Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
После "украинской сенсации" Владимир Путин созвал Совет безопасности
В Крыму ответили на слова Лукашенко о войне на полуострове
Война за Родину: Малофеев жёстко обратился к властям России
Как попались русские "наёмники": Пранкер рассекретил операцию с Крымом
Главная / Политика

Большая часть белорусов проголосовала не за Лукашенко

09 августа 2020, 23:55  •  41 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Sergei Grits/AP/TASS
Тихановская рассказала о результатах голосования "без фальсификаций"
Большинство голосов белорусов в реальности досталось Светлане Тихановской, а не Александру Лукашенко. Об этом заявила сама соперница Батьки в борьбе за президентское кресло.
Тихановская сослалась на данные с трех участков, где, по ее словам, не было "фальсификаций". Об этом сообщает телеграм-канал RT.
Соратники Тихановской тем временем раскрыли результаты альтернативного подсчета голосов. На выборах в Белоруссии – 2020 она набирает более 80%, передает РИА Новости.
Ранее ЦИК озвучил последние данные с закрытых участков. Как сообщалось, у Лукашенко – 81, 35% голосов, а у Тихановской – лишь 8%.
В штабе последней, как передает информагентство, сообщили о неутешительном итоге выборов. По мнению соратников Тихановской, происходящее говорит о том, что в Белоруссии наступил политический кризис.
После объявления предварительных результатов голосования народ вышел на улицы. В Минске начались стычки с омоновцами, которые, как передают журналисты с места событий, применили светошумовые гранаты. По предварительной информации, есть раненые.
Связь и интернет практически отсутствуют, в центре Минска во время протестов выключили все уличное освещение.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
09 августа 2020, 06:30
Летел на помощь хабаровским провокаторам? Бомбардировщик США перехватили над Охотским морем
09 августа 2020, 12:00
Лукашенко договорился с Путиным по задержанным боевикам
09 августа 2020, 17:30
За что боролись, на то и напоролись: Турки показали пример русским
09 августа 2020, 08:20
Пушков высмеял заявление главы Stratfor о «Северном потоке – 2»
09 августа 2020, 10:10
В Белоруссии заблокировали интернет
09 августа 2020, 13:50
Белорусы подготовили "план Б" на случай победы Лукашенко
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 августа 2020, 12:20
Лукашенко всё испортил. Сдал Ельцина и Зеленского вместо Путина
08 августа 2020, 21:20
Разговор Путина и Лукашенко просчитал военный эксперт: "Кто не спрятался..."
08 августа 2020, 00:15
"Будет востребован в любой стране": В России нашли самый большой цветной алмаз в истории
04 августа 2020, 02:45
"Кураторы в шоке": Политологи предсказали "команде Зе" импичмент
06 августа 2020, 06:05
"Множество тайников по всему Крыму": Экс-офицер СБУ раскрыл планы Киева
05 августа 2020, 03:30
Ошибка элиты: Примаков неожиданно отреагировал на пасы Лукашенко
05 августа 2020, 03:30
"Упаковали манатки - и уехали": Русскоязычным украинцам напрямую посоветовали убираться
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.