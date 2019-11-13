Боливийский "майдан". Моралес свергнут, страна в хаосе • 116 • Аналитика

В Боливии продолжаются беспорядки, вызванные государственным переворотом. Президент страны Эво Моралес бежал в Мексику, причем на прибывшем за ним мексиканском военном самолете. Что стало причиной бурных событий в этой латиноамериканской стране и какие могут быть последствия?



Неолибералы свергли социалиста

Эво Моралеса можно назвать одним из последних харизматичных лидеров Латинской Америки после смерти Фиделя Кастро и Уго Чавеса. Выходец из народа, приверженец причудливо сочетавшихся идей социализма и индейского национализма, Эво Моралес правил Боливией 13 лет, с января 2006 по ноябрь 2019 года.





Боливия – неудачная страна для левых. Полвека назад здесь убили Эрнесто Че Гевару, а в наши дни чуть было не расправились с Эво Моралесом. В том, что оппозиция убила бы президента, попади он к ней в руки, сомнений нет никаких – его дом разграбили и разгромили, даже стены сломали, беснуясь в лютой ненависти к главе государства.



Все началось с выборов. 20 октября в Боливии прошли президентские выборы, на которых Эво Моралес набрал 47,08% голосов избирателей, а противостоявший ему лидер оппозиционной коалиции «Гражданское общество» Карлос Меса – 36,51% голосов. То есть, Моралес одержал весьма убедительную, хотя и не такую простую победу. Не было никаких 99,9% голосов за Моралеса, но перевес в 11% — как раз тот, что отделяет реальных сторонников действующего главы государства от сторонников лидера оппозиции. И оппозиционеры взбунтовались.



В качестве главной причины массовых протестов оппозиция назвала фальсификацию выборов, якобы имевшую место 20 октября. На самом деле, в поддержке Моралеса народом можно было бы и не сомневаться. Понятно, что далеко не все боливийцы – за Моралеса, но в сельской местности, где сосредоточены беднейшие крестьянские общины, в среде пролетариата он пользуется однозначной поддержкой.





Кстати, при Моралесе реальный уровень жизни в Боливии только повышался. Рай на земле он не построил, но нищета в стране снизилась за тринадцать лет на 23%, а это о чем-то, да говорит. В социальной сфере правительство Моралеса также сделало очень и очень много.



Следует учитывать, что Боливия – одна из самых бедных и отсталых стран Латинской Америки. Большую часть населения страны составляют индейцы и метисы, среди которых вплоть до последнего времени был очень высокий уровень неграмотности. И его Моралесу также удалось сократить – с 13,3% в 2006 году до 2,4% в 2018 году. Очень существенные меры предпринял Моралес и для поддержки крестьян-производителей сельскохозяйственной продукции.



Однако у оппозиции, сплотившейся вокруг бывшего владельца телеканала, представителя боливийской элиты Карлоса Месы, социалистические преобразования Моралеса вызывали закономерную ненависть. Меса – горячий сторонник приватизации, частной собственности, либеральных ценностей. Он – противоположность Моралесу. Если Моралес – «парень из народа», то Меса – интеллигент, журналист и историк. Директором фильмофонда Боливии он стал, кстати, в далеком 1975 году, в возрасте всего лишь 22 лет.





Для Меса главная декларируемая задача – добиться «стабилизации экономики». При этом социальные завоевания Моралеса для него не имеют никакого значения. Как бы не заботился на словах Меса о боливийском народе, в действительности он глубоко чужд и счастью, и горю простых боливийцев, в отличие от Моралеса, который в 22 года не фильмофонды возглавлял, а служил военным музыкантом, а затем вкалывал на плантациях в горном районе Чапаре.



Предательство военных и полный хаос в стране

Отставка Моралеса стала реальностью в первую очередь потому, что президента предала армия. В отличие от Венесуэлы, где за исключением нескольких предателей вооруженные силы стопроцентно поддержали Николаса Мадуро, в Боливии за тринадцать лет правления Моралеса так и не удалось переформатировать армию, изменить сознание офицерского корпуса. В итоге верхушка вооруженных сил страны солидаризовалась с оппозицией. Ведь очень многие боливийские военные высокого ранга тесно связаны с представителями крупного капитала страны, с Соединенными Штатами.







Более того, генерал Калиман Ромеро заявил, что армия будет препятствовать любым попыткам подавления протестов против Эво Моралеса. То есть, фактически вооруженные силы, где традиционно были сильны правые настроения, продемонстрировали готовность выступить против действующего президента.





За это боливийская военная элита уже удостоилась похвалы от президента США Дональда Трампа. О венесуэльских генералах и офицерах американский президент таких теплых слов, конечно, не скажет – они, несмотря на неоднократные призывы Вашингтона, так и не предали своего верховного главнокомандующего Николаса Мадуро.



Кстати, президент Эво Моралес объявил о своей отставке буквально через несколько часов после того, как дал согласие на проведение новых выборов. Он проявил завидный гуманизм, отказавшись от силового противостояния оппозиции, хотя у него, разумеется, также были сторонники и в армии, и в полиции, и в случае начала вооруженных столкновений страна бы погрузилась в пучину гражданской войны. Он призвал своих противников к мирному диалогу, а затем и вовсе принял решение покинуть пост президента страны, чтобы не допустить дальнейшей эскалации насилия в республике.



Однако, кроме Моралеса, со своих постов ушли вице-президент страны Альваро Гарсия Линера, председатель верхней палаты парламента Адриана Сальватьерра, руководитель нижней палаты парламента Виктор Борда. Фактически в Боливии наступило безвластие, органы власти оказались просто парализованными. Формально временным главой государства сейчас является Жанин Аньес Чавес — второй вице-спикер сената, которая осталась самой старшей среди высших государственных служащих Боливии, не ушедших в отставку со своих постов вслед за Эво Моралесом.



Политический хаос незамедлительно привел к самым катастрофическим последствиям для национальной безопасности и общественного порядка. На улицах боливийских городов беснуются шайки грабителей и хулиганов, которые под маркой борьбы с «проклятым прошлым» занимаются грабежами магазинов, домов и квартир. В принципе, боливийские маргиналы правильно делают, что запасаются продуктами и одеждой, деньгами и бытовой техникой, так как социальное государство после ухода Моралеса с поста президента будет свернуто, а значит и масштабы помощи обездоленным слоям населения сократятся в разы.





Полиция справиться с уличными толпами не может, поэтому и позвала на помощь армию. Однако военные по-прежнему утверждают, что не будут открывать огонь по мирному населению. А «мирные люди», тем временем, громят полицейские участки, переворачивают полицейские автомобили. Начальники полицейских участков, не желая гибели своих подчиненных, распускают их по домам. Импичмент не спасёт сверхдержаву



Исполняющая обязанности главы государства Жанин Чавес даже расплакалась на публичном выступлении, заявив, что Боливия не заслужила такой участи. Уже который день весь мир наблюдает за происходящим в этой латиноамериканской стране кошмаром, который убеждает всех нас в том, что лучше худой мир, чем вот такая «народная революция» во имя каких-то призрачных лозунгов.



Мир и отставка Моралеса

Естественно, США восприняли события в Боливии как свою победу: Эво Моралес был одним из самых неудобных для Вашингтона лидеров Латинской Америки. Он ненавидел американский империализм, неоднократно об этом заявлял, проводил социалистическую политику, но, что самое главное, был дружен с Россией и Китаем.



Совсем недавно Эво Моралес приезжал в нашу страну, чтобы встретиться с российскими лидерами и обсудить, в том числе, и вопросы поставки российской военной техники для нужд боливийской армии.



Поэтому нет ничего удивительного в том, что американский президент порадовался свержению Моралеса. Трамп заявил, что боливийский переворот – это повод задуматься руководителям Никарагуа и Венесуэлы.



Эти события — важный сигнал нелегитимным режимам в Венесуэле и Никарагуа, что демократия и воля народа всегда победят. Сейчас мы на шаг ближе к абсолютно демократическому, процветающему и свободному Западному полушарию,

— подчеркнул президент США.



Страны Латинской Америки разделились. В Кубе, Никарагуа, Венесуэле свержение Эво Моралеса однозначно расценили как государственный переворот, такой же позиции придерживаются и в Аргентине. Николас Мадуро, президент Венесуэлы, назвал Моралеса своим братом и заявил, что коренные народы Боливии стали жертвой расизма. Решительный протест перевороту в Боливии выразили и на Кубе.



В Колумбии, Перу и Гватемале лишь заявили о необходимости скорейшего восстановления порядка и демократии в стране. Такими же дежурными заявлениями отделались и европейские страны, которые, конечно, в действительности скорее солидаризуются с США. В то же время, левые силы в ряде европейских стран сожалеют об уходе Моралеса, поскольку харизматичный боливийский президент вызывал симпатии многих левых во всем мире.



Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна готова предоставить Эво Моралесу политическое убежище. Мексика прислала за Эво Моралесом военный самолет, на котором бывший боливийский президент и улетел в гостеприимную страну. Пока неизвестно, будут ли боливийские правоохранительные органы пытаться преследовать бывшего президента страны или же его противники удовлетворятся изгнанием Моралеса с территории Боливии.





Вполне вероятно, что бывшему главе государства дадут возможность спокойно проживать в Мексике, только бы он не будоражил боливийцев. Хотя, с другой стороны, пока Моралес жив или, хотя бы, находится на свободе, он остается символом боливийского социалистического движения и представляет значительную опасность для тех сил, которые придут ему на смену.



Понятно, что в обозримой перспективе массовые протесты в Боливии постепенно затихнут. Но что дальше? Если страну возглавит Карлос Меса, то со временем будут свернуты все социальные завоевания Эво Моралеса. И народ одной из самых бедных стран Латинской Америки вернется в то привычное положение, из которого его в течение тринадцати лет пытался вытащить один из последних левых романтиков Нового Света. В Боливии продолжаются беспорядки, вызванные государственным переворотом. Президент страны Эво Моралес бежал в Мексику, причем на прибывшем за ним мексиканском военном самолете. Что стало причиной бурных событий в этой латиноамериканской стране и какие могут быть последствия?Эво Моралеса можно назвать одним из последних харизматичных лидеров Латинской Америки после смерти Фиделя Кастро и Уго Чавеса. Выходец из народа, приверженец причудливо сочетавшихся идей социализма и индейского национализма, Эво Моралес правил Боливией 13 лет, с января 2006 по ноябрь 2019 года.Боливия – неудачная страна для левых. Полвека назад здесь убили Эрнесто Че Гевару, а в наши дни чуть было не расправились с Эво Моралесом. В том, что оппозиция убила бы президента, попади он к ней в руки, сомнений нет никаких – его дом разграбили и разгромили, даже стены сломали, беснуясь в лютой ненависти к главе государства.Все началось с выборов. 20 октября в Боливии прошли президентские выборы, на которых Эво Моралес набрал 47,08% голосов избирателей, а противостоявший ему лидер оппозиционной коалиции «Гражданское общество» Карлос Меса – 36,51% голосов. То есть, Моралес одержал весьма убедительную, хотя и не такую простую победу. Не было никаких 99,9% голосов за Моралеса, но перевес в 11% — как раз тот, что отделяет реальных сторонников действующего главы государства от сторонников лидера оппозиции. И оппозиционеры взбунтовались.В качестве главной причины массовых протестов оппозиция назвала фальсификацию выборов, якобы имевшую место 20 октября. На самом деле, в поддержке Моралеса народом можно было бы и не сомневаться. Понятно, что далеко не все боливийцы – за Моралеса, но в сельской местности, где сосредоточены беднейшие крестьянские общины, в среде пролетариата он пользуется однозначной поддержкой.Кстати, при Моралесе реальный уровень жизни в Боливии только повышался. Рай на земле он не построил, но нищета в стране снизилась за тринадцать лет на 23%, а это о чем-то, да говорит. В социальной сфере правительство Моралеса также сделало очень и очень много.Следует учитывать, что Боливия – одна из самых бедных и отсталых стран Латинской Америки. Большую часть населения страны составляют индейцы и метисы, среди которых вплоть до последнего времени был очень высокий уровень неграмотности. И его Моралесу также удалось сократить – с 13,3% в 2006 году до 2,4% в 2018 году. Очень существенные меры предпринял Моралес и для поддержки крестьян-производителей сельскохозяйственной продукции.Однако у оппозиции, сплотившейся вокруг бывшего владельца телеканала, представителя боливийской элиты Карлоса Месы, социалистические преобразования Моралеса вызывали закономерную ненависть. Меса – горячий сторонник приватизации, частной собственности, либеральных ценностей. Он – противоположность Моралесу. Если Моралес – «парень из народа», то Меса – интеллигент, журналист и историк. Директором фильмофонда Боливии он стал, кстати, в далеком 1975 году, в возрасте всего лишь 22 лет.Для Меса главная декларируемая задача – добиться «стабилизации экономики». При этом социальные завоевания Моралеса для него не имеют никакого значения. Как бы не заботился на словах Меса о боливийском народе, в действительности он глубоко чужд и счастью, и горю простых боливийцев, в отличие от Моралеса, который в 22 года не фильмофонды возглавлял, а служил военным музыкантом, а затем вкалывал на плантациях в горном районе Чапаре.Отставка Моралеса стала реальностью в первую очередь потому, что президента предала армия. В отличие от Венесуэлы, где за исключением нескольких предателей вооруженные силы стопроцентно поддержали Николаса Мадуро, в Боливии за тринадцать лет правления Моралеса так и не удалось переформатировать армию, изменить сознание офицерского корпуса. В итоге верхушка вооруженных сил страны солидаризовалась с оппозицией. Ведь очень многие боливийские военные высокого ранга тесно связаны с представителями крупного капитала страны, с Соединенными Штатами.Именно главнокомандующий боливийской армией армейский генерал Уильямс Калиман Ромеро потребовал от Эво Моралеса освободить пост президента страны, чтобы стабилизировать обстановку в Боливии. И президент, понимая, что армия не окажет ему поддержку, согласился с этим требованием. Полиция же еще раньше отказалась поддерживать действующего главу государства. Хотя руководитель национальной полиции Юрий Кальдерон отрицает, что собирался задержать действующего президента, тем не менее, руководство Центральной избирательной комиссии страны было задержано полицейскими по запросу прокуратуры.Более того, генерал Калиман Ромеро заявил, что армия будет препятствовать любым попыткам подавления протестов против Эво Моралеса. То есть, фактически вооруженные силы, где традиционно были сильны правые настроения, продемонстрировали готовность выступить против действующего президента.За это боливийская военная элита уже удостоилась похвалы от президента США Дональда Трампа. О венесуэльских генералах и офицерах американский президент таких теплых слов, конечно, не скажет – они, несмотря на неоднократные призывы Вашингтона, так и не предали своего верховного главнокомандующего Николаса Мадуро.Кстати, президент Эво Моралес объявил о своей отставке буквально через несколько часов после того, как дал согласие на проведение новых выборов. Он проявил завидный гуманизм, отказавшись от силового противостояния оппозиции, хотя у него, разумеется, также были сторонники и в армии, и в полиции, и в случае начала вооруженных столкновений страна бы погрузилась в пучину гражданской войны. Он призвал своих противников к мирному диалогу, а затем и вовсе принял решение покинуть пост президента страны, чтобы не допустить дальнейшей эскалации насилия в республике.Однако, кроме Моралеса, со своих постов ушли вице-президент страны Альваро Гарсия Линера, председатель верхней палаты парламента Адриана Сальватьерра, руководитель нижней палаты парламента Виктор Борда. Фактически в Боливии наступило безвластие, органы власти оказались просто парализованными. Формально временным главой государства сейчас является Жанин Аньес Чавес — второй вице-спикер сената, которая осталась самой старшей среди высших государственных служащих Боливии, не ушедших в отставку со своих постов вслед за Эво Моралесом.Политический хаос незамедлительно привел к самым катастрофическим последствиям для национальной безопасности и общественного порядка. На улицах боливийских городов беснуются шайки грабителей и хулиганов, которые под маркой борьбы с «проклятым прошлым» занимаются грабежами магазинов, домов и квартир. В принципе, боливийские маргиналы правильно делают, что запасаются продуктами и одеждой, деньгами и бытовой техникой, так как социальное государство после ухода Моралеса с поста президента будет свернуто, а значит и масштабы помощи обездоленным слоям населения сократятся в разы.Полиция справиться с уличными толпами не может, поэтому и позвала на помощь армию. Однако военные по-прежнему утверждают, что не будут открывать огонь по мирному населению. А «мирные люди», тем временем, громят полицейские участки, переворачивают полицейские автомобили. Начальники полицейских участков, не желая гибели своих подчиненных, распускают их по домам.Исполняющая обязанности главы государства Жанин Чавес даже расплакалась на публичном выступлении, заявив, что Боливия не заслужила такой участи. Уже который день весь мир наблюдает за происходящим в этой латиноамериканской стране кошмаром, который убеждает всех нас в том, что лучше худой мир, чем вот такая «народная революция» во имя каких-то призрачных лозунгов.Естественно, США восприняли события в Боливии как свою победу: Эво Моралес был одним из самых неудобных для Вашингтона лидеров Латинской Америки. Он ненавидел американский империализм, неоднократно об этом заявлял, проводил социалистическую политику, но, что самое главное, был дружен с Россией и Китаем.Совсем недавно Эво Моралес приезжал в нашу страну, чтобы встретиться с российскими лидерами и обсудить, в том числе, и вопросы поставки российской военной техники для нужд боливийской армии.Поэтому нет ничего удивительного в том, что американский президент порадовался свержению Моралеса. Трамп заявил, что боливийский переворот – это повод задуматься руководителям Никарагуа и Венесуэлы.— подчеркнул президент США.Страны Латинской Америки разделились. В Кубе, Никарагуа, Венесуэле свержение Эво Моралеса однозначно расценили как государственный переворот, такой же позиции придерживаются и в Аргентине. Николас Мадуро, президент Венесуэлы, назвал Моралеса своим братом и заявил, что коренные народы Боливии стали жертвой расизма. Решительный протест перевороту в Боливии выразили и на Кубе.В Колумбии, Перу и Гватемале лишь заявили о необходимости скорейшего восстановления порядка и демократии в стране. Такими же дежурными заявлениями отделались и европейские страны, которые, конечно, в действительности скорее солидаризуются с США. В то же время, левые силы в ряде европейских стран сожалеют об уходе Моралеса, поскольку харизматичный боливийский президент вызывал симпатии многих левых во всем мире.Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна готова предоставить Эво Моралесу политическое убежище. Мексика прислала за Эво Моралесом военный самолет, на котором бывший боливийский президент и улетел в гостеприимную страну. Пока неизвестно, будут ли боливийские правоохранительные органы пытаться преследовать бывшего президента страны или же его противники удовлетворятся изгнанием Моралеса с территории Боливии.Вполне вероятно, что бывшему главе государства дадут возможность спокойно проживать в Мексике, только бы он не будоражил боливийцев. Хотя, с другой стороны, пока Моралес жив или, хотя бы, находится на свободе, он остается символом боливийского социалистического движения и представляет значительную опасность для тех сил, которые придут ему на смену.Понятно, что в обозримой перспективе массовые протесты в Боливии постепенно затихнут. Но что дальше? Если страну возглавит Карлос Меса, то со временем будут свернуты все социальные завоевания Эво Моралеса. И народ одной из самых бедных стран Латинской Америки вернется в то привычное положение, из которого его в течение тринадцати лет пытался вытащить один из последних левых романтиков Нового Света. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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