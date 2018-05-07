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Больная фантазия
07 мая 2018, 21:24 • 120 • Карикатуры
Украинские власти разработали меры по противодействию "российской агрессии" в Крыму. Киев также планирует начать работу над проектом по "реинтеграции" полуострова.
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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