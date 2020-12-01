Больные точки: в каких регионах не хватает коек для пациентов с COVID

На фоне вспышки инфекции регионам стоит ввести более строгую самоизоляцию для людей с симптомами COVID-19, заявили опрошенные «Известиями» политики и эксперты, комментируя итоги заседания совета при правительстве по коронавирусу. В то же время, по их мнению, следует отказаться от жестких локдаунов, которые могут принести больше вреда, чем пользы. Михаил Мишустин призвал глав субъектов эффективнее бороться с пандемией. По данным Минздрава, в 17 регионах критически загружены больницы , особенно тяжело дела обстоят в Петербурге и Калининградской области. Как сообщили «Известиями» местные политики, уже введен строгий контроль за соблюдением принятых мер, также к перепрофилированию под COVID готовятся новые места.

Все по домам и Баста

Уже около двух месяцев ситуация с коронавирусом в России продолжает стабильно ухудшаться. С начала ноября число новых случаев заражений не опускается ниже 20 тыс. в сутки.

— Во многих регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается достаточно напряженной. В больницах и поликлиниках практически все силы направлены на борьбу с ковидом, и расходы на эти цели также увеличиваются, — заявил Михаил Мишустин на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Пока для блокирования инфекции делается недостаточно, считают в кабмине. Премьер призвал губернаторов решительнее принимать меры по борьбе с COVID. На данный момент в каждом пятом регионе есть дефицит мест в больницах, признал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

— Сегодня менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ. Наибольшую тревогу вызывают Калининградская область и Санкт-Петербург, — отчитался министр.

На критичность ситуации в Северной столице обратила внимание и глава Роспотребнадзора Анна Попова. Сейчас на Петербург и Москву приходится около 40% всех новых заразившихся.

Одной из причин таких показателей, по ее мнению, может быть безответственность. Накануне в Санкт-Петербурге прошли два масштабных концерта рэпера Басты (Василия Вакуленко), которые вызвали как минимум недоумение местных жителей . Как видно на роликах с мероприятия, почти все зрители — а это несколько тысяч человек — были без масок, о соблюдении дистанции и речи не шло. После этого Ледовый дворец, где выступал певец, закрыли, а материалы по делу уже передали в суд. Руководитель Роспотребнадзора напомнила, что проведение таких мероприятий сейчас недопустимо, ведь зрители подвергают риску не только свое здоровье, но и состояние родственников и коллег.

Хотя ситуация с коронавирусом дает мало поводов для радости, в борьбе с другими заболеваниями уже происходят определенные подвижки. Как заявила после совещания Анна Попова, в России есть прототипы вакцины от ВИЧ, среди которых и разработка научного центра «Вектор».

Местные меры

Ситуация в Санкт-Петербурге действительно вызывает много опасений, но власти делают всё возможное, чтобы не допустить повторного локдауна экономики по образцу весны 2020 года, сказал «Известиям» вице-губернатор города Евгений Елин . Начиная с 26 октября усилен контроль за соблюдением населением и бизнесом уже принятых эпидемиологических мер.

Постепенно обстановка улучшается, считает чиновник . В самом начале введения QR-кодов их не было у половины объектов, сейчас — не более чем у 15%. Количество нарушений санитарно-эпидемиологических норм в бизнесе снизилось с 43% до 24%.

Временный госпиталь в «Ленэкспо» для пациентов с COVID-19 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Однако, как рассказали «Известиям» жители города, значительных улучшений в сфере здравоохранения пока нет. До регистратур больниц всё еще не дозвониться . Проблемы возникают и с записью на плановые осмотры. В лучшем случае приходится ждать на несколько дней больше. В магазинах же заставляют надевать маски на входе только для вида, чтобы избежать штрафа, после никто не следит, чтобы посетители не спускали их на подбородок.

В Калининградской области ситуация не так критична, уверяют политики. Несмотря на все эпидемиологические вызовы, система здравоохранения продолжает работать быстро .

— Я ни разу не сталкивался за время пандемии с тем, чтобы у нас кто-то долго ждал «скорую» . Последние дни у нас есть увеличение, но никакой критической ситуации не ощущается. У меня несколько знакомых заболели, ко всем приехала «скорая», всем оказали помощь, — сказал «Известиям» депутат областной думы Павел Федоров.

В Госдуме же признали надвигающуюся угрозу. Как рассказал «Известиям» депутат от Калининградской области Евгений Федоров, в регионе уже готовятся к дефициту коек для ковидных больных , поэтому заранее выделяют дополнительные места для перепрофилирования.

— У нас есть 40% мест, но они еще не сертифицированы под COVID-19. Региональные власти понимают эту проблему, вводятся дополнительные койки. Сейчас заканчивается их регистрация, для того чтобы они соответствовали стандартам. Речь идет о хорошей реанимации, специалистах, кислороде. Койки есть, но они качественно не до конца определены под коронавирусных больных, — рассказал он.

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МИД Венгрии

Хотя данные по распространению COVID всё еще удручающие, ситуацию в стране может кардинально улучшить начало вакцинации. Именно на скорейшем выполнении этой задачи властям и следует сосредоточиться, заявил «Известиям» депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко .

Что же касается новых ограничительных мер, России надо внимательно изучать опыт густонаселенных стран — например, Китая и Южной Кореи. В этом регионе, по мнению политика, научились уживаться с пандемией без сильной нагрузки на бизнес.

Эту точку зрения поддержал и депутат Евгений Федоров. Он считает, что ключ успеха азиатских стран в борьбе с инфекцией заключается не во введении локдаунов, а в более строгой изоляции людей, у которых есть хоть малейшие симптомы болезни.