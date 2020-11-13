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"Больной – не больной": Песков высмеял "берлинского пациента"
13 ноября 2020, 21:05 • 34 • Политика
Оппозиционер сам не желает, чтобы в этой ситуации разобрались
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в очередной раз прошелся по истории с якобы отравленным оппозиционном Алексеем Навальным. Госслужащий отметил, что сама "жертва" боевого отравляющего вещества не особо стремится помочь родной стране в расследовании резонансного инцидента.
Пресс-секретарь российского лидера указал на то, что европейцы не хотят сотрудничать с Россией в этой раздутой до неимоверных размеров истории.
"Иногда кажется, что и больной-то сам не хочет. Ну и что больной – не больной, тоже там много вопросов", – делится своим мнением высокопоставленный чиновник в интервью RT.
Песков указал на противоречия, которыми пестрят заявления европейской стороны по этому делу. Да и сам "отравленный" так и не определился, что смазали ядом – бутылку, одежду или что-то другое.
В целом, Алексей Навальный как повод для введения против администрации президента РФ санкций кажется Москве весьма "сомнительным" выбором.
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