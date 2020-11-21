Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Трамп победит благодаря "красной папочке": Хазин за сутки до заявления...
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
Но Пашинян почему-то тянул: Опрос показал истинное отношение армян к России
Главная / Аналитика

"Большая двадцатка" прощается с Трампом — или с Америкой?

21 ноября 2020, 10:35  •  106 • Аналитика
© AFP 2020 / Brendan Smialowski
Пандемия принципиальным образом изменила дипломатию и международные отношения: личные встречи стали редкостью. Даже самое главное мероприятие года, саммит "Большой двадцатки", пройдет в виртуальном формате. Вместо Эр-Рияда мировые лидеры соберутся у мониторов в своих резиденциях, не будет самого главного на подобных саммитах — встреч в кулуарах, один на один или узким кругом, не будет коротких, но важных разговоров в перерывах и на торжественных обедах.
А ведь президенты тоже люди, им нужно человеческое общение — живое и без свидетелей. К тому же за последние годы они привыкли к регулярным встречам, а тут не виделись аж с прошлого лета, когда проходил предыдущий саммит в Японии. Пожать руки друг другу лидеры смогут теперь только в июне следующего года в Риме — то есть спустя два года после Осаки. Два года — это практически вечность в нашу эпоху перестройки мирового порядка, даже если не принимать в расчет масштабнейшие последствия коронакризиса.
А ведь саммиты "Большой двадцатки" и появились в качестве реакции на другой глобальный кризис — финансовый 2008 года. И за короткий по историческим меркам срок успели стать не просто важнейшей встречей года, но и символом стремительно меняющегося мира.
Где "Большая семерка" (бывшая до исключения в 2014 году России "Восьмеркой")? В этом году она впервые не собиралась даже в виртуальном формате — потому что хозяин встречи Трамп сначала хотел провести ее по старинке, живьем, а заодно и требовал расширить состав участников до 11, вернув за стол Путина (который, впрочем, и не собирался возвращаться в западный клуб), а потом и вовсе отменил встречу. Сейчас, конечно, на Западе предвкушают возобновление формата — Байден придет, "Семерку" соберет, но значение и влияние этого клуба уже никогда не будут прежними. А вот роль "Двадцатки" будет только расти — независимо от того, кто поселится в Белом доме.
На нынешнем саммите все будут провожать Трампа — для всех участников это последняя возможность увидеть уходящего президента. Мир не верит в его способность оспорить итоги выборов, но если ему удастся это сделать, многие будут рады. Да, рады — хотя мировые медиа и глобалистская элита создали Трампу репутацию обезьяны с гранатой, все по-настоящему сильные лидеры по достоинству оценивают его бойцовские качества и американский (не путать с атлантическим) патриотизм. В "Большой двадцатке" есть несколько сильных игроков — и не случайно все они из Азии (в крайнем случае — Евразии).
Это "большая пятерка" — Путин, Си Цзиньпин, Нарендра Моди, Реджеп Эрдоган и наследный принц Мухаммед. Последний — еще и хозяин саммита: хотя формально встречу будет вести его отец, король Салман, реально управляет Саудовской Аравией молодой принц. Эта пятерка очень разная — начиная от характеров и заканчивая возрастом (самый старший, 70-летний Моди, вдвое старше принца Мухаммеда). Но у них есть одно общее качество: они самостоятельные лидеры суверенных держав. Большинство из них Трамп назвал "шахматистами мирового уровня".
Когда западная пресса пишет о том, что Трампу нравятся диктаторы и он хочет подражать им, она специально смещает фокус — Трампу нравятся не диктаторы, а самостоятельные и отвечающие за свою страну лидеры. И да, он хотел быть таким же, как они, — чтобы определять политику своей страны, исходя из ее национальных интересов, а не работать нанятым менеджером по продвижению глобализации у наднациональной элиты. И именно это Трампу и не позволили сделать, но он хотя бы попытался. Кто еще из американских президентов был способен на это? Последним был Ричард Никсон — так за это его и убрали из Белого дома в результате организованной истеблишментом и спецслужбами "информационной кампании", то есть спецоперации.
У каждого из "большой пятерки" были свои отношения и своя химия с Трампом, но все они понимали: перед ними неординарный идейный и сильный боец. Причем боец, главный противник которого тот же, что и у них, — хотя у него нет лица и с ним невозможно вступить в открытый бой, но о его чувствах можно узнать из мировых глобальных СМИ. Кто у нас главные враги человечества? Путин, Трамп, Си, Эрдоган, Мухаммед — вот только Моди еще не записали в изверги (хотя у него за плечами полтора десятилетия американских санкций).
При этом "почтовый проигрыш" Трампа не является стратегическим поражением для "большой пятерки" лично — хотя бы потому, что приходящий ему на смену Байден не сможет вернуть былые времена всесильной Америки. Ее давно нет, не говоря уже о том, что расколотая страна — не лучшая платформа не то что для возобновления строительства Вавилонской башни (тем более после того, как она уже рухнула), но и для проведения хоть сколько-нибудь последовательной и уверенной внешней политики. К тому же, в отличие от Трампа, пытаться договариваться с "коллективным Байденом" просто не о чем: он продукт ушедшей эпохи. Реликты этой эпохи думают, что сейчас взяли реванш, — вот только весь остальной мир не верит в их способность повернуть время вспять.
"Большая пятерка" будет смотреть на Байдена как на очень опасного, но неадекватного ситуации (и дело не в личном здоровье, а в непонимании хода истории) врага — со снисхождением, но без уважения и сочувствия — и продолжать строить постамериканский мир.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



106
Источник
Похожие новости
16 ноября 2020, 08:40
Клинтон публикует план Америки для мира: хорошая новость для России
16 ноября 2020, 08:40
Русская угроза нависла над польской мечтой
17 ноября 2020, 09:25
Когда Россия достроит "Северный поток — 2"
18 ноября 2020, 10:10
Настоящий "вакцинный национализм" Израиля и Венгрии
19 ноября 2020, 09:05
Массовое обнищание протестируют на англичанах
20 ноября 2020, 09:50
Демократия уничтожает Европу. Убьет ли Европа демократию первой?
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 ноября 2020, 05:05
"Трамп оказался хитрее всех": бесцветные чернила вскрыли подлог Байдена, за...
21 ноября 2020, 01:25
"Кровь будет на их руках": Путин удивился словам Лаврова о торможении догов...
21 ноября 2020, 01:25
Перешли от слов к мемам. Киев ответил на слова Лукашенко жестом капитана Пикара
21 ноября 2020, 01:25
Санду считает – с Тирасполем обошлись слишком «мягко»
21 ноября 2020, 01:25
Секрет Полишинеля: WarGonzo сорвал планы Турции и Азербайджана добить Закавказье
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 ноября 2020, 20:35
Украине сделали заманчивое предложение по Крыму
18 ноября 2020, 01:00
"Выставка национального предательства": Чичерина придумала, кого пристроить в Ельцин-центре
20 ноября 2020, 00:40
"Украина проиграла главное": Эксперт определил судьбу газохранилищ Незалежной
18 ноября 2020, 02:50
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
16 ноября 2020, 01:20
Цискаридзе блистательно ответил на вопрос о русском Крыме, напомнив о пролитой крови предков
18 ноября 2020, 09:15
Выпады в сторону России влетят в копеечку украинским чиновникам и олигархам
17 ноября 2020, 21:20
Четыре года за призывы отдать Крым: Собчак предупредили
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.