программы "Царьград. Главное" академик РАН поделился своими доводами с ведущим Юрием Пронько. По его мнению, достаточно взять отдельно каждую цепочку из происходящих сейчас событий, чтобы понять главное - всё рукотворно, начиная с коронавируса.

И если пригласить биоинженеров, то они смогут рассказать, как этот штамм синтезирован. Причём хорошо известно, что сделать это может только одна страна. И именно у неё есть разветвлённая сеть секретных биолабораторий по всему миру, в том числе и на Украине.

"Американцы расчехлили биологическое оружие"

Глазьев склонен связывать такие события, как пандемия коронавируса, падение цен на рынке нефти и в целом обвал валюты и сотрясание глобальной экономики. "Картина до боли знакомая", - так он характеризует ситуацию, добавляя, что во многом она похожа на 2014 год.

"Каждая мировая война отличается своими ударными способами ведения боевых действий. Американцы первыми расчехлили это биологическое оружие. И предыдущие испытания - лихорадка Эбола и птичий грипп были просто экспериментами, которые шли по пути формирования целенаправленного вируса избирательного действия", - считает экономист.

"Гибридная мировая война идёт уже 10 лет"

В глобальной цепочке нет случайностей, полагает Сергей Глазьев. Когда мы размышляем о гибридной войне, лучше всего трезво оценивать условия, в которых мы находимся.

"Эта гибридная мировая война идёт уже 10 лет. С момента начала финансового кризиса, который никуда не делся. Цель этой войны у американской глобальной властвующей элиты понятна - удержание мирового господства", - уверен экономист.

Главные мишени - это Китай и Россия, поскольку именно здесь ситуация вышла из-под их контроля. С одной стороны, Китай сегодня стал страной номер один по экономике в мире и продолжает обгонять США по темпам роста в три раза. А Россия - единственная страна, которая имеет военный паритет и которая тоже вышла из-под их контроля.

"Ещё 15 лет назад биоинженерная наука легко могла конструировать вирусы самые разные, - вспоминает Глазьев. - И в том числе целенаправленного действия - против определённой расы, против определённого пола, определённого возраста людей. То есть у каждой общности этнической, и даже половозрастной, существуют свои специфические клетки. Если к ним привязать вирус - он будет поражать именно их".

Коронавирус в Китай могли занести

Несколько дней назад представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выдвинул обвинение против американских военных. По его мнению, именно они могли занести коронавирус в Ухань. Ведь именно здесь в середине октября прошлого года проходили Всемирные военные игры с участием военнослужащих более чем из ста стран, в том числе и из США.

Свои выводы Лицзянь сделал после выступления в Комитете по надзору палаты представителей США Роберта Редфилда - директора Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Вопрос, по мнению дипломата, теперь только в том, когда на территории США появились нулевые пациенты, у которых был диагностирован коронавирус.

Веский аргумент против США

По мнению заместителя директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, вопросы, которые задает китайский чиновник, вполне резонны и доля истины в них есть. Если нулевые пациенты в США появились раньше, чем в Китае, тогда в споре о том, где находится источник заболевания, может появиться очень веский аргумент в пользу Пекина.

"Как мы знаем, Китай очень осторожно делает громкие заявления, когда дело касается международной политики. Уж если из уст китайского дипломата прозвучали такие слова, значит, определенную фактуру он имел. Очень хорошую подачу ему дали сами американцы, сообщив, что коронавирус обнаружен у двух военных, умерших, как изначально считалось, от гриппа", - отметил Фельдман в эфире радио Sputnik.

Если окажется, что эти военные и есть нулевые пациенты, то это подтвердит тезис о том, что вовсе не Ухань стал источником пандемии, охватившей сотню стран мира.

Фельдман напомнил о том, что лаборатории США разбросаны по всеми миру. И в них учёные занимаются детальным изучением основных биологических признаков и особенностей населения разных регионов планеты, поскольку для американцев весь мир – это зона их влияния и интересов.

"Сейчас высока степень неопределённости относительно природы происхождения коронавируса. Есть официальная версия, у которой гигантское количество критиков. Пока своё веское слово не скажут учёные, любая страна будет иметь основания для обвинения своих стратегических противников и конкурентов", - отметил политолог.

Коронавирус создан из трёх частей, подозреваемые – американцы

Коронавирус нового вида может быть биооружием, которое разработали в лабораторных условиях. Об этом заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин.

Эксперт не сомневается в том, что коронавирус создан искусственно и якобы собран из трёх частей - коронавируса мыши, коронавируса змеи и гликопротеинового белка, который является компонентом вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

"В природе такая комбинация получиться не могла", - пояснил он.

Никулин считает, что США должны пустить в свои лаборатории международных наблюдателей, иначе остальной мир будет считать американцев главными подозреваемыми.

Заложники коронавируса

В США и Европе опустели магазины и улицы. Причина - коронавирус. Люди в панике сметают продукты питания, и более того, как отметила супруга хоккеиста Александра Овечкина, в Америке страшащихся болезни спасают разве что русские магазины.

Создаётся впечатление, что Европа объята паникой, причина которой - распространение коронавируса. И действительно, ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается с каждым днём: закрываются производства, власти советуют готовиться к самым пессимистичным сценариям.

К примеру, Борис Джонсон призвал британцев быть готовыми к потере родных из-за коронавируса. По словам премьера, эта пандемия является худшим кризисом в области здравоохранения для нынешнего поколения, а количество реальных случаев заболевания больше, чем то, которое уже выявлено тестами.

Эммануэль Макрон также назвал эпидемию коронавируса самым страшным кризисом в области здравоохранения за столетие во Франции. 12 марта, выступая с обращением к нации, французский президент попросил людей старше 70 лет постараться не выходить из дома. Отметив важность отказа от поездок за границу, Макрон сообщил о том, что местные выборы в стране всё-таки будут проведены, несмотря на риск.

"Учёные считают, что ничто не мешает французам, даже уязвимым, идти на выборы", - подчеркнул Макрон.

Ангела Меркель в Германии предупредила немцев, что риск заражения коронавирусом угрожает 60-70% населения страны. Однако, добавила она, если удастся "выиграть время", то власти смогут с ситуацией справиться. Тем не менее немцы должны и сами прилагать максимально возможные усилия, чтобы не стать жертвами заболевания. К примеру, в отсутствие вакцин против коронавируса стоит отказаться от рукопожатий.

"Не протягивать руку ближнему, а на секунду дольше смотреть в глаза и улыбаться - также хорошая возможность (поздороваться. - Ред.)", - считает фрау канцлерин.

Италия страдает от коронавируса больше остальных европейских стран, по количеству больных является второй в мире после Китая. Эксперты уже высказывали мнение, что итальянцы примерно на неделю опоздали с введением ограничительных мер, связанных с пандемией, - этим, мол, и объясняется высокое число как заболевших, так и умерших от болезни.

Изначально угрозу недооценили, мер безопасности ни правительство, ни граждане не предпринимали. Зато сейчас итальянцы, по сути, стали "заложниками коронавируса": власти распространили карантинные меры на всю страну, полностью запретив любое передвижение между провинциями.