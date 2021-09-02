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Больницы в Иерусалиме пошли на шантаж: "Пациенты, как всегда, в заложниках"

02 сентября 2021, 22:05  •  51 • В мире
Больницы в Иерусалиме пошли на шантаж. Они хотят денег - на зарплаты персоналу, на закупку медикаментов, которых катастрофически не хватает в пандемию. Власти денег пообещали, но не дали. "Пациенты, как всегда, в заложниках", - констатирует автор Telegram-канала "Дежурный по Израилю".
В посте рассказано о ситуации, пик которой пришёлся на 2 сентября. Утром в четверг жители Иерусалима лишились доступа к учреждениям здравоохранения. С 08:00 до 10:00 две самые крупные больницы города ("Хадасса" и "Шаарей Цедек") перестали принимать больных, закрыли операционные.
Для Израиля это резко и очень необычно. Ещё пять больниц работают в "субботнем режиме": оказывают экстренную помощь лишь тем пациентам, чьё состояние критическое. Забастовка вызвана ситуацией, которая продолжается несколько месяцев.
Все эти больницы - общественные. Они не живут за счёт прибылей, как частные, и не содержатся государством, как государственные клиники. Общественные больницы существуют за счёт средств, получаемых от некоммерческих и религиозных организаций.
Во время пандемии они лечат сотни COVID-пациентов, тратят немало дополнительных средств, но затраты им никто не компенсировал. Теперь у общественных больниц "заначки" кончились. Денег на медикаменты и зарплаты больше нет.
Ещё в 2020 году государство пообещало 1,2 миллиарда шекелей этим двум больницам. Потом бюджет сократили. Деньги должны были перечислить в июне, но и к началу сентября они не поступили, по словам директоров клиник.
26 августа глава Минфина Израиля Авигдор Либерман посулил 100 миллионов шекелей на семь больниц. Медикам мало. Они устали от "голодного пайка".
"2 сентября работники больниц провели демонстрацию в Иерусалиме и разбили протестную палатку. Ну а пациенты? Пациенты, как всегда, в заложниках", - констатировал "Дежурный по Израилю".

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