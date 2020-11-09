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Большая чистка: Из правительства убирают людей Собянина
09 ноября 2020, 18:05 • 289 • Политика
Правительство России начинает меняться, там происходит кадровая ротация. Сегодня стало известно о том, что свои посты покидают четыре министра: строительства, природных ресурсов, транспорта и энергетики. Новые министры уже не будут просто назначены сверху. Им предстоит пройти одобрение в Государственной думе – это первые министры, которые займут свои должности в соответствии с новой процедурой, новой редакцией Конституции, утверждённой 4 июля 2020 года.
Автор:
Андрей Перла
Согласно новому закону "О Правительстве РФ", премьер вносит в Госдуму кандидатуры новых министров не позднее, чем через неделю после открытия соответствующих вакансий, а у депутатов есть ещё неделя на их рассмотрение.
Как минимум трём из них предназначены новые высокие посты: Владимир Якушев уже назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе, Евгений Дитрих, возможно, станет губернатором Белгородской области, а Александр Новак уйдёт на повышение – будет первым вице-премьером правительства России. Вероятно, именно под его назначение президент своим указом частично меняет структуру правительства: вводит пост 10-го заместителя председателя.
Весы власти качнулись
Происходящие изменения эксперты оценивают по-разному: не все согласны с тем, что происходит нечто революционное.
– так описывает складывающуюся ситуацию известный политолог Илья Гращенков в своём телеграм-канале. Гращенков делает акцент на том, что происходящие сегодня в правительстве изменения трудно назвать принципиальными и решающими: действительно, речь идёт не о масштабной реформе государственного управления, но о замене нескольких руководителей без принципиального изменения функционала их ведомств.
Правда, оговорка эксперта про "некоторое усиление премьера" может заслуживать отдельного разговора – происходящее вполне можно оценивать как избавление председателя правительства от ненужного влияния некоторых властных кланов. Насколько серьёзно происходящее, покажут не столько отставки, сколько назначения и обсуждение новых министерских кандидатур в Государственной думе – когда новые министры будут представлять своё видение происходящих в их ведомствах событий.
И Собянин был найден лёгким?
Однако, хотя речь не идёт о реформе правительства как структуры, нельзя не заметить, что налицо сокращение сферы влияния как минимум одного ключевого игрока российской политики – мэра Москвы Сергея Собянина. По итогам отставок в правительстве он теряет двух человек, с каждым из которых связывали влияние на ключевые сферы российской экономики, двух бывших уральских губернаторов: Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева.
Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин считался не так тесно связанным с "тюменским кланом" человеком. Однако бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, части "большой Тюменской области", не мог не быть близок тюменскому руководству и выходцам из него. Интересно, что если претензии руководства страны к министру строительства Якушеву выглядят достаточно туманными, то с Кобылкиным всё предельно конкретно: он оказывается "крайним" среди ответственных за неудачное начало "мусорной реформы". По сообщению РБК, аудиторы Счётной палаты пришли к выводу, что ситуация с мусорными полигонами в России "близка к критической". При нынешних темпах роста объёмов твердых коммунальных отходов, которые составляют 1-2% в год, в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 года, говорится в их отчёте. "При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет". Интересно, что если всем остальным отставникам уже "нашли" новые места работы, то Дмитрий Кобылкин, по-видимому, на некоторое время "уйдёт в никуда".
Переход Якушева в 2018 году в правительство на пост министра строительства означал для него лично карьерный рост, но, что гораздо важнее, он означал расширение влияния "тюменского клана". То есть лично Сергея Собянина, который под непосредственный контроль человека, которому доверял с давних пор, ставил важнейшую отрасль экономики страны с очень быстрым оборотом средств.
Назад на Урал
Отставка Якушева может означать одну из двух вещей, но, скорее, обе сразу:
Слухи о том, что Владимир Якушев может занять пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, начали циркулировать ещё на прошлой неделе. А 9 ноября президент подписал указ об отставке ранее весьма влиятельного полпреда Николая Цуканова, бывшего губернатора Калининградской области, бывшего полпреда в Северо-Западном федеральном округе, экс-помощника президента, и о назначении бывшего министра. Но для Якушева такая рокировка не более чем утешительный приз. И для всего "тюменского клана" – тоже: Уральский-то федеральный округ они и так плотно контролируют – Свердловской областью, например, руководит бывший мэр Тюмени Евгений Куйвашев, Курганской – бывший вице-губернатор Тюменской области Вадим Шумков и т.д. Так что, хотя Владимир Якушев, безусловно, не выпал из обоймы, "убойная сила" боеприпасов в этой обойме несколько уменьшилась.
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