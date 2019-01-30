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Большая чистка: Трамп назвал причину массовых увольнений журналистов в США

30 января 2019, 10:54  •  34 • В мире
По Соединённым Штатам прокатилась волна массовых увольнений журналистов, которые теперь гадают, в чём же причина этой большой чистки. Президент Дональд Трамп выступил со своей версией: во всём виноваты так называемые фейковые новости. Насколько он прав?
Автор:
Кучер Егор
Всё началось ещё на прошлой неделе, в если точнее, то 23 января. Многие крупные американские СМИ объявили о масштабных увольнениях сотрудников. Первыми работу потеряли журналисты популярных изданий BuzzFeed и Huffington Post. В общей сложности ряды безработных практически одновременно пополнили около тысячи сотрудников этих медиа.
Сокращений также ждут и в десятках не таких крупных СМИ, например, в подразделениях медиахолдинга Warner. Работодатели объясняют увольнения реструктуризацией. У журналистов своя правда — они заявляют о проблемах с финансированием из-за сокращения рекламных доходов. Претензии они адресуют конкретно к монополистам на рынке рекламы Google и Facebook.
Ситуацию уже прокомментировал и президент США Дональд Трамп. В своём Twitter он заявил, что виноваты во всём сами журналисты. Нечего, мол, было штамповать фейковые новости одну за другой. Однако не так просто поверить в то, что сразу тысяча сотрудников могла быть обвинена в недобросовестной работе и уволена за это. Что же произошло?
Большая чистка
Об увольнениях в Huffington Post стало известно от самих сотрудников, которые стали рассказывать об этом в Twitter. По официальной версии, причина кроется в масштабной реструктуризации гиганта Verizon, которому принадлежит как это издание, так и сервисы Yahoo и AOL. Нынешняя чистка предполагала увольнение порядка 7% сотрудников компаний, входящих в Verizon. На деле это вылилось в одномоментное выдворение с работы 20 ведущих сотрудников Huffington Post.
Фото: Andrey_Popov / Shutterstock.com
Среди уволенных — едва не получивший Пулитцеровскую премию журналист Джейсон Черкис, который так и написал в своём Twitter: «Это случилось. Я уволен». Об увольнении заявила также Лаура Бассетт — обозреватель по политическим, культурным темам и «гендерной» тематике.

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