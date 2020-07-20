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Болонская система и ЕГЭ вредят! НКО и НПО - часто крыша для разведки - Сергей Михеев
20 июля 2020, 20:00 • 37 • Политика
Политолог Сергей Михеев прокомментировал деятельность НКО и НПО, а также оценил вред, который наносит ЕГЭ российскому образованию.
Болонская система и ЕГЭ вредят российскому образованию, а НКО и НПО - очень часто крыша для разведки. Такое мнение высказал в радиоэфире российский политолог Сергей Михеев. Запись передачи была опубликована на YouTube-канале эксперта.
Он напомнил, сколько учёных Запад переманил к себе из России. По мнению политолога, это является ярчайшим показателем качества советской системы образования. Эксперт не отрицает, что в ней существовали проблемы, но то, что с ней делают сейчас под лозунгами внедрения западных ноу-хау, - это просто преступление, уверен политолог Сергей Михеев.
Также эксперт прокомментировал шпионский скандал вокруг ареста советника генерального директора Роскосмоса Ивана Сафронова. В частности, политолога позабавили оправдания чешского агента, которому передавались секретные сведения. Тот заявил, что является руководителем некоммерческой организации, а значит, не может быть шпионом.
Он добавил, что сотрудник разведки вряд ли бы вышел на пресс-конференцию и признался, что все эти годы занимался шпионажем. Поэтому глупо было ожидать, что он скажет что-то, кроме нелепых оправданий.
Напомним, что Генпрокуратура признала нежелательными в России семь иностранных организаций. Среди них - сразу шесть американских НКО и одна британская.
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