«Большая эффективная дальность»: чем уникален российский противотанковый комплекс «Хризантема-С»

В нынешнем году Таманской мотострелковой дивизии будет поставлена партия новых мобильных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Хризантема-С». Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа. Система борьбы с гусеничными машинами представляет собой двухконтейнерную пусковую установку, размещённую на современном шасси от БМП-3. Военные называют «Хризантему-С» самым мощным наземным средством поражения в своём классе: один ПТРК способен уничтожить до трёх — пяти танков. Эксперты считают главными преимуществами комплекса сверхзвуковую скорость ракет и высокую помехозащищённость.

В 2021 году в рамках гособоронзаказа Таманская мотострелковая дивизия (Подмосковье) получит более полутора десятков единиц новых самоходных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Хризантема-С», сообщает пресс-служба Западного военного округа. В соединении такое оружие должно заменить ПТРК «Штурм».

«В ближайшее время планируется полное перевооружение отдельного противотанкового дивизиона на новые ПТРК. Вместе с ними прибудут представители завода-изготовителя, которые помогут личному составу овладеть новой техникой», — говорится на сайте Минобороны РФ.

Разработчик «Хризантемы-С» — холдинг «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»). Проект осуществлялся под руководством доктора технических наук Сергея Непобедимого, знаменитого отечественного конструктора ракетного вооружения.

Превышая скорость звука

По информации военного ведомства РФ, «Хризантема-С» — самый мощный на сегодняшний день ПТРК сухопутного базирования. Изделие представляет собой 155-мм двухконтейнерную ракетную пусковую установку (ПУ), которая монтируется на высокопроходимое, хорошо защищённое гусеничное шасси от БМП-3.

Запас хода «Хризантемы-С» без дозаправки составляет 600 км, максимальная скорость по пересечённой местности — 45 км/ч, по трассе — 70 км/ч, по воде — 10 км/ч. За счёт унификации узлов и агрегатов БМП-3 удалось заметно сократить стоимость производства и затраты на эксплуатацию ПТРК.

«Достоинством гусеничного шасси «Хризантемы-С» является возможность движения в колоннах и боевых порядках вместе с танками без всяких ограничений по бездорожью. Второй момент: гусеничное шасси БМП-3 — плавающее. Таким образом, «Хризантема-С» может вести огонь на ходу, с места и находясь на водной поверхности», — пояснил в комментарии RT кандидат военных наук Сергей Суворов.

Аналогичного взгляда на характеристики БМП-3 придерживается военный эксперт Алексей Хлопотов. В беседе с RT он отметил, что шасси от боевой машины третьего поколения пехоты — намного более совершенное в сравнении с платформой МТ-ЛБ, которая используется в ПТРК «Штурм».

При движении к огневому рубежу основное вооружение «Хризантемы-С» — радиолокационная станция, лазерная система, ракетная ПУ — спрятано внутри корпуса. При этом переход ПТРК в боевое положение занимает всего 20 секунд.

«Хризантема-С» способна уничтожать чрезвычайно широкий спектр целей на современном театре военных действий (ТВД): различные виды бронетехники, в том числе оснащённые динамической защитой, вражескую пехоту, надводные и малоскоростные воздушные объекты (вертолёты), инженерные сооружения, включая бетонные фортификации.

Поражение производится в любое время суток и в сложных метеоусловиях. Уникальность «Хризантемы-С» заключается в способности эффективно действовать в условиях пыли и плотной дымовой завесы, которую нередко создаёт противник для маскировки военной техники.

«Хризантема-С» с развёрнутой пусковой установкой

© npovk.ru

Для обнаружения таких целей используется технология коротковолнового диапазона радиоволн. На этом направлении, как утверждает разработчик, Россия опередила зарубежные государства примерно на 15 лет.

«Большая эффективная дальность ведения огня при любых погодных и боевых условиях, высокая скорость стрельбы и защищённость делают комплекс незаменимым при проведении как оборонительных, так и наступательных операций Сухопутных войск», — говорится в материалах Минобороны РФ.

Максимальная дальность стрельбы «Хризантемы-С» составляет не менее 5 тыс. м (по другим данным — до 6 тыс. м), минимальная — 400 м. В боекомплект комплекса входят 15 управляемых сверхзвуковых ракет 9М123 и 9М123Ф. Процесс заряжания происходит автоматически.

Ракета 9М123 оснащена тандемной кумулятивной боевой частью (БЧ), обеспечивающей пробитие брони толщиной до 1000—1100 мм за динамической защитой. В свою очередь, 9М123Ф оснащается фугасной (термобарической) боевой частью с объёмно-детонирующими смесями (ОДС).

Скорость кумулятивной струи ракет «Хризантемы-С» — порядка 10—11 км/с, что позволяет боевой части гарантированно поражать танк, а при определённых обстоятельствах даже пробивать его насквозь.

Максимальная скорость полёта ракет ПТРК достигает 650 м/с, превышая скорость звука более чем в два раза. ПУ комплекса способна выпускать до четырёх боеприпасов в минуту. Ракеты наводятся автоматически с помощью радиолокационной станции или в полуавтоматическом режиме с применением лазера.

Тип наведения определяется напряжением на контактах пусковой установки. Оператор вооружения «Хризантемы-С» может вести огонь залпом одновременно по двум разным объектам, используя оба канала прицеливания.

«Ракеты хранятся в корпусе машины в устройстве, подобном барабану револьвера. Такая схема хранения и подачи позволяет ускорить перезарядку ПТРК — устройство подачи автоматически находит ракету нужного типа и заряжает пусковую установку», — отмечается на сайте «Ростеха».

Мониторингом состояния арсенала «Хризантемы-С» занимается экипаж контрольно-проверочной машины (КПМ) на шасси Урал-4320 или КамАЗ-5350. Продолжительность непрерывной работы обоих автомобилей оценивается в восемь часов, время готовности аппаратуры к работе с момента включения электропитания при плюсовой температуре — 10 минут.

«Превосходят западные образцы»

Алексей Хлопотов считает, что по совокупности боевых характеристик «Хризантему-С» можно назвать одним из лучших ПТРК в мире. Как полагает эксперт, на нём установлена совершенно уникальная прицельная система, которая обеспечивает точное и практически молниеносное поражение.

«Хризантема-С» превосходит другие ПТРК по эффективности прицела, возможностям систем наведения, скорости, которую развивают боеприпасы. Цель поражается настолько быстро, что противник, как правило, не успевает поставить помехи, предпринять какое-то противодействие. Такой вот гарантированный убийца», — подчеркнул Хлопотов.

По подсчётам специалистов Минобороны РФ, боевой потенциал «Хризантемы-С» позволяет ей в одиночку уничтожить три — пять танков, а три машины могут ликвидировать целую танковую роту, то есть 14 машин противника.

«Я думаю, что военные не лукавят, утверждая, что несколько танков могут стать лёгкой добычей наших самоходных ПТРК. Правда, исход такого боя, конечно же, сильно зависит от уровня профессионализма командира вражеской танковой колонны, а если быть точным — того, как он организовал её охранение», — отметил Суворов.

По мнению эксперта, помимо большой огневой мощи, безусловным достоинством «Хризантемы-С» является сверхзвуковая скорость ракет. Это качество практически не оставляет неприятелю шансов на то, чтобы избежать удара. К тому же, как рассказал Суворов, отечественный ПТРК достаточно быстро перезаряжается.

В российских войсках «Хризантема-С» дополняется ещё одним эффективным самоходным средством поражения вражеской бронетехники — ПТРК «Корнет-Т», также смонтированным на шасси БМП-3. Максимальная дальность стрельбы из этого оружия составляет 5,5 км.

ПТРК «Корнет-Т» на шасси от БМП-3

© mil.ru

Комплекс способен вести огонь боеприпасами 9М133 с тандемной кумулятивной боевой частью и 9М133Ф с термобарической БЧ. Арсенал машины включает 16 ракет: 12 снарядов располагаются на двух барабанах автоматов заряжания, остальные находятся в укладке.

«Хризантема-С» и более лёгкий «Корнет-Т» — это наши основные и самые опасные противотанковые комплексы. Их всегда можно перебросить на любой необходимый участок ТВД, создав для противника угрожающее положение. На мой взгляд, ключевое преимущество этих двух ПТРК состоит в высокой помехозащищённости. По этому качеству отечественные комплексы превосходят западные образцы», — говорит Суворов.