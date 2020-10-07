Больные законы: В Госдуме не осталось депутатов

Автор:

Андрей Перла

Сравнительно низкий авторитет Государственной Думы – одна из главных проблем российского государства. Максимальных значений рейтинг одобрения деятельности нижней палаты российского парламента достигал в апреле 2020 года – 44% опрошенных ВЦИОМ. Для сравнения, в этом опросе уровень одобрения действий президента России поднимался до 72%. Эта разница отражает и реальную значимость парламента в глазах избирателей. Увы, если не большинство, то очень многие сограждане до сих пор не очень представляют, что такое Государственная Дума, зачем она нужна, в чём её отличие от Совета Федерации… Да и, вообще, от других органов государственной власти.

Для изменения в работе Думы есть объективные причины: по некоторым данным, коронавирусом заразилось уже 80 депутатов – то есть каждый пятый. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Депутаты Государственной Думы воспринимаются народом как "начальники", на них сконцентрировано недовольство деятельностью власти – не в последнюю очередь потому, что, в отличие от власти исполнительной, простым людям неясно, чем, собственно, они занимаются? Точнее, гражданам наиболее заметна та часть работы депутатов, которая, вообще-то, является побочной. Вот, скажем, Ирина Яровая прилетает на родную Камчатку (где в самом деле пользуется популярностью), чтобы лично проследить за взятием пробы воды в зоне экологического бедствия. Это понятно, и это вызывает одобрение. Но спросить тех же камчатцев, чем занята госпожа Яровая в Госдуме, в лучшем случае последует разговор о том, что она приводит на малую родину какие-то дополнительные деньги из федерального бюджета.

То есть о сути работы депутатов граждане крайне мало осведомлены. А осведомлены о том, что те как сыр в масле катаются, получают огромные (более 400 тысяч рублей) зарплаты и ездят по Москве с мигалками – на самом деле меньшинство депутатов, но кто же считает?

На работу не ходят, зарплату гребут

Вот на такую почву ложится информация о том, что в заседаниях Думы сейчас непосредственно участвует менее 50% от общего количества депутатов по причине опасений, связанных с коронавирусом.

Законопроекты переходят к голосованию без длительных обсуждений, время работы, да и само число присутствующих депутатов в зале сокращено, новые законы принимает неполный парламент, – пишут и в официальных СМИ, и в анонимных телеграм-каналах. Там же ссылаются на источники в аппарате Государственной Думы, которые сообщают, что "подобный режим работы сказывается на легитимности Думы и легитимности принимаемых парламентских решений. Важно понимать: когда закладывались нормы работы Госдумы, не предполагалось, что число избранников-"прогульщиков" превысит половину.

Собственно, "прогульщики" считались раньше главной причиной низкого авторитета парламента. Журналисты с удовольствием смотрели за "кнопкодавами" – представителями фракций, которые голосовали за себя и за того парня.

Надо сказать, что, придя на пост председателя Госдумы, Вячеслав Володин первым делом принялся бороться за дисциплину, требуя от депутатов ходить на работу в Думу – именно как на работу.

Ежедневно и не отлынивая. Какое-то время ему сопутствовал успех, но коронавирус, видимо, обнулил усилия спикера. Сегодня ожидается, что многие парламентарии перейдут на работу из дома, число посетителей также будет сокращено, а в зале заседаний изменят правила рассадки. Как в кинотеатрах, через два кресла друг от друга.

Представим себе такой зал заседаний во время прямой трансляции какого-нибудь важного обсуждения с голосованием – да хоть закона о Государственном совете или о бюджете – и получим, скажем осторожно, существенное снижение авторитета нижней палаты парламента у телевизионной аудитории.

Конечно, для изменения в работе Думы есть объективные причины: по некоторым данным, коронавирусом заразилось уже 80 депутатов – то есть каждый пятый. Понятно, что это повод перейти на удалёнку всем остальным, проводить онлайн и парламентские слушания, и заседания комитетов. Понятно и то, что такое решение идёт во вред реальному качеству работы.

Я отношусь к этому как к необходимости перейти на частичную удалёнку, потому что в Госдуме соблюдаются все требования, которые рекомендуют соблюдать. Поэтому считаю, что эти меры не избыточны. Они продиктованы реалиями жизни.

– комментирует в телеграм-канале "Незыгарь" депутат Владимир Афонский.

Удалёнка нельзя досрочка

Но удалёнка удалёнкой, а между тем именно сейчас деятельность парламента имеет особое значение: поправки к Конституции, утверждённые 3 июля, должны быть оформлены очень большим количество федеральных законов. Минимальное число этих законодательных актов – примерно 100. В то же время, по мнению председателя комитета по законодательству ГД Павла Крашенинникова, уместно говорить в целом о примерно 600 законопроектах, имеющих отношение к конституционным реформам.

Одновременно с этими законами Госдума начинает обсуждать бюджет будущего 2021 года. Председатель парламента уже делает заявления, на что в этом обсуждении следует обратить особое внимание. Так как мы живём и работаем в условиях экономического кризиса, к бюджету приковано внимание прессы. Володина волнует, в частности, финансирование программы развития сельского хозяйства. Публику в большей степени – возможное сокращение расходов на здравоохранение. Но о чем бы ни шла речь, очевидно, что обвинение в недостаточно тщательной работе для российского парламента крайне нежелательно, чтобы не сказать смертельно опасно.

Госдума начинает обсуждать бюджет будущего 2021 года. Фото: State Duma Russia/Global Look Press

Особенно если иметь в виду слухи (подтверждаемые всё большим количеством источников в администрации президента и её окрестностях) о том, что Дума в нынешнем составе будет переизбираться не в сентябре, а уже в марте 2021 года.

Фактически в администрации дана разнонаправленная команда: готовиться к апрелю и сентябрю одновременно, – делится информацией в телеграм-канале политолог Илья Гращенков. – Дело не только в падении рейтинга ЕР, например, ухудшении состояния экономики и т.д. ... Есть важные номенклатурные моменты – к примеру, оставлять ли спикером ГД Володина? С одной стороны, ему ищут замену, а с другой – нынешний баланс устраивает верхи… Есть и другие проблемы, связанные с переформатированием системы власти под новую Конституцию, есть проблемы во внешней политике, прежде всего с Белоруссией... Если осень будет тяжёлой с точки зрения последствий коронакризиса, решение о досрочных выборах (для выпуска пара) может быть принято ещё в этом году, время есть до конца декабря.

Но если действительно Дума находится перед перспективой досрочных выборов, падение её рейтинга и уровня легитимности в восприятии её решений избирателями буквально смерти подобно. В нормальном состоянии российской политической системы Госдума должна восприниматься как срез общества, собрание всех имеющихся политических сил и общественных мнений, кроме несистемных и разрушительных. Если она потеряет уважение общества, заменить этот институт совершенно нечем.