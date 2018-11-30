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Большая часть иностранных ПВО созданы на основе российских технологий - НПО «Сплав»

30 ноября 2018, 17:55  •  77 • В мире
Большая часть иностранных систем ПВО, особенно 122 калибра, созданы на основе российских и советских технологий. Такое заявление сделал Александр Смирнов, управляющий директор НПО «Сплав», которое является подразделением Ростеха.
По его словам, рынок РСЗО сегодня продолжает расти, поэтому зарубежные фирмы предлагают покупателям значительное количество систем. Однако большая часть из них, особенно калибра 122 миллиметра, сделаны на базе российских и советских технологий, а некоторые детали просто скопированы, заметил он.
При этом существует проблема нелицензионного ремонта российских систем за рубежом, добавил эксперт. Конечно, инженеры России сталкиваются с подобными проблемами, однако связаны они не со снарядами, которые до сих пор весьма надежны и не требуют постоянного обслуживания. Имеются в виду системы эксплуатации установок, пояснил представитель НПО.
Он рассказал о том, что рынок наводнен контрафактными запчастями, эксплуатанты военных автомобилей получают их по демпинговым ценам, как и ремонт и техническое обслуживание РСЗО.
Слова Смирнова приводит РИА Новости.

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