Большая чистка: Из правительства убирают людей Собянина

Автор:

Андрей Перла

Согласно новому закону "О Правительстве РФ", премьер вносит в Госдуму кандидатуры новых министров не позднее, чем через неделю после открытия соответствующих вакансий, а у депутатов есть ещё неделя на их рассмотрение.

Как это будет выглядеть на практике, мы увидим в ближайшее время: 9 ноября Владимир Путин начинает ротацию правительства. Своих постов лишились министр транспорта Евгений Дитрих, министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и министр энергетики Александр Новак.

Как минимум трём из них предназначены новые высокие посты: Владимир Якушев уже назначен полпредом президента в Уральском федеральном округе, Евгений Дитрих, возможно, станет губернатором Белгородской области, а Александр Новак уйдёт на повышение – будет первым вице-премьером правительства России. Вероятно, именно под его назначение президент своим указом частично меняет структуру правительства: вводит пост 10-го заместителя председателя.

Весы власти качнулись

Происходящие изменения эксперты оценивают по-разному: не все согласны с тем, что происходит нечто революционное.

Косметические замены в Правительстве РФ в виде отставки 3-4 министров, небольшое перераспределение влияния между Собяниным – Ротенбергами и другими "башнями" (есть подозрение, что усилятся Ковальчуки как лица, имеющие свои выходы на демпартию США, с которой теперь придётся о многом передоговариваться), небольшое усиление позиций Мишустина...

– так описывает складывающуюся ситуацию известный политолог Илья Гращенков в своём телеграм-канале. Гращенков делает акцент на том, что происходящие сегодня в правительстве изменения трудно назвать принципиальными и решающими: действительно, речь идёт не о масштабной реформе государственного управления, но о замене нескольких руководителей без принципиального изменения функционала их ведомств.

Правда, оговорка эксперта про "некоторое усиление премьера" может заслуживать отдельного разговора – происходящее вполне можно оценивать как избавление председателя правительства от ненужного влияния некоторых властных кланов. Насколько серьёзно происходящее, покажут не столько отставки, сколько назначения и обсуждение новых министерских кандидатур в Государственной думе – когда новые министры будут представлять своё видение происходящих в их ведомствах событий.

И Собянин был найден лёгким?

Однако, хотя речь не идёт о реформе правительства как структуры, нельзя не заметить, что налицо сокращение сферы влияния как минимум одного ключевого игрока российской политики – мэра Москвы Сергея Собянина. По итогам отставок в правительстве он теряет двух человек, с каждым из которых связывали влияние на ключевые сферы российской экономики, двух бывших уральских губернаторов: Дмитрия Кобылкина и Владимира Якушева.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин считался не так тесно связанным с "тюменским кланом" человеком. Однако бывший губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа, части "большой Тюменской области", не мог не быть близок тюменскому руководству и выходцам из него. Интересно, что если претензии руководства страны к министру строительства Якушеву выглядят достаточно туманными, то с Кобылкиным всё предельно конкретно: он оказывается "крайним" среди ответственных за неудачное начало "мусорной реформы". По сообщению РБК, аудиторы Счётной палаты пришли к выводу, что ситуация с мусорными полигонами в России "близка к критической". При нынешних темпах роста объёмов твердых коммунальных отходов, которые составляют 1-2% в год, в 32 регионах их мощности будут исчерпаны до 2024 года, а в 17 из них – до 2022 года, говорится в их отчёте. "При этом возможностей создать новые полигоны у большинства регионов просто нет". Интересно, что если всем остальным отставникам уже "нашли" новые места работы, то Дмитрий Кобылкин, по-видимому, на некоторое время "уйдёт в никуда".

Владимир Якушев долгое время считался одним из ближайших к Сергею Собянину людей и даже столпом "тюменского клана" в российской государственной власти. Несколько лет назад Якушев справедливо стяжал славу одного из самых эффективных российских губернаторов – и как хозяйственный руководитель, и как руководитель "внутренней политики" региона. Тюменская область под его руководством, несомненно, была не только одним из самых богатых, но и одним из самых управляемых российских регионов.

Переход Якушева в 2018 году в правительство на пост министра строительства означал для него лично карьерный рост, но, что гораздо важнее, он означал расширение влияния "тюменского клана". То есть лично Сергея Собянина, который под непосредственный контроль человека, которому доверял с давних пор, ставил важнейшую отрасль экономики страны с очень быстрым оборотом средств.

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Отставка Якушева может означать одну из двух вещей, но, скорее, обе сразу:

во-первых, ослабление "тюменского клана" и частичную потерю его влияния на дела. У Собянина станет одним очень эффективным и очень доверенным чиновником в команде меньше;

во-вторых, борьбу внутри самого "тюменского клана". Некоторые уральские СМИ в связи с этим пишут о конфликте между Владимиром Якушевым и Маратом Хуснуллиным, ранее вице-мэром Москвы, а сейчас вице-премьером правительства России. Марат Хуснуллин – безусловно, важнейший участник команды Сергея Собянина. Но такая борьба начинается, когда сокращается "кормовая база", то есть общий объём влияния группы политических деятелей.

Слухи о том, что Владимир Якушев может занять пост полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе, начали циркулировать ещё на прошлой неделе. А 9 ноября президент подписал указ об отставке ранее весьма влиятельного полпреда Николая Цуканова, бывшего губернатора Калининградской области, бывшего полпреда в Северо-Западном федеральном округе, экс-помощника президента, и о назначении бывшего министра. Но для Якушева такая рокировка не более чем утешительный приз. И для всего "тюменского клана" – тоже: Уральский-то федеральный округ они и так плотно контролируют – Свердловской областью, например, руководит бывший мэр Тюмени Евгений Куйвашев, Курганской – бывший вице-губернатор Тюменской области Вадим Шумков и т.д. Так что, хотя Владимир Якушев, безусловно, не выпал из обоймы, "убойная сила" боеприпасов в этой обойме несколько уменьшилась.